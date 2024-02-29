Рашисти завдали 250 ударів по Запорізькій області: Пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури. ФОТО
Протягом доби росіяни завдали 250 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Рашисти гатили з авіації по Малинівці, Щербакам та Степовому, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Роботиного, атакували 48 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине.
185 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Приморського та інших прифронтових міст і сіл", - йдеться в повідомленні.
Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури у Запорізькій області. Інформація про постраждалих не надходила.
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GICKO_ BANAN
показати весь коментар29.02.2024 09:47 Відповісти Мені подобається 0
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