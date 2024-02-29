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Рашисти завдали 250 ударів по Запорізькій області: Пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури. ФОТО

Протягом доби росіяни завдали 250 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти гатили з авіації по Малинівці, Щербакам та Степовому, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Роботиного, атакували 48 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине.

185 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Приморського та інших прифронтових міст і сіл", - йдеться в повідомленні.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури у Запорізькій області. Інформація про постраждалих не надходила.

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Обстріли Запорізької області
Обстріли Запорізької області

Автор: 

обстріл (28613) Запорізька область (3624)


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Гине дужу багато мирних мешканців від клятих рашиських варварів. Нічим не відрізняється від них спікер Сенату США Джонсон , який не ставе на голосування проект закону про допомогу Україні. Скоріш за все це творіння і в Бога не вірте , хоча сам каже що дуже богомольна. На його совісті вже десятки та сотні невинних загублених душ , які загинули за брак зброї у наших воїнів.
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29.02.2024 09:47 Відповісти
 
 