Доба на Донеччині: Під вогнем - 4 райони області. Загинули 2 особи. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська протягом доби 26 разів обстріляли Донеччину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
Волноваський район.
У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено сільгосппідприємство і будинок.
Покровський район.
В Очеретинській громаді у Желанному поранено людину, пошкоджено будинок культури. В Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка і Максимільянівка. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки: 2 у Кураховому і 2 у Гострому. У Гродівці зруйновано адмінбудівлю, крамницю і приватний будинок; ще 3 будинки пошкоджені.
Краматорський район.
У Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено гараж та інфраструктурний об'єкт. У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки у Торському, 1 у Ямполівці і 1 в Озерному.
Бахмутський район.
1 людина загинула у Сіверську, ще 1 — в Переїзному Званівської громади.
Протягом доби росіяни 26 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 173 особи, зокрема 26 дітей.
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