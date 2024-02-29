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Затримано зрадницю, яка наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю РФ, яка шпигувала за Силами оборони у Харкові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисниця була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала "контролюючу" функцію для російських спецслужб. Зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали рашисти.

Під час дорозвідки зрадниця фотографувала "потрібні" об’єкти та позначала їх на картах Google. Потім вона пересилала відповідний "звіт" через месенджер.

За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань.

Російська агентка у Харкові

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Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його "приєднання" до складу РФ.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати й тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту.

Як встановило розслідування, фігуранткою є безробітна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки.

Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає "посаду" в окупаційній адміністрації РФ.

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Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Автор: 

СБУ (12842) Харків (5623) державна зрада (1689)


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Топ коментарі
+8
Чергова мерзенна мерзота...
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29.02.2024 10:15
+4
Бажання одне - повісити цю жирну ку@рву ,
бо вона немає права на життя 😠
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29.02.2024 10:22
+3
А що там з приводу зрадників, які злили плани контрнаступу ЗСУ і про що проговорився зеленський?
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29.02.2024 11:02
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Чергова мерзенна мерзота...
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29.02.2024 10:15 Відповісти
Масова вбивця.
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29.02.2024 10:35 Відповісти
ну коли ви вже перепишете всіх етнічних росіян в Україні ?

це на 99% вороги і колаборанти
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29.02.2024 10:17 Відповісти
Типичный совок. Мы не удавили 5 колону после Майдана. Это надо усвоить срочно. Хотя такое делать надо было 30 лет назад запретив КПСС. А мы запретили эту шоблу в 2016 г а обжаловать это в суде ( а теперь вишенка) летом 2023 г!!! Ну как вкусно--- хуторянские?
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29.02.2024 10:20 Відповісти
Бажання одне - повісити цю жирну ку@рву ,
бо вона немає права на життя 😠
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29.02.2024 10:22 Відповісти
Нахіба?...Війна..потрібно багато органів для пересадки...
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29.02.2024 10:54 Відповісти
Не розумію, на що сподіваються ждуни: Європа переорієнтувала ринки закупівлі газу та нафти, на носі зелений перехід, ***** навіть в найкращому сценарії буде ще десяток років в першу чергу компенсовувати збитки своїм друзям-олігархам. А дурник-ждун сподівається, що йому відразу же зроблять зарплатню і пенсію як в Мацквє.
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29.02.2024 10:24 Відповісти
Пропаганда на баб больше влияет.
Есть выражение: "Женщина любит ушами, а мужик глазами".
Есть даже такие, шо ни разу в росси небыли, а за нее "топят".
Или небыли "за бугром", а матерят его. Правда когда "за бугор" попадают назад сильно не рвутся.
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29.02.2024 12:43 Відповісти
Сподіваюся, тепер нарешті візьмуться і за того, хто план наступу здав? Дрібних шавок вже половили?
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29.02.2024 10:27 Відповісти
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29.02.2024 10:58 Відповісти
А що там з приводу зрадників, які злили плани контрнаступу ЗСУ і про що проговорився зеленський?
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29.02.2024 11:02 Відповісти
недоторкані.
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29.02.2024 12:38 Відповісти
Одну из скольки тысяч задержали?
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29.02.2024 11:40 Відповісти
По обличчю видно що ще та мразота
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01.03.2024 00:25 Відповісти
 
 