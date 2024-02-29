13 північних країн НАТО готуються до масштабних військових навчань з колективної оборони. ФОТОрепортаж

13 країн-членів і партнерів НАТО готуються до участі в навчаннях Nordic Response 2024, які є частиною серії навчань Steadfast Defender, що відбудуться у Норвегії, Фінляндії та Швеції. У них візьмуть участь понад 20 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомили в пресслужбі Альянсу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що військові навчання триватимуть з 3 до 14 березня.

Навчання будуть зосереджені на півночі Норвегії, Швеції й Фінляндії, а також у повітряному і морському просторах цих країн.

Особливо висока активність спостерігатиметься на морі, де буде задіяно понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних амфібійних суден.

НАТО готується до навчань в Північному регіоні

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У повітрі в рамках Nordic Response 2024 діятимуть понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морського спостереження, а також гелікоптери й літаки спеціального призначення членів Альянсу.

На землі тисячі солдатів захищатимуть і охоронятимуть територію країн Північної Європи за допомогою різних артилерійських систем, танків, гусеничних машин та інших наземних транспортних засобів.

У пресслужбі наголосили, що спільні навчання будуть зосереджені на обороні й захисті Північного регіону.

Винищувачі морської піхоти США F-35B Lightning II зі складу 542-ї винищувально-штурмової ескадрильї морської піхоти (VMFA) перед початком польотів в рамках підготовки до навчань у Норвегії.

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"Ми повинні бути здатними дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії – за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання надзвичайно актуальні й важливі як ніколи раніше", - зауважив бригадний генерал Трон Странд, командувач Норвезького центру повітряних операцій.

Ці навчання підвищують готовність країн Півночі й здатність проводити широкомасштабні спільні операції в складних погодних і кліматичних умовах.





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