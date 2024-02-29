13 північних країн НАТО готуються до масштабних військових навчань з колективної оборони. ФОТОрепортаж
13 країн-членів і партнерів НАТО готуються до участі в навчаннях Nordic Response 2024, які є частиною серії навчань Steadfast Defender, що відбудуться у Норвегії, Фінляндії та Швеції. У них візьмуть участь понад 20 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомили в пресслужбі Альянсу, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що військові навчання триватимуть з 3 до 14 березня.
Навчання будуть зосереджені на півночі Норвегії, Швеції й Фінляндії, а також у повітряному і морському просторах цих країн.
Особливо висока активність спостерігатиметься на морі, де буде задіяно понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних амфібійних суден.
У повітрі в рамках Nordic Response 2024 діятимуть понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морського спостереження, а також гелікоптери й літаки спеціального призначення членів Альянсу.
На землі тисячі солдатів захищатимуть і охоронятимуть територію країн Північної Європи за допомогою різних артилерійських систем, танків, гусеничних машин та інших наземних транспортних засобів.
У пресслужбі наголосили, що спільні навчання будуть зосереджені на обороні й захисті Північного регіону.
"Ми повинні бути здатними дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії – за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання надзвичайно актуальні й важливі як ніколи раніше", - зауважив бригадний генерал Трон Странд, командувач Норвезького центру повітряних операцій.
Ці навчання підвищують готовність країн Півночі й здатність проводити широкомасштабні спільні операції в складних погодних і кліматичних умовах.
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