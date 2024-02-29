Керівник Сумської єпархії УПЦ МП отримав підозру за розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки зібрала докази протиправної діяльності керівника Сумської єпархії УПЦ (МП). Митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.
Про це інформує пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах. Тим самим його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі.
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта.
На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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