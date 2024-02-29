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Керівник Сумської єпархії УПЦ МП отримав підозру за розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала докази протиправної діяльності керівника Сумської єпархії УПЦ (МП). Митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.

Про це інформує пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах. Тим самим його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта.

Керівник Сумської єпархії УПЦ МП отримав підозру від СБУ

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На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Автор: 

СБУ (12842) Сумська область (3709) УПЦ МП (1208) підозра (767)


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СБУ ау !!! може не треба цих кацапсьх фсб попів сектантів по одинці ловити, може більш доцільно, закрити усю секту відразу ???
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29.02.2024 12:28 Відповісти
Потихеньку розтопчуть їх
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29.02.2024 12:45 Відповісти
Порося евлогій?
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29.02.2024 13:00 Відповісти
МП..это мавзолейная Помойка, КГБ это киевская городская Баня...а Томос,это по Голобородьке Термос...
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29.02.2024 17:17 Відповісти
 
 