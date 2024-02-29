Керівник Сумської єпархії УПЦ МП отримав підозру за розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала докази протиправної діяльності керівника Сумської єпархії УПЦ (МП). Митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.

Про це інформує пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах. Тим самим його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Отримали підозру два священники УПЦ МП на Закарпатті, які поширювали комуністичну символіку та кремлівські наративи, - СБУ. ФОТО

На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Читайте також: Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію повідомлено про четверту підозру, - СБУ. ФОТО