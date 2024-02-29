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Чоловіки обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб сховатися від тепловізора і незаконно перетнути кордон. Їх затримано, - Держприкордонслужба. ФОТО

На Одещині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. За допомогою ізотермічних ковдр вони планували сховатися від тепловізора.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Порушники обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб їх не помітив тепловізор. Однак їхні хитрощі не спрацювали, прикордонники зупинили чоловіків на Одещині. Зі слів затриманих, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від $3000 до $8000", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на всіх чотирьох осіб складено адмінпротоколи.

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Затримано порушників кордону
Затримано порушників кордону

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) кордон (4773) ухилянти (922)


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Топ коментарі
+16
Десь я його бачив.
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29.02.2024 13:29
+9
Цих кандидатів треба працевлаштувати у військову розвідку дуже талановиті хлопці з креативним підходом😁
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29.02.2024 13:33
+9
Эх, молодежь... "Хищник" не смотрели, никакого образования.
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29.02.2024 13:34
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Просте питання чому ці тепловізори не на фронті? Ці люди більші вороги чим росіяни?
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29.02.2024 13:28 Відповісти
На фронті теж є тепловізори 🙁
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29.02.2024 13:39 Відповісти
Це спеціальні тепловізори, якщо цих чуваків знайшли.

Чому немає ТЦК прямо на кордоні?
Тут тобі і развєдчиків-діверсантів у ковдрах можна призвати, і бойових плавців через Тису
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29.02.2024 13:57 Відповісти
На одного ухилянта в нас десь до 50ти прикордонників на заході країни.
...................................
В мене по арифметиці в першоиу класі було "5" - або я дурень.....

З.І.
І всі вони екіпіровані, навчені
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29.02.2024 14:16 Відповісти
Простой ответ да, они больше враги, чем россияне, ибо именно такие могут в любой момент всадить нож в спину
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29.02.2024 16:41 Відповісти
Десь я його бачив.
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29.02.2024 13:29 Відповісти
А яка подальша доля затриманих? Фото, як у карася на рибалці з Нешнл джеографік, і додому?
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29.02.2024 13:33 Відповісти
Ви праві, це "спортивна" мобілізація - хто більше злапає дезертирів
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29.02.2024 13:59 Відповісти
Після суда заплатять по 3600 грн штрафу. А далі їм знайдуть чоловічу роботу в Україні. Зможуть нормально заробляти. Все у них буде добре в плані грошей.
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29.02.2024 14:00 Відповісти
ні, там же їм вручають повістки і везуть їдуть на ВЛК, і до кінця дня наказ про мобілізацію як добровольців.
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02.03.2024 09:00 Відповісти
Цих кандидатів треба працевлаштувати у військову розвідку дуже талановиті хлопці з креативним підходом😁
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29.02.2024 13:33 Відповісти
Гарна ідея 👍🏼👍🏼👍🏼
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29.02.2024 13:38 Відповісти
Були б талановитими хлопцями з креативним підходом, то і статті б про їхнє затримання ми не читали б
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29.02.2024 13:54 Відповісти
Так талановитими хлопцями з креативним підходом не означає досвідчені. Пройдуть підготовку, отримають досвід ))
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29.02.2024 14:19 Відповісти
Ні. Цих окопи і траншеї копати. В розвідку тих хто їх навчив, проложив маршрути і взув на 3-8 косарів.
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29.02.2024 14:40 Відповісти
Подход может и креативный но неэффективный. Погранцы подтвердят))
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29.02.2024 14:45 Відповісти
вони не талановиті. Вони тупі, бо ця фольга ***** не допомагає. До того жадібні, щоб заплатити 2500 гривень хоча б за китайське пончо з "розетки". А головне - це хлопців "какаяразніца" з від'ємною мотивацією не те що в розвідку, а навіть у прифронтову зону на всяк випадок не можно підпускати. Якщо їм не вдасться врешті решт таки збігти, то років через п'ять-десять вони перетворяться на "явастуданєпасилал".
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29.02.2024 16:02 Відповісти
Эх, молодежь... "Хищник" не смотрели, никакого образования.
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29.02.2024 13:34 Відповісти
ГАНЬБА , вам хлопці 🙁
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29.02.2024 13:37 Відповісти
Смекалка рулит
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29.02.2024 13:37 Відповісти
Креативненько.
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29.02.2024 13:37 Відповісти
Чи правильно я зрозумів,що кожен з них заплатив за якийсь там маршрут котрий получив через мессенджер і віддав за це від 3000$ ?
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29.02.2024 13:40 Відповісти
Наївні люди якщо говорити культурно. Щ
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29.02.2024 13:41 Відповісти
Я не здивуюся, що половину тих "туроператорів" якраз митники і роблять самі. Класно, і гроші отримав і галочку за затримання поставив. У разі якщо самого спіймають, то завжди можна сказати, що вів оперативну розробку з виявлення та впровадження
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29.02.2024 13:48 Відповісти
За чтто єти клоуны 8 к баксов заплатили?))))))
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29.02.2024 13:42 Відповісти
від $3000 до $8000. Цікавим є ще й діапазон сум, якщо вони йшли однією групою і одним напрямком.
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29.02.2024 13:52 Відповісти
За розкрутку в ЗМІ😁
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29.02.2024 14:12 Відповісти
щоб не попасти в Красногорівку
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29.02.2024 14:58 Відповісти
За €1000 розкажу і покажу, як виїхати з країни. Пишіть мені у мессенджер. Досить годувати тих спекулянтів які за $3000 - $8000 заставляють вас обмотуватися ізотермічними ковдрами.
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29.02.2024 13:55 Відповісти
Покажеш на карті, де Тиса?)
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29.02.2024 14:00 Відповісти
..нехай "прикольний" лохторат, уклоністи - колеги Зєлі, офіційно платять на ЗСУ це дурне бабло і п.зд.ють куди хочуть, але при поверненні в Україну: не матимуть права бути обраними будь-куди, бути чиновниками-суддями-... і не мати права голосу років з 20...
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29.02.2024 13:58 Відповісти
ви один нуль пропустили.
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29.02.2024 16:04 Відповісти
Уже десь скоро

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29.02.2024 13:59 Відповісти
Це "Командос", тут бiльш пiдходить "Хижак"
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29.02.2024 14:25 Відповісти
у дитинстві був кацапський фільм "прєкрасноє дальоко", то там чувак у такому вбранні ходив....
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29.02.2024 13:59 Відповісти
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29.02.2024 14:21 Відповісти
Вертер-робот.
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29.02.2024 14:41 Відповісти
Вільний народ вільної країни.Нк як вам жарти від блазня? В 2019 замість за 30-40€ літати в Європу ви обрали за 5000$ топитися в Тисі.
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29.02.2024 14:06 Відповісти
головне для них аби не Порох і паржом .....
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29.02.2024 15:01 Відповісти
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29.02.2024 14:32 Відповісти
Західний кордон сила.

Залізна загорода муха не проскочить
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29.02.2024 14:33 Відповісти
Мабуть нацюцюрника ізотермічного не вдягли і спалилися.
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29.02.2024 14:40 Відповісти
не все....те лохторат Зели
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29.02.2024 15:02 Відповісти
Свинособако, прийжджай одразу в пакеті - відкоригуємо тобі методичку.
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29.02.2024 15:06 Відповісти
Схожі на персонажів "Зоряних воєн" - непоганий початок для бойового досвіду.
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29.02.2024 15:03 Відповісти
М-да на жаль імовірний сценарій 🤔
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29.02.2024 15:46 Відповісти
Квентін Тарантіно просто відпочиває. Це ж якими треба бути конченими щоб за 8к. баксів обмотати себе гандонами і десь там повзти на чотирьох ногах у бік кордону. Прикордонники просто красавели. У свій вихідний день, поки не на службі, продають фольгу за 8 к. баксів і кажуть кудою повзти. А в робочий день ловлять цих істот. Ха ха ха.
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29.02.2024 15:36 Відповісти
Креативно откосили от фронта Лысый и Абристович, а это так, лохи перепуганые
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29.02.2024 16:46 Відповісти
цих додіків потім водять на екскурсію до тцк чи до мамок відразу назад відправляють?
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01.03.2024 21:16 Відповісти
тцк мабуть і малює їм маршрути з прикордонниками
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03.03.2024 05:10 Відповісти
просто отпускать таких неправильно, они создают нагрузку на наших пограничников. Подсоберут ещё денег, снова ловить их с очередным креативом. Если они призывного возраста и пригодны к службе, конечно, нужно под мобилизацию. И это не наказание, т.к. в стране идёт всеобщая мобилизация и это законный способ проверки годности потенциального новобранца.
Другое дело, что таких не нужно в пехоту либо в боевые действия призывать. Они и деморализуют свои подразделения, своим присутствием, а в первом же бою либо убегут, либо сдадутся оккупанту без всяких на то причин.
По заявлениям и военных и всего руководящего звена у нас дефицит людей в ВС. Есть вакантные места и в логистике, и в пищевом секторе, в заводах и прочие места. Где от силы они бы первый месяц испытывали дискомфорт от новых условий работы.
Это большая проблема для страны, что во время военного положения и всеобщей мобилизации есть много людей деморализованных. Значит враг делает в этом направлении успехи... надеюсь что маленькие.. Т.к. это выгодно только врагу, и наверняка он всеми правдами и неправдами старается принимать в этом участие, чтобы как можно больше выехало из страны мужчин.
А пограничники молодцы, выполняют свою работу.
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03.03.2024 02:08 Відповісти
 
 