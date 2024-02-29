Чоловіки обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб сховатися від тепловізора і незаконно перетнути кордон. Їх затримано, - Держприкордонслужба. ФОТО

На Одещині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. За допомогою ізотермічних ковдр вони планували сховатися від тепловізора.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Порушники обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб їх не помітив тепловізор. Однак їхні хитрощі не спрацювали, прикордонники зупинили чоловіків на Одещині. Зі слів затриманих, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від $3000 до $8000", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на всіх чотирьох осіб складено адмінпротоколи.

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