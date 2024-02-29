Чоловіки обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб сховатися від тепловізора і незаконно перетнути кордон. Їх затримано, - Держприкордонслужба. ФОТО
На Одещині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. За допомогою ізотермічних ковдр вони планували сховатися від тепловізора.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Порушники обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб їх не помітив тепловізор. Однак їхні хитрощі не спрацювали, прикордонники зупинили чоловіків на Одещині. Зі слів затриманих, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від $3000 до $8000", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на всіх чотирьох осіб складено адмінпротоколи.
Топ коментарі
+16 MausMike
показати весь коментар29.02.2024 13:29
+9 Тарас Бартусяк
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+9 Дан Корвин
показати весь коментар29.02.2024 13:34
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Чому немає ТЦК прямо на кордоні?
Тут тобі і развєдчиків-діверсантів у ковдрах можна призвати, і бойових плавців через Тису
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В мене по арифметиці в першоиу класі було "5" - або я дурень.....
З.І.
І всі вони екіпіровані, навчені
везутьїдуть на ВЛК, і до кінця дня наказ про мобілізацію як добровольців.
Залізна загорода муха не проскочить
Другое дело, что таких не нужно в пехоту либо в боевые действия призывать. Они и деморализуют свои подразделения, своим присутствием, а в первом же бою либо убегут, либо сдадутся оккупанту без всяких на то причин.
По заявлениям и военных и всего руководящего звена у нас дефицит людей в ВС. Есть вакантные места и в логистике, и в пищевом секторе, в заводах и прочие места. Где от силы они бы первый месяц испытывали дискомфорт от новых условий работы.
Это большая проблема для страны, что во время военного положения и всеобщей мобилизации есть много людей деморализованных. Значит враг делает в этом направлении успехи... надеюсь что маленькие.. Т.к. это выгодно только врагу, и наверняка он всеми правдами и неправдами старается принимать в этом участие, чтобы как можно больше выехало из страны мужчин.
А пограничники молодцы, выполняют свою работу.