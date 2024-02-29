УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4594 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
7 038 17

Затримано зрадниць, які організовували псевдореферендум на Херсонщині. Одна з них ховалась у київському хостелі, - СБУ. ФОТО

Двох жінок, які організовували псевдореферендум під час окупації Херсонщини, затримали у Києві та Чорноморську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Після деокупації області жінки втекли до інших міст. Одну із них було затримано в Києві, де вона "залягла на дно" у хостелі Києва. Інша – оформила статус переселенки та переховувалась в орендованій квартирі у Чорноморську.

"На початку повномасштабного вторгнення росії фігурантки проживали у Бериславському районі Херсонщини. Після захоплення регіону вони підтримали загарбників, а згодом увійшли до окупаційного "виборчкому". У лавах псевдоустанови фігурантки обходили двори та закликали місцевих жителів "проголосувати за приєднання" території до складу росії.

У ході таких "візитів" фігуранток супроводжували озброєні рашисти. У присутності загарбників колаборантки погрожували громадянам, що виступали проти фейкового плебісциту, ув’язненням та конфіскацією майна", - розповіли в СБУ.

За співпрацю з агресором фігурантки отримали одноразову грошову "винагороду" та можливість вільно пересуватися по території захопленої на той час громади.

Жінкам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівник Сумської єпархії УПЦ МП отримав підозру за розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні, - СБУ. ФОТО

Затримання зрадниць
Затримання зрадниць

Автор: 

СБУ (12842) колабораціонізм (1160) псевдореферендум (193) Херсонська область (5781)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Чому до хфошиздов, не до матушкі-россіі?
Тому що не дозволили "братья".
У фашістов сіді, в нашу пользу шпіонь.
Всі ви, зрадники, для русні дешевші за туалетний папір.
показати весь коментар
29.02.2024 14:15
+7
Повісити 😡
показати весь коментар
29.02.2024 14:37
+7
Русня навмисно залишає "колобків" за спиною, щоб вони буди їх агентами в нашому тилу.
Не перший випадок. В Херсоні якусь медсестру викрили, яка русні розвідку робила. Завербували під час окупації, при відступі наказали лишатись в місті та корегувати арту.
показати весь коментар
29.02.2024 15:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому до хфошиздов, не до матушкі-россіі?
Тому що не дозволили "братья".
У фашістов сіді, в нашу пользу шпіонь.
Всі ви, зрадники, для русні дешевші за туалетний папір.
показати весь коментар
29.02.2024 14:15 Відповісти
..Тому що не дозволили "братья...не одна з тих падлюк не поїхала на Колиму, Камчатку, Магадан чи Кольський п-ів....не хочуть брати валізи і їхати до Мухосранску.
показати весь коментар
29.02.2024 15:22 Відповісти
Русня навмисно залишає "колобків" за спиною, щоб вони буди їх агентами в нашому тилу.
Не перший випадок. В Херсоні якусь медсестру викрили, яка русні розвідку робила. Завербували під час окупації, при відступі наказали лишатись в місті та корегувати арту.
показати весь коментар
29.02.2024 15:23 Відповісти
Цензор, разясніть-
Чому закриті обличчя зрадниць?

Незрозумило навіщо їх захищати?
показати весь коментар
29.02.2024 16:32 Відповісти
Ну да.
Посмотрите на верхнее фото.
Это допрос идёт? Это комната для допросов? В каком кабинете опера допрашиваемого садят со стороны телефона? Только в отдалённых колхозах протокол от руки составляют.
Балаган, он и есть балаган. Не оспариваю фактов, но фото - показуха.
показати весь коментар
29.02.2024 17:14 Відповісти
Повісити 😡
показати весь коментар
29.02.2024 14:37 Відповісти
10 років розстрілу через повішення без права переписки.
показати весь коментар
29.02.2024 14:50 Відповісти
До Марусi Звiробiй (на поруки).
показати весь коментар
29.02.2024 14:57 Відповісти
на гіляку запроданців ...
показати весь коментар
29.02.2024 15:18 Відповісти
Тщательно запенить. шоб не было сквозняков.
показати весь коментар
29.02.2024 14:56 Відповісти
Посадіть їх в одну камеру з сексуальними маніяками, їм (маньякам) всерівно кого і куди драти
показати весь коментар
29.02.2024 14:57 Відповісти
неху...во устроїлась.видать гарно платили.
показати весь коментар
29.02.2024 14:57 Відповісти
гроші закінчились заработаниє непосільним трудом пішла за допомогою як переселенка тут то всьо і проізошло
показати весь коментар
29.02.2024 15:14 Відповісти
Ага, попались, сучки
показати весь коментар
29.02.2024 15:21 Відповісти
А чому вони не в Росії ?
Подобається Росія валіза-вокзал-росія
Мабуть приїхали до Києва псувати життя іншим людям
Ось такі прокацапські люди
Ненавидять все українське , до Росії не їдуть, і звинувачують що на них йде дискримінація
Та їх взагалі треба гнати з України
Поки ці потвори в Україні а їх багато то перемоги не буде
показати весь коментар
29.02.2024 15:23 Відповісти
Пошукайте в ОПі - там таких 99,9%((
показати весь коментар
29.02.2024 15:34 Відповісти
 
 