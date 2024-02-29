Затримано зрадниць, які організовували псевдореферендум на Херсонщині. Одна з них ховалась у київському хостелі, - СБУ. ФОТО

Двох жінок, які організовували псевдореферендум під час окупації Херсонщини, затримали у Києві та Чорноморську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Після деокупації області жінки втекли до інших міст. Одну із них було затримано в Києві, де вона "залягла на дно" у хостелі Києва. Інша – оформила статус переселенки та переховувалась в орендованій квартирі у Чорноморську.

"На початку повномасштабного вторгнення росії фігурантки проживали у Бериславському районі Херсонщини. Після захоплення регіону вони підтримали загарбників, а згодом увійшли до окупаційного "виборчкому". У лавах псевдоустанови фігурантки обходили двори та закликали місцевих жителів "проголосувати за приєднання" території до складу росії.

У ході таких "візитів" фігуранток супроводжували озброєні рашисти. У присутності загарбників колаборантки погрожували громадянам, що виступали проти фейкового плебісциту, ув’язненням та конфіскацією майна", - розповіли в СБУ.

За співпрацю з агресором фігурантки отримали одноразову грошову "винагороду" та можливість вільно пересуватися по території захопленої на той час громади.

Жінкам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.

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