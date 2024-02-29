Затримано зрадниць, які організовували псевдореферендум на Херсонщині. Одна з них ховалась у київському хостелі, - СБУ. ФОТО
Двох жінок, які організовували псевдореферендум під час окупації Херсонщини, затримали у Києві та Чорноморську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Після деокупації області жінки втекли до інших міст. Одну із них було затримано в Києві, де вона "залягла на дно" у хостелі Києва. Інша – оформила статус переселенки та переховувалась в орендованій квартирі у Чорноморську.
"На початку повномасштабного вторгнення росії фігурантки проживали у Бериславському районі Херсонщини. Після захоплення регіону вони підтримали загарбників, а згодом увійшли до окупаційного "виборчкому". У лавах псевдоустанови фігурантки обходили двори та закликали місцевих жителів "проголосувати за приєднання" території до складу росії.
У ході таких "візитів" фігуранток супроводжували озброєні рашисти. У присутності загарбників колаборантки погрожували громадянам, що виступали проти фейкового плебісциту, ув’язненням та конфіскацією майна", - розповіли в СБУ.
За співпрацю з агресором фігурантки отримали одноразову грошову "винагороду" та можливість вільно пересуватися по території захопленої на той час громади.
Жінкам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.
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Тому що не дозволили "братья".
У фашістов сіді, в нашу пользу шпіонь.
Всі ви, зрадники, для русні дешевші за туалетний папір.
Не перший випадок. В Херсоні якусь медсестру викрили, яка русні розвідку робила. Завербували під час окупації, при відступі наказали лишатись в місті та корегувати арту.
Чому закриті обличчя зрадниць?
Незрозумило навіщо їх захищати?
Посмотрите на верхнее фото.
Это допрос идёт? Это комната для допросов? В каком кабинете опера допрашиваемого садят со стороны телефона? Только в отдалённых колхозах протокол от руки составляют.
Балаган, он и есть балаган. Не оспариваю фактов, но фото - показуха.
Подобається Росія валіза-вокзал-росія
Мабуть приїхали до Києва псувати життя іншим людям
Ось такі прокацапські люди
Ненавидять все українське , до Росії не їдуть, і звинувачують що на них йде дискримінація
Та їх взагалі треба гнати з України
Поки ці потвори в Україні а їх багато то перемоги не буде