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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни атакували дроном-камікадзе школу в Михайлівці, скинули вибухівку з безпілотника на Берислав, постраждали дві людини. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 лютого, росіяни вдарили дроном-камікадзе по школі в селі Михайлівка на Херсонщині, також скинули вибухівку з безпілотника на подвір’я житлового будинку в Бериславі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія атакувала дроном-камікадзе школу у селі Михайлівка. Внаслідок влучання безпілотника освітній заклад зазнав руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти вдарили по школі на Херсонщині

Як зазначається, ніхто з місцевих жителів не постраждав

Окупанти вдарили по школі на Херсонщині

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Окупанти вдарили по школі на Херсонщині
Окупанти вдарили по школі на Херсонщині

Крім того, російська армія атакувала з безпілотника Берислав.

"Вибухівку скинули на подвірʼя житлового будинку. Під ворожий удар потрапили двоє людей. 91-річна жінка та 58-річний чоловік отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Потерпілих шпиталізували. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості", - розповіли в ОВА.

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обстріл (28613) Берислав (186) Херсонська область (5781)


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