Росіяни атакували дроном-камікадзе школу в Михайлівці, скинули вибухівку з безпілотника на Берислав, постраждали дві людини. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 29 лютого, росіяни вдарили дроном-камікадзе по школі в селі Михайлівка на Херсонщині, також скинули вибухівку з безпілотника на подвір’я житлового будинку в Бериславі.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Російська армія атакувала дроном-камікадзе школу у селі Михайлівка. Внаслідок влучання безпілотника освітній заклад зазнав руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ніхто з місцевих жителів не постраждав
Крім того, російська армія атакувала з безпілотника Берислав.
"Вибухівку скинули на подвірʼя житлового будинку. Під ворожий удар потрапили двоє людей. 91-річна жінка та 58-річний чоловік отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Потерпілих шпиталізували. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості", - розповіли в ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль