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У балістичних ракетах з КНДР, які РФ використала для удару по Києву, виявлено компоненти західних, японських та китайських компаній, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У північнокорейських балістичних ракетах Kn-23/24, якими Росія вдарила по Києву в лютому, знайдено електронні компоненти із США, Японії, Китаю та країн Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Так, у ракетах, які впали в Оболонському районі Києва в лютому, містяться західні мікроконтролери, флеш-накопичувачі пам`яті, перетворювачі, джерела живлення, підсилювачі, патч-антенни супутникового сигналу тощо.

Серед компаній виробників, електронні компоненти яких КНДР використовувала при виготовленні балістичних ракет, такі компанії, як: німецька Siemens, американські Fairchild Semiconductor International, Inc. та Analog Devices, Inc., японська NSK Ltd. / NSK Automation, китайська ZHONGKEWEI та інших.

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На окремих частинах та уламках містяться бірки з рукописним корейським ієрогліфом.

SAG / SIEMENS (Німеччина)
SAG / SIEMENS (Німеччина)
NXP Semiconductors (Нідерланди)
NXP Semiconductors (Нідерланди)
XP Power
XP Power (конструкторські бюро у: Великобританія, США (Каліфорнія), Сингапур)
Fairchild Semiconductor International
Fairchild Semiconductor International, Inc. (США)
Analog Devices
Analog Devices, Inc. (США)
NSK Ltd. / NSK Automation
NSK Ltd. / NSK Automation (Японія)
ZHONGKEWEI
ZHONGKEWEI (Китай)
ZHONGKEWEI
ZHONGKEWEI (Китай)

Автор: 

КНДР (1232) ракети (4028) балістичні ракети (411)


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Топ коментарі
+20
В мене питання - чому КНДР робить балістичні ракети з 6000 санкцій, а Україна без санкцій не робить???
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29.02.2024 16:53
+12
тому що влада з ракеты нічого не може вкрасти
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29.02.2024 17:04
+7
Воно так і завжди було зконструйовано, на деталях, з крадених московитами в Україні, пральних машин, іноземного виробництва…
Онуки хунвейбінів, нічого нового не зклепали….
Пильнуймо Україну від КВНщиків
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29.02.2024 16:56
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а підари з амнесті вже закрили свою хліборізку не відсвічують ?

давно не чути
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29.02.2024 16:49 Відповісти
Сіменс вже не вперший раз зашкварювався.
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29.02.2024 16:52 Відповісти
В мене питання - чому КНДР робить балістичні ракети з 6000 санкцій, а Україна без санкцій не робить???
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29.02.2024 16:53 Відповісти
тому що влада з ракеты нічого не може вкрасти
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29.02.2024 17:04 Відповісти
Може. Просто Патрушев проти .
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29.02.2024 17:11 Відповісти
Патрушеву по цимбалам
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29.02.2024 17:15 Відповісти
Тому що забагато чиновників в нас куплено ФСБ
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02.03.2024 13:58 Відповісти
Воно так і завжди було зконструйовано, на деталях, з крадених московитами в Україні, пральних машин, іноземного виробництва…
Онуки хунвейбінів, нічого нового не зклепали….
Пильнуймо Україну від КВНщиків
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29.02.2024 16:56 Відповісти
флеш-накопичувачі пам`яті
Терміново заборонити виробництво флешек у світі. Всі наявні - конфіскувати.
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29.02.2024 17:00 Відповісти
те саме - заборонити порнографію , бо її можуть зобачити діти
ні більше хорошої , але доступ дітей до її прогляду має бути заборонений

тут - те саме ...
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29.02.2024 22:53 Відповісти
Недоречне порівняння. Ближче буде "заборонити кухонні ножі".
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01.03.2024 08:35 Відповісти
Флешки, копійчані dc-dc перетворювачі - як вони збираються це контролювати? Тільки повна ізоляція, навіть на рівні звичайної побутової техніки
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29.02.2024 17:30 Відповісти
Та отож! На алі експресі такого безліч пропозицій.
І ніякі санкції нездатні протидіяти цьому в принципі.
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29.02.2024 20:24 Відповісти
Як сказав би кровосісі : "Треба не скігліти, а брати лопату і робіти".Поки,що крім крадівницьтва від МО нічого не чути.
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01.03.2024 06:52 Відповісти
більшу частину цих компонентів можливо на аліку замовити... або у нас на промі)
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01.03.2024 15:52 Відповісти
КВН щиків? Так само як від кондитерів! Пжолярів! Ви падло забули певними особливостями що особливості усіх президентів , було оточення котре тільки мріяло що ********,і побільше
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01.03.2024 21:13 Відповісти
Голубок то зеленожопий
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03.03.2024 05:46 Відповісти
Кондитери запустили виробництво ракет, а КВН-щики зупинили, і за 2 роки війни вперто не відновлюють.
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03.03.2024 13:00 Відповісти
а можуть вони бути виготовленням колишніх часів, чи заборона на деталі для такої зброї є вже давно?
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02.03.2024 13:12 Відповісти
Для КНДР заборона існує ще з часів електронних ламп.
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03.03.2024 10:37 Відповісти
З рф війна,це зрозуміло!
З поляками пересварилися!
Європу звинуватили що лишили Авдіївку,бо не дали **********,а тепер потрібно пересварилися з Японією і Китаєм?!
Ви бл.голову маєте?!
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02.03.2024 20:04 Відповісти
Китайці клонують чіпи аж гай гуде, та й навіть якщо то і оригінали, як контролювати їх обіг, коли вони теж виробляються в Китаї, мільонами чи сотнями мільонів і тупо йдуть насипом з конвеєра у ящик?
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03.03.2024 10:35 Відповісти
 
 