У балістичних ракетах з КНДР, які РФ використала для удару по Києву, виявлено компоненти західних, японських та китайських компаній, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У північнокорейських балістичних ракетах Kn-23/24, якими Росія вдарила по Києву в лютому, знайдено електронні компоненти із США, Японії, Китаю та країн Європи.

Так, у ракетах, які впали в Оболонському районі Києва в лютому, містяться західні мікроконтролери, флеш-накопичувачі пам`яті, перетворювачі, джерела живлення, підсилювачі, патч-антенни супутникового сигналу тощо.

Серед компаній виробників, електронні компоненти яких КНДР використовувала при виготовленні балістичних ракет, такі компанії, як: німецька Siemens, американські Fairchild Semiconductor International, Inc. та Analog Devices, Inc., японська NSK Ltd. / NSK Automation, китайська ZHONGKEWEI та інших.

На окремих частинах та уламках містяться бірки з рукописним корейським ієрогліфом.

SAG / SIEMENS (Німеччина)

NXP Semiconductors (Нідерланди)

XP Power (конструкторські бюро у: Великобританія, США (Каліфорнія), Сингапур)

Fairchild Semiconductor International, Inc. (США)

Analog Devices, Inc. (США)

NSK Ltd. / NSK Automation (Японія)

ZHONGKEWEI (Китай)