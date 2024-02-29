У балістичних ракетах з КНДР, які РФ використала для удару по Києву, виявлено компоненти західних, японських та китайських компаній, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
У північнокорейських балістичних ракетах Kn-23/24, якими Росія вдарила по Києву в лютому, знайдено електронні компоненти із США, Японії, Китаю та країн Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Так, у ракетах, які впали в Оболонському районі Києва в лютому, містяться західні мікроконтролери, флеш-накопичувачі пам`яті, перетворювачі, джерела живлення, підсилювачі, патч-антенни супутникового сигналу тощо.
Серед компаній виробників, електронні компоненти яких КНДР використовувала при виготовленні балістичних ракет, такі компанії, як: німецька Siemens, американські Fairchild Semiconductor International, Inc. та Analog Devices, Inc., японська NSK Ltd. / NSK Automation, китайська ZHONGKEWEI та інших.
На окремих частинах та уламках містяться бірки з рукописним корейським ієрогліфом.
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Онуки хунвейбінів, нічого нового не зклепали….
Пильнуймо Україну від КВНщиків
Терміново заборонити виробництво флешек у світі. Всі наявні - конфіскувати.
ні більше хорошої , але доступ дітей до її прогляду має бути заборонений
тут - те саме ...
І ніякі санкції нездатні протидіяти цьому в принципі.
З поляками пересварилися!
Європу звинуватили що лишили Авдіївку,бо не дали **********,а тепер потрібно пересварилися з Японією і Китаєм?!
Ви бл.голову маєте?!