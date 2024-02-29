Окупанти скинули КАБ-500 на Миколаївку на Донеччині: пошкоджено будинки, лікарню, авто, газопровід та електромережі. ФОТОрепортаж

Російські військові вранці скинули на житловий сектор міста Миколаївка в Донецькій області авіабомбу "КАБ-500".

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожа атака сталася близько 8:00. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали 8 приватних будинків, лікарня, гараж і два цивільних авто, газопровід, електромережі. В оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлю, стіни та майно громадян", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти намагаються захопити населені пункти Іванівське та Богданівку на Бахмутському напрямку, - Сили оборони

Як зазначається, на місці влучання працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група поліції, інші профільні служби. Правоохоронці обходять прилеглі будинки, з’ясовують, чи є постраждалі, яка потрібна допомога.





Також читайте: Навколо Часового Яру встановлено багато фортифікацій та мінних загороджень, - Євлаш







Також дивіться: Доба на Донеччині: Під вогнем - 4 райони області. Загинули 2 особи. ФОТОрепортаж



