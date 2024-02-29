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Окупанти скинули КАБ-500 на Миколаївку на Донеччині: пошкоджено будинки, лікарню, авто, газопровід та електромережі. ФОТОрепортаж

Російські військові вранці скинули на житловий сектор міста Миколаївка в Донецькій області авіабомбу "КАБ-500".

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожа атака сталася близько 8:00. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали 8 приватних будинків, лікарня, гараж і два цивільних авто, газопровід, електромережі. В оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлю, стіни та майно громадян", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Донеччини

Як зазначається, на місці влучання працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група поліції, інші профільні служби. Правоохоронці обходять прилеглі будинки, з’ясовують, чи є постраждалі, яка потрібна допомога.

Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини

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Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини

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Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини

Автор: 

обстріл (28613) Донецька область (8529)


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З чого скинули?
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29.02.2024 17:36 Відповісти
Катапульта,Ігнат не дасть ********
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29.02.2024 17:37 Відповісти
 
 