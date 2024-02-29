Рашисти вдарили по Вовчанську з артилерії та атакували FPV-дроном: Поранено 18-річного хлопця. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська двічі атакували Вовчанськ, внаслідок чого дістав поранення 18-річний хлопець.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні близько 12:30 зафіксовано влучання ворожого безпілотника у дорогу в м. Вовчанськ. Поранення дістав 18-річний хлопець. Попередньо, удару було завдано FPV-дроном.

О 14:00 окупанти повторно атакували місто. Попередньо, з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

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