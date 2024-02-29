Літак далекого радіолокаційного спостереження А-50 виявлено в аеропорту Таганрога, - ЗМІ. ФОТО

Ще один літаючий радар А-50 (або за російською термінологією літак далекого радіолокаційного спостереження (ЛДРС), який Росія використовує для розвідки у війні проти України, знаходиться в аеропорту "Таганрог-Південний" у місті Таганрог. Всього у 130 км від лінії бойових дій на Донеччині.

Це встановили за допомогою супутникових знімків журналісти "Схем", інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, ЗСУ вже знищили 2 російські літаки далекого радіолокаційного спостереження А-50. Літак А-50 або літаючий радар - це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.

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