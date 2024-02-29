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Літак далекого радіолокаційного спостереження А-50 виявлено в аеропорту Таганрога, - ЗМІ. ФОТО

Ще один літаючий радар А-50 (або за російською термінологією літак далекого радіолокаційного спостереження (ЛДРС), який Росія використовує для розвідки у війні проти України, знаходиться в аеропорту "Таганрог-Південний" у місті Таганрог. Всього у 130 км від лінії бойових дій на Донеччині.

Це встановили за допомогою супутникових знімків журналісти "Схем", інформує Цензор.НЕТ.

Розвідувальний літак А-50 в аеропорту Таганрога

Нагадуємо, ЗСУ вже знищили 2 російські літаки далекого радіолокаційного спостереження А-50. Літак А-50 або літаючий радар - це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони збили над Азовським морем російський літак А-50. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) росія (65316) літак (2908)


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Топ коментарі
+33
Єноти вже напружилися

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01.03.2024 00:35
+17
Наводочка пошла,сейчас перепрячут как и кораблики)
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01.03.2024 00:07
+16
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01.03.2024 00:15
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Наводочка пошла,сейчас перепрячут как и кораблики)
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01.03.2024 00:07 Відповісти
не факт, що він справний - кацапи взагалі не можуть ремонтувати старі А-50 через відсутність древньої електроніки, а модернізація цієї електроніки до ******** версії А-50У займає два роки на один літак
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01.03.2024 00:30 Відповісти
Остання путь,остання путь,останняя дорога....
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01.03.2024 04:28 Відповісти
Це мабуть і є А-50У. Той що у Білорусі дрони покусали.
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01.03.2024 10:43 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 він там щонайменше вже декілька місяців стоїть. Як і ті піпєлаци по двум куткам перону.
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01.03.2024 00:47 Відповісти
Накуа писати в змі про місце дислокації до моменту спалення?!
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01.03.2024 12:45 Відповісти
Дави его, дави, ату супостата 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️🐐🐐🐐🐷🐷🐷💩💩💩
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01.03.2024 00:08 Відповісти
зіб"ємо скоро
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01.03.2024 00:09 Відповісти
Його краще не збивати, а знищити прямо на стоянці!
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01.03.2024 00:17 Відповісти
Чтобы уникальный экипаж сохранить для другой железки? Ну-ну.
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01.03.2024 00:42 Відповісти
А ще краще - забрати собі!
Але після історії з пілотом вертольоту, шанси на це невеликі...
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01.03.2024 00:43 Відповісти
Пааара дамбить таааханроххх
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01.03.2024 00:10 Відповісти
Відправити б туди зараз штук 50 дронів, щоб хоч парочка довбанула.
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01.03.2024 00:13 Відповісти
Я теж так думав. Але бачте, дрони давно не бють по кацапії, виконують договорня
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01.03.2024 00:16 Відповісти
Давно не б`ють? А НПЗ пошкоджені святим духом чи може коксові батареї на НЛМК самі пошкодилися? Звісно хотілося більше, але навіщо такі вкиди робити?
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01.03.2024 08:32 Відповісти
не макет?
Бо Хаймарс АTACMSом на 160км (які ще є в наявності) дістане. Сумнівюсь, що касапи такі долбо...пи, щоб А-50 тримати в Таганрогу.
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01.03.2024 00:15 Відповісти
Низзя атакамсрм по кацапии бить.
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01.03.2024 00:19 Відповісти
а що, буде глибока стурбованність?
Та нехай...
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01.03.2024 00:29 Відповісти
С-200 дістане
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01.03.2024 02:31 Відповісти
То покусаний дронами в Беларусі А-50У. В Таганрозі єдиний завод де їх ремонтують. Тримати цей ДРЛО ще де інде безглуздо.
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01.03.2024 10:46 Відповісти
Не факт! Десь писали, що його відремонтували і він літає, але то може бути і брехня!
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03.03.2024 03:00 Відповісти
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01.03.2024 00:15 Відповісти
ще один пілот
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01.03.2024 00:18 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 ось тут стоїть. Бобри вже виетіли?
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01.03.2024 00:21 Відповісти
Цілих два стояли. В MAXAR напиши. Нехай фоти на 01.03.2024 в CNN і BBC надішлють. Там їх прочте нах главком і накаже вжарити АТАКАМСом.
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01.03.2024 10:51 Відповісти
нема чого суєтіцца. У главкома є інфа прямо з супутника притули.
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01.03.2024 11:17 Відповісти
Єноти вже напружилися

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01.03.2024 00:35 Відповісти
Напружились, типо , кому из них улыбнется отплясать с тросточкой...
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01.03.2024 07:53 Відповісти
A few moments latter...
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02.03.2024 00:05 Відповісти
Ставлю на тоталізатор з друзями. Скільки ця х.йня проіснує, поки її не спалять.
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01.03.2024 00:43 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 він там щонайменше вже декілька місяців стоїть. Як і ті два піпєлаци по двум куткам перону.

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01.03.2024 00:49 Відповісти
А ******* спочатку, не?
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01.03.2024 00:45 Відповісти
Слабенькі літачки, навіть до азовського моря долетіти не можуть.
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01.03.2024 00:49 Відповісти
Воно хочь взлетити зможе?
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01.03.2024 00:52 Відповісти
130 км від фронту?!
НЕ ВІРЮ!
Розвідка (мінімум американська) точно би знала.
То, чому до сіх пір навіть не намагалися вдарити тими ж самими БПЛА або ШтормШедоу?
99% це або якісь транзитний переліт, що випадково потрапив на фото.
Або манекен-пастка...
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01.03.2024 01:46 Відповісти
GLSDB теж може
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01.03.2024 04:30 Відповісти
А-50 пошли в отрыв.
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01.03.2024 04:52 Відповісти
як-то кажуть, бох любить трійцю!
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01.03.2024 05:13 Відповісти
Нафіга зливом у ЗМІ попереджувати кацапів? Тепер вони його перебазують кудись
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01.03.2024 05:50 Відповісти
Мішень прибула..
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01.03.2024 07:04 Відповісти
Дык, выше пишут , шо та мишень прибыла несколько месяцев назад, мож на запчасти, мож тупо муляж.
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01.03.2024 07:48 Відповісти
Ані паказивают, чьто А-50 не кончацца нікагда.
Даже єслі паставіть нєісправний на відном мєстє.
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01.03.2024 07:52 Відповісти
Прiсь ейбочки , мол, потешные аэрокосмические моСЧИ...
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01.03.2024 07:55 Відповісти
Може воно полями стрибає??
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01.03.2024 07:46 Відповісти
Це що попередження рашистам від ФСБешних кротів на чолі з єрмаком щоб вони його пошвидше забрали звідти - а потім буданов буде розповідати свої чергові казочки для ЛОХторату?
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01.03.2024 08:58 Відповісти
Esli otkrit googl maps, to tam ih 2 stoyat.
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01.03.2024 09:20 Відповісти
"Петріот" - благородний мисливець. Сидячих не б'є, тільки вліт.
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01.03.2024 09:38 Відповісти
Треба бити в ангар який ліворуч трохи зверху! Літаки ремонтують там, а не під відкритим небом.
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03.03.2024 02:58 Відповісти
 
 