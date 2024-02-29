Літак далекого радіолокаційного спостереження А-50 виявлено в аеропорту Таганрога, - ЗМІ. ФОТО
Ще один літаючий радар А-50 (або за російською термінологією літак далекого радіолокаційного спостереження (ЛДРС), який Росія використовує для розвідки у війні проти України, знаходиться в аеропорту "Таганрог-Південний" у місті Таганрог. Всього у 130 км від лінії бойових дій на Донеччині.
Це встановили за допомогою супутникових знімків журналісти "Схем", інформує Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, ЗСУ вже знищили 2 російські літаки далекого радіолокаційного спостереження А-50. Літак А-50 або літаючий радар - це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.
Топ коментарі
+33 Jimmy Hill
показати весь коментар01.03.2024 00:35
+17 KosAn30 JT26
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+16 Yevgeny Myronov
показати весь коментар01.03.2024 00:15
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Але після історії з пілотом вертольоту, шанси на це невеликі...
Бо Хаймарс АTACMSом на 160км (які ще є в наявності) дістане. Сумнівюсь, що касапи такі долбо...пи, щоб А-50 тримати в Таганрогу.
Та нехай...
НЕ ВІРЮ!
Розвідка (мінімум американська) точно би знала.
То, чому до сіх пір навіть не намагалися вдарити тими ж самими БПЛА або ШтормШедоу?
99% це або якісь транзитний переліт, що випадково потрапив на фото.
Або манекен-пастка...
Даже єслі паставіть нєісправний на відном мєстє.