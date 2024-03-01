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Повідомлено про підозру російським генералам Пінчуку та Пчєлі, які наказали замінувати "зерновий коридор" та обстрілювати українські енергооб’єкти, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох посадовців вищого командування російських військ, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мова про:

  • ⁠віцеадмірала Сергія Пінчука – першого заступника командувача – начальника штабу Чорноморського флоту Військово-Морського флоту Збройних сил Росії;
  • генерал-майора Олега Пчєлу – заступника командувача дальньої авіації Повітряно-Космічних сил Збройних сил Росії.

Російські генерали Олег Пчєла та Сергій Пінчук

Також читайте: Повідомлено про підозру російському генералу Резанцеву, який командував захопленням Херсонщини, - СБУ

Обидва посадовці віддавали накази на здійснення ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.

За даними слідства, Пчєла та Пінчук є одними з організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року. За цей час окупанти випустили по об’єктах енергетичної інфраструктури України десятки крилатих ракет повітряного та морського базування типу Х-101, 3М14 "Калібр" та надзвукову ракету Х-22. Унаслідок ворожих атак загинуло більш ніж 50 мирних жителів, ще понад 110 – зазнали тяжких поранень. Серед загиблих і госпіталізованих були малолітні діти.

За наявною інформацією, Пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, щоб заблокувати "зерновий коридор". Також цей російський адмірал особисто командував обстрілами припортової інфраструктури та прибережних об’єктів агропромислового комплексу України. Таким чином рашисти сподівалися зірвати експорт української сільгосппродукції, а також знищити логістичні центри її перевезення та зберігання.

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На підставі зібраних доказів російському віцеадміралу Пінчуку та генерал-майору Пчєлі повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни); ⁠ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни); ⁠ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що призвели до загибелі людей).

У СБУ повідомляють, що тривають комплексні заходи для притягнення обох зловмисників до відповідальності за вчинення інших злочинів проти України.

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Автор: 

СБУ (12851) підозра (769) генерал (74)


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Топ коментарі
+2
Для них тільки фізична ліквідація!
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01.03.2024 18:10
+2
Так може спробуєте їх ще і в суд привести . чи слабо??
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01.03.2024 18:11
+1
В Гаагу ************.
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01.03.2024 18:05
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01.03.2024 18:05 Відповісти
Для них тільки фізична ліквідація!
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01.03.2024 18:10 Відповісти
Так може спробуєте їх ще і в суд привести . чи слабо??
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01.03.2024 18:11 Відповісти
чого галасувати з приводу того коридору - не один доллар на зайде в бюджет України з того зерна бо все вже осіло в офшорах латифундистів та перекупів на чолі з вавою та дерьмаком
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01.03.2024 18:21 Відповісти
Щось пригадую що гєнєрал пчєла палєтєл на канцерт кабздоха не так давно? Якщо так то охфіс генпрокурвора підозру повідомляє задвохсоченим?
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01.03.2024 18:37 Відповісти
Такі так. 14 січня цього року ніби був на борту збитого а-50. Зажмурених кацаполітунів знайшли на окуплваній терторії Запоріжжя.
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01.03.2024 18:44 Відповісти
Все це хорошо,але це відволіканння від розслідування "наших" внутрішніх шахраїв,зрадників і бандюків
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01.03.2024 18:50 Відповісти
Ну, заарештуйте їх тепер, це вам не бабусь з огородиною по базарах ганяти.
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01.03.2024 19:17 Відповісти
Якась дебільна морда у цього пінчука...пьчьола виглядає трохи пристойніше,якби не знати що воно пі Д ер,то зійшов би за середньо -болотяного плоскомордого ординця...
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01.03.2024 20:25 Відповісти
Дурнею займаються....мабуть робити їм нічого....не підозри висовувати...ліквідувати треба..
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02.03.2024 05:36 Відповісти
 
 