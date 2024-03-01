Повідомлено про підозру російським генералам Пінчуку та Пчєлі, які наказали замінувати "зерновий коридор" та обстрілювати українські енергооб’єкти, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох посадовців вищого командування російських військ, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення України.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, мова про:
- віцеадмірала Сергія Пінчука – першого заступника командувача – начальника штабу Чорноморського флоту Військово-Морського флоту Збройних сил Росії;
- генерал-майора Олега Пчєлу – заступника командувача дальньої авіації Повітряно-Космічних сил Збройних сил Росії.
Обидва посадовці віддавали накази на здійснення ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.
За даними слідства, Пчєла та Пінчук є одними з організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року. За цей час окупанти випустили по об’єктах енергетичної інфраструктури України десятки крилатих ракет повітряного та морського базування типу Х-101, 3М14 "Калібр" та надзвукову ракету Х-22. Унаслідок ворожих атак загинуло більш ніж 50 мирних жителів, ще понад 110 – зазнали тяжких поранень. Серед загиблих і госпіталізованих були малолітні діти.
За наявною інформацією, Пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, щоб заблокувати "зерновий коридор". Також цей російський адмірал особисто командував обстрілами припортової інфраструктури та прибережних об’єктів агропромислового комплексу України. Таким чином рашисти сподівалися зірвати експорт української сільгосппродукції, а також знищити логістичні центри її перевезення та зберігання.
На підставі зібраних доказів російському віцеадміралу Пінчуку та генерал-майору Пчєлі повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни); ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни); ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що призвели до загибелі людей).
У СБУ повідомляють, що тривають комплексні заходи для притягнення обох зловмисників до відповідальності за вчинення інших злочинів проти України.
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