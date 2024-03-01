У Києві чоловік влаштував стрілянину на балконі багатоповерхівки, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили чоловіка, який стріляв із балкона багатоповерхівки у Святошинському районі столиці, йому загрожує обмеження волі терміном до п’яти років.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те що з п’ятого поверху багатоповерхового будинку невідомий чоловік стріляє в повітря. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та патрульні поліцейські.

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У подальшому правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного – це киянин, 1973 року народження, який на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Під час обшуку в помешканні чоловіка поліцейські виявили пістолет, травматичної дії, набої та стріляні гільзи а також пластикову банку з канабісом.





Виявлені речові докази вилучено та будуть скеровано на проведення експертного дослідження. За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі", - розповіли у поліції.