У Києві чоловік влаштував стрілянину на балконі багатоповерхівки, - поліція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили чоловіка, який стріляв із балкона багатоповерхівки у Святошинському районі столиці, йому загрожує обмеження волі терміном до п’яти років.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те що з п’ятого поверху багатоповерхового будинку невідомий чоловік стріляє в повітря. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та патрульні поліцейські.
У подальшому правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного – це киянин, 1973 року народження, який на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння.
Під час обшуку в помешканні чоловіка поліцейські виявили пістолет, травматичної дії, набої та стріляні гільзи а також пластикову банку з канабісом.
Виявлені речові докази вилучено та будуть скеровано на проведення експертного дослідження. За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі", - розповіли у поліції.
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в тюрмі не настругає 😁
В популярному клубі
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"У Росії знову стріляють: у центрі Москви відкрили вогонь у популярному клубі
Вдень 26 вересня у Росії стався черговий інцидент із використанням вогнепальної зброї.
Як повідомляють російські телеграм-канали, у Москві на Пресненському валу невідомий відкрив вогонь у клубі "16 тонн".
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/577028-v_rossii_snova_streljajut_v_tsentre_moskvy_otkryli_ogonj_v_populjarnom_klube
https://youtu.be/tfI44Vfm1xU?si=veFumwKEPz104Rjn
Списки ГУР - це списки Портнова?
Слава богу не всадил ни в кого пулю, а ведь мог бы.