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У Києві чоловік влаштував стрілянину на балконі багатоповерхівки, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили чоловіка, який стріляв із балкона багатоповерхівки у Святошинському районі столиці, йому загрожує обмеження волі терміном до п’яти років.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те що з п’ятого поверху багатоповерхового будинку невідомий чоловік стріляє в повітря. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та патрульні поліцейські.

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Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину на балконі багатоповерхівки

У подальшому правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного – це киянин, 1973 року народження, який на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Під час обшуку в помешканні чоловіка поліцейські виявили пістолет, травматичної дії, набої та стріляні гільзи а також пластикову банку з канабісом.

Чоловік влаштував стрілянину на балконі багатоповерхівки
Чоловік влаштував стрілянину на балконі багатоповерхівки

Виявлені речові докази вилучено та будуть скеровано на проведення експертного дослідження. За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі", - розповіли у поліції.

Автор: 

Київ (19530) Нацполіція (15202) стрілянина (1784)


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Топ коментарі
+12
виборець знаєм кого
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01.03.2024 19:01
+10
Да це спосіб ухилитися від мобілізації Таких стрілків потрібно терміново відправляти на фронт--там є можливість постріляти . Це не сарказм
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01.03.2024 19:03
+6
Мабуть канабіс якийсь неякісний ...
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01.03.2024 19:03
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01.03.2024 19:01 Відповісти
премію дарвина цьому джентельмену ! 🤣
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01.03.2024 19:02 Відповісти
От якби він собі яйця або голову відстрелив, тоді була б премія, а так ще може настругати таких же ідіотів, як і сам.
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01.03.2024 19:42 Відповісти
в нього дві статті - *********** зі зброєю та зберігання канабісу
в тюрмі не настругає 😁
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02.03.2024 06:28 Відповісти
Так це ж він лікувався. За новим Зе наркозаконом має право.
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03.03.2024 21:50 Відповісти
Ухилянт 100%
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01.03.2024 19:02 Відповісти
Мабуть канабіс якийсь неякісний ...
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01.03.2024 19:03 Відповісти
канабіс підкинули.Інакше б чоловік не був в стані алкогольного сп'яніння.
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01.03.2024 21:10 Відповісти
навіщо? в нього й так гарна стаття вже є 😁
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02.03.2024 06:29 Відповісти
Да це спосіб ухилитися від мобілізації Таких стрілків потрібно терміново відправляти на фронт--там є можливість постріляти . Це не сарказм
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01.03.2024 19:03 Відповісти
Из описания новыны понятно что хранение и употребление каннабиса вообще не криминал
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01.03.2024 19:10 Відповісти
"употребленіє" не було ніколи кріміналом, це адмінка
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02.03.2024 06:30 Відповісти
Электорат Зелени(зебил) праздновало легализацию канабиса.Что тут не понятно? Это ж украинские будни
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01.03.2024 19:17 Відповісти
Так у вас в кацапстані теж "весело" ,так би мовити "рассєйскіє будні"
В популярному клубі
Читать на русском

"У Росії знову стріляють: у центрі Москви відкрили вогонь у популярному клубі
Вдень 26 вересня у Росії стався черговий інцидент із використанням вогнепальної зброї.

Як повідомляють російські телеграм-канали, у Москві на Пресненському валу невідомий відкрив вогонь у клубі "16 тонн".
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/577028-v_rossii_snova_streljajut_v_tsentre_moskvy_otkryli_ogonj_v_populjarnom_klube
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01.03.2024 19:25 Відповісти
Тупорилий кацапе то,що в українців будні,в кацапів "празднік труда", тому у нас унітаз а у вас "дирка в полу" і в черепушці.
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01.03.2024 19:33 Відповісти
Йододефицитный вуйко из 73% баранов,лечи свою больную головушку,бо тебе кацапы из под каждого утюга мерещатся...Шизоид
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01.03.2024 20:02 Відповісти
Так уже і списки найшлися, але чомусь автором списків виявився портнов. Чому так? Невідомо

https://youtu.be/tfI44Vfm1xU?si=veFumwKEPz104Rjn
Списки ГУР - це списки Портнова?
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01.03.2024 19:27 Відповісти
Канабіс в нього для запаху. Від конопель немає глюків і не виникає бажання вбивати інших. Тож або сам - дибіл, або було шось сильніше за план.
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01.03.2024 19:37 Відповісти
****** полтораху потім пару напасів в впєрьод)
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01.03.2024 19:47 Відповісти
Після полторахи ніякого напасу не треба шоб з балкону пуляти
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01.03.2024 20:13 Відповісти
Я стільки трави курив би тиждень
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01.03.2024 20:09 Відповісти
там на місяц запас 😇
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02.03.2024 06:31 Відповісти
Нє, я два грама за уїкенд вбиваю
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02.03.2024 09:54 Відповісти
коли стілки куриш то вже не пре як треба
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02.03.2024 15:07 Відповісти
Банка з каннабісом тепер це те, що помягшуе скоенний злочин. 😎
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01.03.2024 20:31 Відповісти
Главное чтоб не больше чем у патрона на Банковой))
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01.03.2024 21:44 Відповісти
Ну вот, а вы легализацию, легализацию.

Слава богу не всадил ни в кого пулю, а ведь мог бы.
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01.03.2024 21:33 Відповісти
GТак він стріляв вверх і з травматичного пістолета---так він відзначав салютом збиття 13 самольотів рашки Але все рівно--любителя постріляти---на фронт.там буде ВЕЛИКА можливість постріляти.
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01.03.2024 21:44 Відповісти
Наверное он напротив это сделал чтобы туда не попасть. Креатив после каннабиса проснулся =)
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01.03.2024 21:45 Відповісти
святкував надпотужні перемоги найвеличнішого лідОра ********** ?
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01.03.2024 22:34 Відповісти
канабіс то прикриття від вживання синтетики ,але пістоль і стрілянина викрило прикриття агента)
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02.03.2024 00:02 Відповісти
 
 