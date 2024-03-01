Зеленський та Рютте відвідали поранених військових у госпіталі Харкова. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час поїздки до Харкова відвідали клінічний центр, де проходять лікування українські військовослужбовці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент нагородив військовослужбовців орденами "За мужність" ІІІ ступеня та медалями "За військову службу Україні".











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Також Зеленський вручив медичному персоналу клінічного центру ордени Княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.







"Дякую нашим медичним працівникам за велику роботу – ви рятуєте наших бійців", – зазначив Президент.

Зі свого боку прем’єр-міністр Нідерландів додав: "Я хочу висловити глибоку повагу до вас. Ви – дуже смілива нація".

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