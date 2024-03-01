Зеленський та Рютте відвідали поранених військових у госпіталі Харкова. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час поїздки до Харкова відвідали клінічний центр, де проходять лікування українські військовослужбовці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент нагородив військовослужбовців орденами "За мужність" ІІІ ступеня та медалями "За військову службу Україні".
Також Зеленський вручив медичному персоналу клінічного центру ордени Княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.
"Дякую нашим медичним працівникам за велику роботу – ви рятуєте наших бійців", – зазначив Президент.
Зі свого боку прем’єр-міністр Нідерландів додав: "Я хочу висловити глибоку повагу до вас. Ви – дуже смілива нація".
Топ коментарі
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"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами.
Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та
дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах,
при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.
Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в
саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться!
Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в
очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився не доукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
Наведені вище тексти написані Юрієм Каракаєм. Юрій загинув унаслідок мінометного обстрілу на Південно-Бузькому напрямку на заході Херсонської області 18 серпня 2022 року. Світла йому Пам"ять... Юрій воював з російськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення. Був активістом ГО "Справа громад". 24 лютого 2022 р. Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Після того, як російські війська втекли з Київщини, з побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.