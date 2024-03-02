Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 415 640 осіб (+960 за добу), 346 літаків, 6624 танки, 10 153 артсистеми, 12 611 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 415 640 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 415640 (+960) осіб,
танків - 6624 (+14) од,
бойових броньованих машин - 12611 (+29) од,
артилерійських систем - 10153 (+47) од,
РСЗВ - 1003 (+3) од,
засоби ППО - 696 (+5) од,
літаків - 346 (+1) од,
гелікоптерів - 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7829 (+35),
крилаті ракети - 1915 (+3),
кораблі /катери - 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 13267 (+61) од,
спеціальна техніка - 1617 (+6)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Пишут, что попали по авиабазе Гвардейское возле Симферополя.
Украинское зерно в Польше..это тоже потери?
165!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 960!! чумардосів.
Арта 50!!, броня 43!, логістика 61!!.
У СУшок продовжується зоряний час, так тримати )) По арті та логістиці теж файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 415 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь, в якому до повномасштабного вторгнення було 416 000 ...
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
https://t.me/generalsvr/2185 Генерал СВР :
Суббота 2 марта 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 413173 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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Ну так, в межах похибки 3% - дані ***** сходяться з даними нашого Генштабу.