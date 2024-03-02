УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10849 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
8 490 21

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 415 640 осіб (+960 за добу), 346 літаків, 6624 танки, 10 153 артсистеми, 12 611 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 415 640 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 415640 (+960) осіб,

танків - 6624 (+14) од,

бойових броньованих машин - 12611 (+29) од,

артилерійських систем - 10153 (+47) од,

РСЗВ - 1003 (+3) од,

засоби ППО - 696 (+5) од,

літаків - 346 (+1) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7829 (+35),

крилаті ракети - 1915 (+3),

кораблі /катери - 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 13267 (+61) од,

спеціальна техніка - 1617 (+6)

Також читайте: Ворог у лютому втратив майже 28 500 окупантів та понад 3800 одиниць озброєння та військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) знищення (7334) техніка (1833)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Молодці хлопці! Героям Слава!
показати весь коментар
02.03.2024 08:09
+20
Минус 3 «Ка-52» у русни в Крыму, - руСми 💥

Пишут, что попали по авиабазе Гвардейское возле Симферополя.
показати весь коментар
02.03.2024 08:37
+18
Солідний намолот по всіх товарних позиціях. Якби наша влада була достойна наших військових, то нам би Швейцарія заздріла.
показати весь коментар
02.03.2024 08:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці хлопці! Героям Слава!
показати весь коментар
02.03.2024 08:09 Відповісти
Ранок починається не тільки з кави.Дякую хлопці.
показати весь коментар
02.03.2024 08:13 Відповісти
Врожай на ППО, відразу 5 одиниць, це мабуть рекорд.
показати весь коментар
02.03.2024 08:17 Відповісти
Солідний намолот по всіх товарних позиціях. Якби наша влада була достойна наших військових, то нам би Швейцарія заздріла.
показати весь коментар
02.03.2024 08:19 Відповісти
А що там вчора було у Криму?
показати весь коментар
02.03.2024 08:35 Відповісти
Минус 3 «Ка-52» у русни в Крыму, - руСми 💥

Пишут, что попали по авиабазе Гвардейское возле Симферополя.
показати весь коментар
02.03.2024 08:37 Відповісти
https://youtu.be/WtntgRBW5Fg?si=TJTkO89e5Htd__GZ ...

Украинское зерно в Польше..это тоже потери?
показати весь коментар
02.03.2024 08:48 Відповісти
А українські біженці та заводи в Польщі, зброя та гуманітарна допомога з Польщі, польська підтримка в Європарламенті та на інших майданчиках ... це надбання?
показати весь коментар
02.03.2024 09:41 Відповісти
Воно потрапило на територію Польщі легальним шляхом і перебувало під захистом польського закону, якщо польська поліція самоухилилася від виконання своїх обов'язків і вантаж був знищений або пошкоджений, то його вартість відшкодовуватиме державний бюджет Польщі.
показати весь коментар
02.03.2024 09:43 Відповісти
Дуже класний показник особливо по знищенню ворожої техніки.
показати весь коментар
02.03.2024 08:56 Відповісти
Минув 3660 день москальсько-української війни.
165!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 960!! чумардосів.
Арта 50!!, броня 43!, логістика 61!!.
У СУшок продовжується зоряний час, так тримати )) По арті та логістиці теж файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 415 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь, в якому до повномасштабного вторгнення було 416 000 ...
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
показати весь коментар
02.03.2024 09:33 Відповісти
Виправте кількість знищених засобів ППО.
показати весь коментар
02.03.2024 09:47 Відповісти
Дякую. Вибачаюсь, то взагалі статистика за 28.02 ) Вже трохи недобачаю в останній час (
показати весь коментар
02.03.2024 09:56 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2024 09:55 Відповісти
В районе Степового уничтожены рашистский навороченный танкТ-80 и 32 захватчика около него.
показати весь коментар
02.03.2024 09:45 Відповісти
уточнили все ж таки літачок, за який розказував Андрющенко вчора?
показати весь коментар
02.03.2024 09:58 Відповісти
Ця статистика до заднього місця, кацапів це аж ніяк не зупиняє.
показати весь коментар
02.03.2024 10:56 Відповісти
Ну мені ця статистика до вподоби, а на мнєніє кацапів мені насрати!
показати весь коментар
02.03.2024 13:27 Відповісти



https://t.me/generalsvr/2185 Генерал СВР :

Суббота 2 марта 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 413173 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
***********
Ну так, в межах похибки 3% - дані ***** сходяться з даними нашого Генштабу.
показати весь коментар
02.03.2024 22:23 Відповісти
 
 