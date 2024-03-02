Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 415 640 осіб (+960 за добу), 346 літаків, 6624 танки, 10 153 артсистеми, 12 611 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 415 640 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 415640 (+960) осіб,

танків - 6624 (+14) од,

бойових броньованих машин - 12611 (+29) од,

артилерійських систем - 10153 (+47) од,

РСЗВ - 1003 (+3) од,

засоби ППО - 696 (+5) од,

літаків - 346 (+1) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7829 (+35),

крилаті ракети - 1915 (+3),

кораблі /катери - 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 13267 (+61) од,

спеціальна техніка - 1617 (+6)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.