ДСНС про влучання "Шахеда" в багатоповерхівку в Одесі: зруйновано 18 квартир. ФОТОрепортаж

Триває ліквідація наслідків ворожого удару по житловому будинку в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 92 особи та 21 од. техніки, а також кінологи від волонтерської організації.

З-під завалів рятувальники вивільнили тіла 2 загиблих осіб. Попередньо, постраждало 8 людей, з них 1 дитина, 4 мешканців вдалося врятувати. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.

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Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.



























Додатково в Одесі розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги. Понад 100 людей отримали допомогу від психологів ДСНС. Волонтерськими організаціями із залученням представників Червоного хреста організовано харчування.

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Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.