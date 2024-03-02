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ДСНС про влучання "Шахеда" в багатоповерхівку в Одесі: зруйновано 18 квартир. ФОТОрепортаж

Триває ліквідація наслідків ворожого удару по житловому будинку в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС. 

За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 92 особи та 21 од. техніки, а також кінологи від волонтерської організації.

З-під завалів рятувальники вивільнили тіла 2 загиблих осіб. Попередньо, постраждало 8 людей, з них 1 дитина, 4 мешканців вдалося врятувати. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники дістали з-під завалів в Одесі чоловіка, він живий, перебуває у свідомості, - ОВА

Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.

Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі

Додатково в Одесі розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги. Понад 100 людей отримали допомогу від психологів ДСНС. Волонтерськими організаціями із залученням представників Червоного хреста організовано харчування.

Що наразі відомо про атаку "Шахедами" у ніч на 2 березня

Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Автор: 

Одеса (5473) ДСНС (5122) дрони (4762)


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Топ коментарі
+16
Розумію ваш розпач,але спочатку приходить російська мова,культура, потім російське ТБ, а потім російські танки і шахеди.Хоча якщо вам в 60 не дійшло то вже пізно піть боржомі.
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02.03.2024 09:32
+7
при цьому всьому, вчора рекомендували відосік, де, старі адєсіткі, ну, ті що гаварят на адєском і ******* райкіна, жванецького, доліну, взагалі не розуміють, як так сталося, жилі жє нормально, дружно, єзділі в гості. єта всьо палітікі. а вони *******, мір во всьом мірє.
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02.03.2024 09:12
+5
Що ж то за шахед такий, що може нести такий заряд.......?(((((((
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02.03.2024 09:05
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Що ж то за шахед такий, що може нести такий заряд.......?(((((((
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02.03.2024 09:05 Відповісти
40 кіло вибухівки...
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02.03.2024 09:07 Відповісти
18 квартир не може "скластися як карточний домік" від 40 кг! (((
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02.03.2024 09:11 Відповісти
панельний будинок
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02.03.2024 09:30 Відповісти
Там не тротил.Вибухівка вчетверо потужніша ТНТ.
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02.03.2024 09:40 Відповісти
Писали что кацапы стали добавлять что то их боеприпасов Солнцепёка для усиления взрывной силы о долгах это было точно не помню но такие разрушения и 40 кг в тротиловом эквиваленте не нанесли бы такие разрушения и урон там надо кг 80 старт и точка взрыва по расчету явно прилетело что то " модернизированное" и маршрут был не шаблон а маневры между жилых домов..возможно целью была котельная или детские садики которых там два и кацапы любят утверждать что там в садиках базы НАТО..трудно сказать может комбинация факторов и такой результат...
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02.03.2024 09:15 Відповісти
Кацапы делают маневры между домов постоянно. Перед новым годом и пол января, летали одинаковым маневром, но ППО их не пропускала. Отказались кацапы от того алгоритма.
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02.03.2024 12:32 Відповісти
при цьому всьому, вчора рекомендували відосік, де, старі адєсіткі, ну, ті що гаварят на адєском і ******* райкіна, жванецького, доліну, взагалі не розуміють, як так сталося, жилі жє нормально, дружно, єзділі в гості. єта всьо палітікі. а вони *******, мір во всьом мірє.
показати весь коментар
02.03.2024 09:12 Відповісти
то адєса, рускій город?
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02.03.2024 09:25 Відповісти
Розумію ваш розпач,але спочатку приходить російська мова,культура, потім російське ТБ, а потім російські танки і шахеди.Хоча якщо вам в 60 не дійшло то вже пізно піть боржомі.
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02.03.2024 09:32 Відповісти
Ще слідом з російською культурою крокує московська церква і вщент закакує мізки людини. Хоча кацапські сатаністи, одягнувши попівські ряси, нічого спільного не мають з вірою в Бога.
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02.03.2024 10:29 Відповісти
Вроде небольшая боевая часть у шахеда, а панелька почти вся сложилась... Повезло "бомжу", который пьяный был в подвале.
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02.03.2024 09:18 Відповісти
Насправді війна ближче до кожного з нас ніж комусь здається - у тому будинку жили куми моїх дітей(((.
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02.03.2024 09:51 Відповісти
Перше фото,а знову туди прилетить.
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02.03.2024 11:22 Відповісти
Прошлый раз 10 из десяти сбили. В этот раз 7 из 8... Почему в этот раз не хватает ППО?
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02.03.2024 12:29 Відповісти
Тяжке насліддя срсеру - панельні будинки, а з умови того що Одеса знаходиться у так званій сейсмозоні це взагалі й без війни небезбечно. Була б в нас нормальна держава то ще років десять назад почали б перебудову цього лайна на моноліт, але то лише мрії
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02.03.2024 14:08 Відповісти
Свого часу дивився як будувався "мій" будинок - 9-ти поверхівка. Для мене то був шок. Якість нульова, плити кладуться з перекриттям 1-2 см на несучу поверхню. Землетрус 3-4 бали складе той дім до нуля. Співчуваю одеситам.
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02.03.2024 20:03 Відповісти
 
 