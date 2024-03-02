Німецькі винищувачі вперше перехопили російські літаки біля територіальних вод Латвії. ФОТОрепортаж
У п’ятницю, 1 березня, німецькі винищувачі вилетіли з військової бази "Ліелварде" для перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.
Про це повідомили у Військово-повітряних силах Латвії та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається. що німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли з військової бази "Ліелварде".
"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю працює і союзники можуть негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше з авіабази вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії", - зазначив Спрудс.
Топ коментарі
+18 чудини xelbyb
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+15 Luk Viktor
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+8 віктор федорович #394174
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збили?
підлетіли, та помахали крилами?
у нас все просто, побачив в приціл, стріляєш на ураження. у них, побачив, "перехопив", типу політав поруч.
потім, ті європейські пілоти, по пів року, проходять курс психологічної реабілітації.
на фоні, всього цього, читаю, та дивуюсь, чому саме вчяться наші воїни у натовських інструкторів?