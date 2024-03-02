Німецькі винищувачі вперше перехопили російські літаки біля територіальних вод Латвії. ФОТОрепортаж

У п’ятницю, 1 березня, німецькі винищувачі вилетіли з військової бази "Ліелварде" для перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.

Про це повідомили у Військово-повітряних силах Латвії та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається. що німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли з військової бази "Ліелварде".

"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю працює і союзники можуть негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше з авіабази вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії", - зазначив Спрудс.

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