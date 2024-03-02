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Німецькі винищувачі вперше перехопили російські літаки біля територіальних вод Латвії. ФОТОрепортаж

У п’ятницю, 1 березня, німецькі винищувачі вилетіли з військової бази "Ліелварде" для перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.

Про це повідомили у Військово-повітряних силах Латвії та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається. що німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли з військової бази "Ліелварде".

"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю працює і союзники можуть негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше з авіабази вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії", - зазначив Спрудс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Винищувачі НАТО перехоплювали російські літаки над Балтійським морем. ВІДЕО+ФОТО

Німецькі винищувачі перехопили російські літаки
Німецькі винищувачі перехопили російські літаки
Німецькі винищувачі перехопили російські літаки
Німецькі винищувачі перехопили російські літаки

Автор: 

авіація (4136) Німеччина (7386) Латвія (1351) НАТО (6463) росія (65379)


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Топ коментарі
+18
десь отак:
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02.03.2024 09:45
+15
А можна було попереду Іл-76-го "на форсажі" поманеврувати, щоб у того крило відвалилося або двигуни "помпажнули" ...
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02.03.2024 09:25
+8
Чи злити на нього паливо та підпалити.
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02.03.2024 09:27
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що, у військових, чи дипломатів, означає: "перехопили"?
збили?
підлетіли, та помахали крилами?
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02.03.2024 09:21 Відповісти
Супроводження
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02.03.2024 09:28 Відповісти
Саме так. Це нейтральний простір тому номінально мокші нічого не порушують. Наближення до кордорів військових об'єктів це гра на нервах, перевірка готовності та збір інформації.
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02.03.2024 09:38 Відповісти
А не перехоплювати а просто вести і в момент порушення повітряного простору бахнути як турки бахнули кацапів слабо для НАТО? Такі так. Буде ескалація!
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02.03.2024 09:50 Відповісти
Так може вони й вели.
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02.03.2024 09:52 Відповісти
Моменту порушення повітряного простору не було. "Вести" і є те що називається "перехоплення". Для того і існує авіація перехоплення.
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02.03.2024 20:39 Відповісти
десь отак:
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02.03.2024 09:45 Відповісти
Дык как бы там ни было , результ достигнут. Чи ви за то, шобы, внатуре, до мордобоя дошло, а получить все тот же результат?
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02.03.2024 11:46 Відповісти
А можна було попереду Іл-76-го "на форсажі" поманеврувати, щоб у того крило відвалилося або двигуни "помпажнули" ...
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02.03.2024 09:25 Відповісти
Чи злити на нього паливо та підпалити.
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02.03.2024 09:27 Відповісти
Нажаль, це практично не можливо.
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02.03.2024 10:02 Відповісти
мона було і ******* того проперллового папелаца але не на часі, але не перетнув ...
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02.03.2024 09:28 Відповісти
лечу, никаво не трогаю, а тут вдуг злобньіе еврофайтерьі
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02.03.2024 09:30 Відповісти
вже можно починати сбивати, а не супрвождувати
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02.03.2024 09:30 Відповісти
мої ви бубочки, поряд пролетіли
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02.03.2024 09:32 Відповісти
хрести на борті радують...
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02.03.2024 09:32 Відповісти
буба он Нідерланду захопив, це вам не в пробірочку пісьнути..
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02.03.2024 09:36 Відповісти
Добре якщо Європа нарешті "роззуває" очі ,а не просто селфі робить...
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02.03.2024 09:38 Відповісти
"Понад 20 000 військових із 13 країн-членів і партнерів НАТО готуються до участі в навчаннях Nordic Response 2024. Ці навчання є частиною серії Steadfast Defender, і відбудуться у Норвегії, Фінляндії та Швеції, а також у повітряному просторі цих країн" - із 3 по 14 березня там навіть птах не прослизне. непоміченим....
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02.03.2024 09:46 Відповісти
Ніколи не розумів оцих "перехоплень". Просто супроводжувати у повітрі це перехоплення? Ну ОК. І що? Тіпа, продемонстрували свою присутність? Так вони нічого не порушували...
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02.03.2024 10:01 Відповісти
вони, все живуть "холодній війні" хх століття.
у нас все просто, побачив в приціл, стріляєш на ураження. у них, побачив, "перехопив", типу політав поруч.
потім, ті європейські пілоти, по пів року, проходять курс психологічної реабілітації.
на фоні, всього цього, читаю, та дивуюсь, чому саме вчяться наші воїни у натовських інструкторів?
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02.03.2024 10:08 Відповісти
А куда упали обломки ?
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02.03.2024 10:18 Відповісти
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02.03.2024 12:18 Відповісти
Збити потрібно було обох, і одразу заявити збій автоматичної системи свій/чужий , приносимо вибачення
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02.03.2024 10:35 Відповісти
Спочатку росіянам треба політати над Азовським морем, а потім вже до Прибалтики рушати. Якщо буде чим...
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02.03.2024 11:01 Відповісти
Люфтваффе - на высоте.
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02.03.2024 11:43 Відповісти
люфт-вафлі
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02.03.2024 12:03 Відповісти
Конечно же, какцапа(так среагировал), на худой коньец - ватан-ватаныч.
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02.03.2024 12:07 Відповісти
Скільки збили кацапських літаків? Не можу знайти інфу! 🤥
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02.03.2024 13:23 Відповісти
 
 