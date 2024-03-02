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У Санкт-Петербурзі чули вибух: телеграм-канали повідомили про пошкодження будинку після роботи ППО, губернатор Беглов заявив про НП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 2 березня у російському Санкт-Петербурзі прогримів вибух, перед цим мешканці чули рев мотора та бачили у небі яскраві спалахи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали Ateo та Mash.

Як зазначається, внаслідок роботи російської ППО та падіння уламків безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок на Піскаревському проспекті, 161.

Своєю чергою губернатор Петербурга Олександр Беглов повідомив у телеграм-каналі про надзвичайну подію.

"В результаті частково постраждало скління балконів двох будинків, мешканців постраждалих квартир евакуйовано", - цитує губернатора пропагандистська агенція новин "РИА-Новости". Що саме сталося, губернатор не уточнив.

Читайте: У порту російського Санкт-Петербурга загорівся криголам "Ермак". ВIДЕО

РИА-Новости також публікує відео та фото з місця НП.

Наслідки Пітер
Наслідки Пітер

Фото та відео з соцмереж

Пітер наслідки
Пітер наслідки

Автор: 

росія (65379) Санкт-Петербург (277) дрони (4762)


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Топ коментарі
+12
Сарай якийсь! Шкода що без жертв !!!
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02.03.2024 09:40
+11
А в Одесі 18 квартир "шахєд" зруйнував. Не дотягують наші до шахєдів.
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02.03.2024 09:41
+10
І це все
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02.03.2024 09:41
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02.03.2024 09:34 Відповісти
Не виникало думки, чому русня цієї зими не гатила по енергетиці, як минулої?
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02.03.2024 09:36 Відповісти
1)не принесло аж такого ефекту.
2)стрілянина по енергетиці забирала ресурс з фронту.
Такі дві основні причини на мою думку.
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02.03.2024 09:50 Відповісти
Останнім часом взагалі немає масованих обстрілів. При цьому ракети робити русня не припинила. Накопичують.
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02.03.2024 09:55 Відповісти
І збільшують кількість носіїв для одночасного застосування.
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02.03.2024 09:59 Відповісти
Намагалась гатити, але яке не яке ПВО працює, тому мйже не влучали.
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02.03.2024 10:38 Відповісти
Гатили не по енергетиці, а по ВПК. Влучали, не дивлячись на ППО.
Після зняття Залужного був тільки один не дуже масований обстріл.
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02.03.2024 10:51 Відповісти
Получи грязный балкон за Марианну.
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02.03.2024 09:37 Відповісти
Сарай якийсь! Шкода що без жертв !!!
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02.03.2024 09:40 Відповісти
Санкт- Петроград? І волость? Та забирайте....
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02.03.2024 09:40 Відповісти
І це все
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02.03.2024 09:41 Відповісти
Яка країна, така й "отвєтка".
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02.03.2024 09:42 Відповісти
Це російське ппо наробило
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02.03.2024 14:10 Відповісти
А в Одесі 18 квартир "шахєд" зруйнував. Не дотягують наші до шахєдів.
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02.03.2024 09:41 Відповісти
А якщо почати мислити ,то все стане зрозумілим...Наші летіли кудись знищувати щось військове,але були збиті ...А кацапи ціленаправлено били бо цивільному будинку...От і вся різниця...Але це тільки моя думка,можливо я помиляюсь...
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02.03.2024 10:18 Відповісти
летіли по нафтобазі в'*****, 1 км не дотянули (((
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02.03.2024 13:01 Відповісти
Судячи по звуку і по фото (нарешті) відповідь схожа ( трошки) на справжню👈
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02.03.2024 09:45 Відповісти
наші мопедики дуже слабенькі порівняно з московмькими на жаль
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02.03.2024 10:31 Відповісти
московські "мопедики" точно такі самі, коли їх збивають
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02.03.2024 14:12 Відповісти
То нє житєлі.
Там однозначно був штаб кацапських неонацистів-шовіністів.
100%.
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02.03.2024 10:31 Відповісти
Хитродупі кгбисти - сами все пошкодили і почнуть говорити що українці 🤣🤣🤣
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02.03.2024 10:33 Відповісти
Та не, у нас средину дом как Фома... слизал(сбитый шахед).
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02.03.2024 12:16 Відповісти
то просто було влучання, а не збитий.
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02.03.2024 14:13 Відповісти
И не в средину дома, как грят жильцы дома из отстоящего за три дома, а кагбэ - в угол, из новостного ролика так кажется.
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02.03.2024 14:34 Відповісти
Если был слышен нарасстающий звук пикирующего самолета Гастелло, то Вы правы. Если же взрыв произошел в тишине, то были остатки сбитого(с заглохшим простреленным двигателем) Шахеда.
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02.03.2024 15:29 Відповісти
Не так, як в Одесі, але все одно приємно.
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02.03.2024 10:40 Відповісти
А порівнянні з тим, що творять кацапи - пердь в калюжу. Зермачна влада лише в пердінні аси
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02.03.2024 10:40 Відповісти
Ну ми й не кацапи, щоб на них рівнятися.
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02.03.2024 14:14 Відповісти
С почином !!!
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02.03.2024 11:04 Відповісти
всех вывели а потом взорвали.
стареет путлер, раньше с жильцами взрывы устраивал))
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02.03.2024 11:37 Відповісти
Звісно , що кацапи гатять по нас гучніше ,
але приємно , що москальня теж переполошилась не на жарт 😠
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02.03.2024 11:58 Відповісти
 
 