У Санкт-Петербурзі чули вибух: телеграм-канали повідомили про пошкодження будинку після роботи ППО, губернатор Беглов заявив про НП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 2 березня у російському Санкт-Петербурзі прогримів вибух, перед цим мешканці чули рев мотора та бачили у небі яскраві спалахи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали Ateo та Mash.

Як зазначається, внаслідок роботи російської ППО та падіння уламків безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок на Піскаревському проспекті, 161.

Своєю чергою губернатор Петербурга Олександр Беглов повідомив у телеграм-каналі про надзвичайну подію.

"В результаті частково постраждало скління балконів двох будинків, мешканців постраждалих квартир евакуйовано", - цитує губернатора пропагандистська агенція новин "РИА-Новости". Що саме сталося, губернатор не уточнив.

Читайте: У порту російського Санкт-Петербурга загорівся криголам "Ермак". ВIДЕО

РИА-Новости також публікує відео та фото з місця НП.





Фото та відео з соцмереж



