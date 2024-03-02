У Санкт-Петербурзі чули вибух: телеграм-канали повідомили про пошкодження будинку після роботи ППО, губернатор Беглов заявив про НП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 2 березня у російському Санкт-Петербурзі прогримів вибух, перед цим мешканці чули рев мотора та бачили у небі яскраві спалахи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали Ateo та Mash.
Як зазначається, внаслідок роботи російської ППО та падіння уламків безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок на Піскаревському проспекті, 161.
Своєю чергою губернатор Петербурга Олександр Беглов повідомив у телеграм-каналі про надзвичайну подію.
"В результаті частково постраждало скління балконів двох будинків, мешканців постраждалих квартир евакуйовано", - цитує губернатора пропагандистська агенція новин "РИА-Новости". Що саме сталося, губернатор не уточнив.
РИА-Новости також публікує відео та фото з місця НП.
Фото та відео з соцмереж
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2)стрілянина по енергетиці забирала ресурс з фронту.
Такі дві основні причини на мою думку.
Після зняття Залужного був тільки один не дуже масований обстріл.
Там однозначно був штаб кацапських неонацистів-шовіністів.
100%.
стареет путлер, раньше с жильцами взрывы устраивал))
але приємно , що москальня теж переполошилась не на жарт 😠