КНДР призупинила постачання зброї до РФ морським шляхом, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Постачання зброї морським шляхом з Північної Кореї до Росії наразі припинилися, що може бути пов’язано із затримками у виробництві та логістиці. Однак перевезення озброєння можуть тривати залізницею чи літаками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні південнокорейського видання NK Pro.

Російські судна, які займалися перевезенням, перестали з'являтися в північнокорейському порту Расон, де зброя завантажувалася на кораблі, та в порту призначення на Далекому Сході Росії під назвою "Дунай".

За даними видання, боєприпаси у Росію перевозили чотири судна – Lady R, Angara, Maia-1 та Maria. Кораблі здійснили до КНДР щонайменше 32 рейси.

Востаннє судно Maia-1 заходило у північнокорейський порт Расон 12 лютого, а Lady R – 4 лютого. Упродовж цього часу КНДР також не доставляла контейнери на експортний причал.





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Видання доходить такого висновку, посилаючись на супутникові знімки американської компанії Planet Labs.

Усі ці кораблі підпадають під санкції Міністерства фінансів США за ймовірну причетність до перевезення військової техніки та боєприпасів з КНДР у Росію.

Екіпажі цих суден, як правило, не виходять на зв'язок, щоб уникнути виявлення, - вимикають автоматичні системи ідентифікації, які передають їхнє розташування.

Водночас супутникові знімки високої роздільної здатності показують, що одне з останніх суден, яке здійснювало захід в Расон, Maia-1, перебувало з 16 по 21 лютого у водах на схід від Владивостока.







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Південнокорейські журналісти вважають, що операція могла бути припинена через зупинку виробництва в Північній Кореї або інші логістичні проблеми.

Однак, додали журналісти, боєприпаси можуть доставлятися повітряним або наземним шляхом через російсько-північнокорейський кордон.