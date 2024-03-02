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КНДР призупинила постачання зброї до РФ морським шляхом, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Постачання зброї морським шляхом з Північної Кореї до Росії наразі припинилися, що може бути пов’язано із затримками у виробництві та логістиці. Однак перевезення озброєння можуть тривати залізницею чи літаками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні південнокорейського видання NK Pro.

Російські судна, які займалися перевезенням, перестали з'являтися в північнокорейському порту Расон, де зброя завантажувалася на кораблі, та в порту призначення на Далекому Сході Росії під назвою "Дунай".

За даними видання, боєприпаси у Росію перевозили чотири судна – Lady R, Angara, Maia-1 та Maria. Кораблі здійснили до КНДР щонайменше 32 рейси.

Востаннє судно Maia-1 заходило у північнокорейський порт Расон 12 лютого, а Lady R – 4 лютого. Упродовж цього часу КНДР також не доставляла контейнери на експортний причал.

КНДР постачає зброю РФ морем
КНДР постачає зброю РФ морем

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Видання доходить такого висновку, посилаючись на супутникові знімки американської компанії Planet Labs.

Усі ці кораблі підпадають під санкції Міністерства фінансів США за ймовірну причетність до перевезення військової техніки та боєприпасів з КНДР у Росію.

Екіпажі цих суден, як правило, не виходять на зв'язок, щоб уникнути виявлення, - вимикають автоматичні системи ідентифікації, які передають їхнє розташування.

Водночас супутникові знімки високої роздільної здатності показують, що одне з останніх суден, яке здійснювало захід в Расон, Maia-1, перебувало з 16 по 21 лютого у водах на схід від Владивостока.

Постачання боєприпасів КНДР до РФ
Постачання боєприпасів КНДР до РФ
Постачання боєприпасів КНДР до РФ

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Південнокорейські журналісти вважають, що операція могла бути припинена через зупинку виробництва в Північній Кореї або інші логістичні проблеми.

Однак, додали журналісти, боєприпаси можуть доставлятися повітряним або наземним шляхом через російсько-північнокорейський кордон.

Автор: 

боєприпаси (2280) КНДР (1235) зброя (7477) росія (65379)


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Топ коментарі
+3
Щось курва ні Іран,ні *********, ні паРаша не бояться погроз Заходу то хто керує світом??
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02.03.2024 10:24
+2
Питання до Малюка та Буданова. Назви суден відомі, маршрути відомі. Що ви робили весь цей час коли постачалась зброя до РФ? Займалися журналістами та іншими замовленнями Єрмака?
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02.03.2024 11:21
+1
тобто буде вплав?
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02.03.2024 09:51
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тобто буде вплав?
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02.03.2024 09:51 Відповісти
Вісім -десять "малюків", "магур" вирішать цю проблему з морськими суднами. У служби зовнішньої розвідки немає агентури у Кореях (північній, південній)?!!
Там що, зовсім ідіоти?
Чи знову "********"?
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02.03.2024 09:58 Відповісти
Треба брати і топити ці кораблі морськими дронами.
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02.03.2024 10:16 Відповісти
Для цього дрон повинен мати дальність (через Суєцький канал) 20 000 кілометрів. Полярним шляхом - коротше.
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02.03.2024 12:01 Відповісти
І не сцуть на відміну від шольца
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02.03.2024 10:23 Відповісти
Щось курва ні Іран,ні *********, ні паРаша не бояться погроз Заходу то хто керує світом??
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02.03.2024 10:24 Відповісти
Питання до Малюка та Буданова. Назви суден відомі, маршрути відомі. Що ви робили весь цей час коли постачалась зброя до РФ? Займалися журналістами та іншими замовленнями Єрмака?
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02.03.2024 11:21 Відповісти
У чучхе пряме залізничне сполучення з лаптестаном. У чому проблема?

Мені досі не зрозуміло, навіщо вони взагалі використовували той "морський шлях".
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02.03.2024 11:34 Відповісти
Можливо були такі обʼєми поставок снарядів, що корейська залізниця не встигала все перевезти до кордону, а строки піджимали , тому мабуть і використовували морські поставки.
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02.03.2024 11:49 Відповісти
Між Расоном та Владивостоком відстань 184 км. (100 морських міль). Довше буде завантажувати-розвантажувати пароплав, ніж він буде в дорозі.
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02.03.2024 11:55 Відповісти
 
 