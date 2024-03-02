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Росія продовжує воювати із цивільними. Нам потрібно більше ППО від партнерів, - Зеленський про нічну атаку "Шахедами" на Одесу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росія продовжує воювати із цивільними людьми.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інфомує Цензор.НЕТ.

"Нічна атака "шахедів": Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир. Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих", - нагадує Зеленський.

За його словами, пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Всі служби на місці. Людям надається вся необхідна допомога. Дякую кожному, хто залучений!

"Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО - це те, що зберігає життя", - додає глава держави.

Також читайте: ДСНС про влучання "Шахеда" в багатоповерхівку в Одесі: зруйновано 18 квартир. ФОТОрепортаж

Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі

Що наразі відомо про атаку "Шахедами" у ніч на 2 березня

Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Одеса (5473) ППО (3218) дрони (4762)


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Топ коментарі
+33
Нам потрібен президент, а не клоун з відосиками
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02.03.2024 09:52
+17
Згинуло за 2 роки багато людей, сьогодні під завалами зруйнованого будинку в Одесі знаходяться люди, які згинули в тому числі із-за такої бездрної політики Президента. Бо він мав робити все, щоб захистити людей, а він будував дороги, він створив індустрію марафонів і відосів, щоб оспівували свою "велічность".
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02.03.2024 10:03
+13
Потужно загундосив....
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02.03.2024 09:54
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Нам потрібен президент, а не клоун з відосиками
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02.03.2024 09:52 Відповісти
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02.03.2024 10:11 Відповісти
Вова, они тебе ничего не должны!
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02.03.2024 16:23 Відповісти
Раша воює(знищує) Україну...
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02.03.2024 09:53 Відповісти
Потужно загундосив....
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02.03.2024 09:54 Відповісти
носись дальше с формулой мира, нах тебе ПВО
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02.03.2024 09:55 Відповісти
-нам, треба, нам треба... каломойського відпускай, Нам вже все зрозуміло!
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02.03.2024 09:56 Відповісти
Колись укроборонпром голосив про найкращу Кольчугу
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02.03.2024 09:56 Відповісти
Кольчуга - це виявленя,а от чим збивати і нові "кольчуги зє закатав у асфальт.
Згідно з Парижськими і Оманськими домовленостями.
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02.03.2024 10:26 Відповісти
Потрібно -- та хто ж іх дасть - самим сцикотно
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02.03.2024 09:57 Відповісти
Допоки не буде обіцяного переносу війни на територію РФ, толку не буде.
Правда про який толк тут можна говорити ??
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02.03.2024 10:00 Відповісти
росія продовжує воювати із цивільними.а "зезедент " і рашистська агентура з Україною
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02.03.2024 10:01 Відповісти
Згинуло за 2 роки багато людей, сьогодні під завалами зруйнованого будинку в Одесі знаходяться люди, які згинули в тому числі із-за такої бездрної політики Президента. Бо він мав робити все, щоб захистити людей, а він будував дороги, він створив індустрію марафонів і відосів, щоб оспівували свою "велічность".
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02.03.2024 10:03 Відповісти
А де ППО яку ти зробив з Йермаком з 2019 року?
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02.03.2024 10:07 Відповісти
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02.03.2024 10:09 Відповісти
дуже дрібна фотка, не видно чувачка , десь він там всередині в натовпі радіє...
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02.03.2024 10:14 Відповісти
Після розрекламованого підвищення пенсії,середня пенсія в Україні становитиме 5717 грн/міс,а на 1 росполоненого Членопіаніст витрачає 10000 грн/міс (а може вже й більше). Це все,що треба знати про Членопіаніста і його ставлення до укрППО,укрнароду,укрсолдатів.....
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02.03.2024 10:10 Відповісти
Нам потрібно перезавантаження влади и ракети СС-18
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02.03.2024 10:18 Відповісти
ППО,ППО,а може 2 роки як потрібні ті ракети,які мали змогу знищувати те,що запускає ті ракети?
А де вони? Закатані в асфальт зіцпрезидентом,а гроші на них виведені в офшори,вкладені у майно сім'ї Зеленських.
Мабуть не неформалних зустрічах йому неодноразово натякали,що зброю і "лінію оборони Зеленського" треба пошукати у його офшорах.
Але коли тіло НЕ розуміє - зустрічі анулюються. Залишається протокол,і у візитах відмовляють.
Дипломатично посилають"за рзукім кораблем.
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02.03.2024 10:22 Відповісти
Там що плутоній був замість тротила?
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02.03.2024 10:28 Відповісти
Як Зеленський з шобло готував державу до відсічі московитам, такі й наслідки!! … нужно, просто перестать стрєлять…
А тепер, він щось там гундосить, про розвідані орками плани його контрнаступу … І хто ж їх зрадив, можливо, це ті ж, хто злив операцію проти вагнерівсяких убивць???
Запитай, у свого дивного оточення…..
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02.03.2024 10:30 Відповісти
Та до дзеркала нехай підійде і побаче зрадника!
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02.03.2024 11:21 Відповісти
Дайте Христа раді вже пора переводити в виготовлення свого.
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02.03.2024 10:50 Відповісти
Цей виродок нічого робити не буде, тільки випрошує у партнерів
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02.03.2024 10:59 Відповісти
собака ти скаженна,пісюнограй квартальний!
Поверни вкрадені гроші,османський янелох,чи знову гундосити будеш про нескажу!
В травні,щоб ми тебе не бачили нечисть в нашій країні!
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02.03.2024 11:19 Відповісти
по вопросам пво к агенту фсб єрмаку
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02.03.2024 11:52 Відповісти
Імбециліна, нам потрібна зброя помсти. Ракети, які ти в асфальт вкатав. Тільки це зупинить террор паРаші, а не ППО. До тебе це навіть на третій рік війни не дійшло, гундосе ти уйобище?
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03.03.2024 01:04 Відповісти
 
 