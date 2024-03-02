Росія продовжує воювати із цивільними. Нам потрібно більше ППО від партнерів, - Зеленський про нічну атаку "Шахедами" на Одесу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росія продовжує воювати із цивільними людьми.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інфомує Цензор.НЕТ.

"Нічна атака "шахедів": Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир. Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих", - нагадує Зеленський.

За його словами, пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Всі служби на місці. Людям надається вся необхідна допомога. Дякую кожному, хто залучений!

"Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО - це те, що зберігає життя", - додає глава держави.

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Що наразі відомо про атаку "Шахедами" у ніч на 2 березня

Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.