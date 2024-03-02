Росія продовжує воювати із цивільними. Нам потрібно більше ППО від партнерів, - Зеленський про нічну атаку "Шахедами" на Одесу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Росія продовжує воювати із цивільними людьми.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інфомує Цензор.НЕТ.
"Нічна атака "шахедів": Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир. Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих", - нагадує Зеленський.
За його словами, пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Всі служби на місці. Людям надається вся необхідна допомога. Дякую кожному, хто залучений!
"Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО - це те, що зберігає життя", - додає глава держави.
Що наразі відомо про атаку "Шахедами" у ніч на 2 березня
Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.
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Згідно з Парижськими і Оманськими домовленостями.
Правда про який толк тут можна говорити ??
А де вони? Закатані в асфальт зіцпрезидентом,а гроші на них виведені в офшори,вкладені у майно сім'ї Зеленських.
Мабуть не неформалних зустрічах йому неодноразово натякали,що зброю і "лінію оборони Зеленського" треба пошукати у його офшорах.
Але коли тіло НЕ розуміє - зустрічі анулюються. Залишається протокол,і у візитах відмовляють.
Дипломатично посилають"за рзукім кораблем.
А тепер, він щось там гундосить, про розвідані орками плани його контрнаступу … І хто ж їх зрадив, можливо, це ті ж, хто злив операцію проти вагнерівсяких убивць???
Запитай, у свого дивного оточення…..
Поверни вкрадені гроші,османський янелох,чи знову гундосити будеш про нескажу!
В травні,щоб ми тебе не бачили нечисть в нашій країні!