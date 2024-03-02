Ребус для шойгу, вершник алкогольного апокаліпсису, алея "русской славы". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Вершник алкогольного апокаліпсису
Наочно
Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський шахіст Карякін втік від дрона-камікадзе та хизується панорамними кадрами розбомбленої Авдіївки. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": За руїни Авдіївки Росія заплатила більшою кількістю військових, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані, - Кулеба
Ребус для шойгу
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів, - Ігнат прокоментував збиття 10 літаків РФ
Далі будуть концерти 24/7
И что характерно, три штуки за день...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку, - Олещук. ІНФОГРАФІКА
Прогноз на березень ще більш оптимістичний
Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 березня на Східному напрямку знищено ворожий Су-34, який намагався вдарити КАБами по наших позиціях, - Повітряні сили
Сушки-грушки
Рішення для захисту знайдено
Все так і було
путінська трибуна
Попереду ще багато роботи...
Свіжі новини з Генштабу
Алея "русской славы"
Усе за планом...
Тепер все зрозуміло...
"Русская идея"
Фото із залу під час виступу кремлівського ху@ла
Навіть форму вкрали...
Більше фотошопів дивіться тут
Будь ласка, зачекайте...
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на фронтіна завданні здобути план контрнаступу навіть око втратив!
1.
Мєдведєв млєє...
Спить, ніби в мавзолеєє...
2.
Любовь та голі...
3.
Кабзон сказав- паєхалі!...
Бамбіть Гудзон...
"Рускій мір на уламках більш розвиненої цивілізації".
Воювати сусідів завжди лізуть ті,кому краще вмерти,ніж існувати в себе в країні.
Ліпше вже така
На перше місце я б поставив
На другому
На бронзу може претендувати