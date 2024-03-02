Ребус для шойгу, вершник алкогольного апокаліпсису, алея "русской славы". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Вершник алкогольного апокаліпсису

Наочно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський шахіст Карякін втік від дрона-камікадзе та хизується панорамними кадрами розбомбленої Авдіївки. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": За руїни Авдіївки Росія заплатила більшою кількістю військових, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані, - Кулеба

Ребус для шойгу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів, - Ігнат прокоментував збиття 10 літаків РФ

Далі будуть концерти 24/7

И что характерно, три штуки за день...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку, - Олещук. ІНФОГРАФІКА

Прогноз на березень ще більш оптимістичний

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 березня на Східному напрямку знищено ворожий Су-34, який намагався вдарити КАБами по наших позиціях, - Повітряні сили

Сушки-грушки

Рішення для захисту знайдено

Все так і було

путінська трибуна

Попереду ще багато роботи...

Свіжі новини з Генштабу

Алея "русской славы"

Усе за планом...

Тепер все зрозуміло...

"Русская идея"

Фото із залу під час виступу кремлівського ху@ла

Навіть форму вкрали...

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