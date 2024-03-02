УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10640 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
12 056 18

Ребус для шойгу, вершник алкогольного апокаліпсису, алея "русской славы". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

Вершник алкогольного апокаліпсису

Фотожаба

Наочно

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Російський шахіст Карякін втік від дрона-камікадзе та хизується панорамними кадрами розбомбленої Авдіївки. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ":  За руїни Авдіївки Росія заплатила більшою кількістю військових, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані, - Кулеба

Фотожаба

Ребус для шойгу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів, - Ігнат прокоментував збиття 10 літаків РФ

Фотожаба

Далі будуть концерти 24/7

Фотожаба

И что характерно, три штуки за день...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку, - Олещук. ІНФОГРАФІКА

Фотожаба

Прогноз на березень ще більш оптимістичний

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 березня на Східному напрямку знищено ворожий Су-34, який намагався вдарити КАБами по наших позиціях, - Повітряні сили

Фотожаба

Сушки-грушки

Фотожаба

Рішення для захисту знайдено

Фотожаба

Все так і було

фотожаба

путінська трибуна

Фотожаба

Попереду ще багато роботи...

Фотожаба

Свіжі новини з Генштабу

Фотожаба

Алея "русской славы"

Фотожаба

Усе за планом...

Фотожаба

Тепер все зрозуміло...

Фотожаба

"Русская идея"

Фотожаба

Фото із залу під час виступу кремлівського ху@ла

Фотожаба

Навіть форму вкрали...

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) політика (4439) путін володимир (23878) фотожаба (13898) Шойгу Сергій (628)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Насчет польских фермеров...очень круто
показати весь коментар
02.03.2024 10:05
+14
показати весь коментар
02.03.2024 10:25
+12
показати весь коментар
02.03.2024 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Насчет польских фермеров...очень круто
показати весь коментар
02.03.2024 10:05 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2024 11:33 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2024 10:18 Відповісти
А єто шо такоє???
показати весь коментар
02.03.2024 10:22 Відповісти
Гомокацапус іпанутий, цей просто пукає
показати весь коментар
02.03.2024 10:44 Відповісти
Абрестович на фронті на завданні здобути план контрнаступу навіть око втратив!
показати весь коментар
02.03.2024 10:25 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2024 10:25 Відповісти
По пунктам...
1.
Мєдведєв млєє...
Спить, ніби в мавзолеєє...
2.
Любовь та голі...
3.
Кабзон сказав- паєхалі!...
Бамбіть Гудзон...
показати весь коментар
02.03.2024 10:32 Відповісти
Під фото руїн пасує напис:
"Рускій мір на уламках більш розвиненої цивілізації".
Воювати сусідів завжди лізуть ті,кому краще вмерти,ніж існувати в себе в країні.
показати весь коментар
02.03.2024 10:37 Відповісти
на рахунок форми - вже писав
Ліпше вже така
показати весь коментар
02.03.2024 10:42 Відповісти
Після стажування на пітушинній фермі в КНДР...!!!
показати весь коментар
02.03.2024 12:50 Відповісти
Розум тобі не вистачає і Бутусов тут ні до чого.
показати весь коментар
02.03.2024 10:57 Відповісти
Гарна підбірка фотожаб!
На перше місце я б поставив

На другому

На бронзу може претендувати

показати весь коментар
02.03.2024 12:17 Відповісти
Як хтось пожартував про Бутусова, зразу видалили. Як вказують на помилки, то нуль реакції
показати весь коментар
02.03.2024 12:20 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2024 20:03 Відповісти
Шатун - 3, -два, -раз
показати весь коментар
02.03.2024 20:18 Відповісти
 
 