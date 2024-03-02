На Херсонщині внаслідок атаки російських дронів двоє правоохоронців дістали поранення, пошкоджено службові автомобілі. ФОТО
У Херсонській області внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє поліцейських.
Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що унаслідок вибуху ворожого БПЛА постраждали двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років. Вони дістали вогнепальні поранення різних частин тіла.
Наразі загрози життю правоохоронців немає.
Водночас у Бериславі на Херсонщині внаслідок атаки дроном-камікадзе типу FPV пошкоджено службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали.
Також ворог скинув боєприпаси з дрона в Зміївці, пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції, особовий склад не постраждав.
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alexandr shamov
показати весь коментар02.03.2024 15:10 Відповісти Мені подобається 0
Ігор Климчук #581263
показати весь коментар02.03.2024 15:26 Відповісти Мені подобається 0
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