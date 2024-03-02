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На Херсонщині внаслідок атаки російських дронів двоє правоохоронців дістали поранення, пошкоджено службові автомобілі. ФОТО

У Херсонській області внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє поліцейських.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що унаслідок вибуху ворожого БПЛА постраждали двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років. Вони дістали вогнепальні поранення різних частин тіла. 

Наразі загрози життю правоохоронців немає.

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Водночас у Бериславі на Херсонщині внаслідок атаки дроном-камікадзе типу FPV пошкоджено службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали.

Також ворог скинув боєприпаси з дрона в Зміївці, пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції, особовий склад не постраждав.

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Наслідки обстрілів Херсонщини 2 березня
Наслідки обстрілів Херсонщини 2 березня

Автор: 

обстріл (28687) Херсонська область (5791)


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Дык, это на Херсонщине - какой уже раз... Получается кацапы охотятся за правоохоронцями. Почему не принимаются контр меры?
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02.03.2024 15:10 Відповісти
Перекласти бруківку? Заасфальтувати тротуарну доріжку? Висадити однорічні квіти на клумбу? Пробували не допомагає чомусь. Можливо новий міст зварганити на шляху потенційного наступу оркозомбі, як на Чернігівщині?
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02.03.2024 15:26 Відповісти
 
 