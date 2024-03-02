Атака РФ на Одесу: кількість загиблих зросла до 5 осіб, серед них дитина. ФОТОрепортаж

Рятувальники ДСНС виявили п’яте тіло загиблої особи. Внаслідок російської атаки постраждало 8 людей, з яких 1 дитина.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"О 14:50 на рівні першого поверху, під завалами, рятувальники ДСНС виявили п’яте тіло загиблої особи. Проводиться деблокація.

Всього загинули 5 осіб, з них одна дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

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