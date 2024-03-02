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Атака РФ на Одесу: кількість загиблих зросла до 5 осіб, серед них дитина. ФОТОрепортаж

Рятувальники ДСНС виявили п’яте тіло загиблої особи. Внаслідок російської атаки постраждало 8 людей, з яких 1 дитина.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"О 14:50 на рівні першого поверху, під завалами, рятувальники ДСНС виявили п’яте тіло загиблої особи. Проводиться деблокація.

Всього загинули 5 осіб, з них одна дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб", - йдеться у повідомленні.

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Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

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Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня

Автор: 

обстріл (28687) Одеса (5473) жертви (1801) ДСНС (5122)


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02.03.2024 15:30 Відповісти
Ось вони реалії руцького миру. Рашисти, в першу чергу, нищать міста із "руцькомовним" населенням. Але таки дії викликають лише зворотній процес. Незабаром одеських ватників будуть просто бити на вулиці
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02.03.2024 15:31 Відповісти
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02.03.2024 15:39 Відповісти
Боже, що ж це за безпілотник такий, що такі руйнування?
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02.03.2024 15:50 Відповісти
Ось він "русский мир" на мою думку завтра одесити мали вийти на маніфестацію що до злочинів рашистів і "повісити" путіна , та знести памятник Пушкіну на Приморському бульварі що б нагадати що Одеса рашиських варварів не чекає.
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02.03.2024 16:59 Відповісти
 
 