Росіяни в окупованому Маріуполі роздають дітям пропагандистські листівки, де пояснюють "різницю між росіянами та українцями". ФОТО
Російські загарбники промивають українським дітям мізки на тимчасово окупованих територіях. Так, у Маріупольському районі вони роздали дітям методички з Кремля, у яких пояснили, у чому "різниця росіян та українців".
Про це повідомляє Маріупольська міськрада, передає Цензор.НЕТ.
"Низькопробна пропаганда намагається "героїзувати" тих, хто прийшов вбивати українців. Хто показав нашим дітям, що таке війна та смерть. Хто відібрав у них найголовніше - дитинство під мирним небом", - йдеться у повідомленні.
Водночас "методичка з Кремля" намагається паплюжити честь українських захисників, які стоять на захисті нашої держави та мільйонів українських родин від російських загарбників.
У міськраді наголошують, що такою пропагандою російські окупанти намагаються виправдати себе та розпочату ними загарбницьку війну проти України.
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І де Ви зараз? Я хз звідки й куди Ви виїхали, але звідусіль тільки й про допомогу для ВПО від численних організацій й чутно. Тільки регайтесь. Житло є? Ну спробуйте ще працювати.
Не подобається - їдьде до своєї рашки, отримуйте зомбоящик.
Вони навіть тут краще за коцапів виглядають
ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА ОТ НАЧАЛА И НЕ УСТОЯЛ В ИСТИНЕ, ИБО НЕТ В НЕМ ИСТИНЫ; КОГДА ГОВОРИТ ОН ЛОЖЬ, ГОВОРИТ СВОЕ, ИБО ОН ЛЖЕЦ И ОТЕЦ ЛЖИ. А как Я истину говорю, то НЕ ВЕРИТЕ Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот СЛУШАЕТ слова Божии; вы потому не слушаете, что вы не от Бога" (Мф.8;44-47).
Украинские бойцы прикрывают собой детей, а кацапы прячутся за спинами детей !
Вот и вся разница.....