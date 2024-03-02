Росіяни в окупованому Маріуполі роздають дітям пропагандистські листівки, де пояснюють "різницю між росіянами та українцями". ФОТО

Російські загарбники промивають українським дітям мізки на тимчасово окупованих територіях. Так, у Маріупольському районі вони роздали дітям методички з Кремля, у яких пояснили, у чому "різниця росіян та українців".

Про це повідомляє Маріупольська міськрада, передає Цензор.НЕТ.

"Низькопробна пропаганда намагається "героїзувати" тих, хто прийшов вбивати українців. Хто показав нашим дітям, що таке війна та смерть. Хто відібрав у них найголовніше - дитинство під мирним небом", - йдеться у повідомленні.

Водночас "методичка з Кремля" намагається паплюжити честь українських захисників, які стоять на захисті нашої держави та мільйонів українських родин від російських загарбників.

У міськраді наголошують, що такою пропагандою російські окупанти намагаються виправдати себе та розпочату ними загарбницьку війну проти України.

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