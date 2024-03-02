УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10892 відвідувача онлайн
Новини Фото
16 416 61

Росіяни в окупованому Маріуполі роздають дітям пропагандистські листівки, де пояснюють "різницю між росіянами та українцями". ФОТО

Російські загарбники промивають українським дітям мізки на тимчасово окупованих територіях. Так, у Маріупольському районі вони роздали дітям методички з Кремля, у яких пояснили, у чому "різниця росіян та українців".

Про це повідомляє Маріупольська міськрада, передає Цензор.НЕТ.

"Низькопробна пропаганда намагається "героїзувати" тих, хто прийшов вбивати українців. Хто показав нашим дітям, що таке війна та смерть. Хто відібрав у них найголовніше - дитинство під мирним небом", - йдеться у повідомленні.

Водночас "методичка з Кремля" намагається паплюжити честь українських захисників, які стоять на захисті нашої держави та мільйонів українських родин від російських загарбників.

У міськраді наголошують, що такою пропагандою російські окупанти намагаються виправдати себе та розпочату ними загарбницьку війну проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У російських держорганах з’являться політруки, - указ Путіна

Російська пропаганда
Російська пропаганда
Російська пропаганда

Автор: 

Маріуполь (3236) окупація (6718) пропаганда (2810)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+55
Оруел відпочиває...
показати весь коментар
02.03.2024 17:30
+42
Треш і угар.... Там всю країну треба дустом засипати. І не гарантія, що допоможе...
показати весь коментар
02.03.2024 17:33
+34
Оруел вже задовбався палити цигарки у сторонці!
показати весь коментар
02.03.2024 17:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оруел відпочиває...
показати весь коментар
02.03.2024 17:30 Відповісти
Оруел вже задовбався палити цигарки у сторонці!
показати весь коментар
02.03.2024 17:37 Відповісти
Да Оруэл кже даже не тока переворачивается в гробу, но и по ночам выскакивает из могилы и бегает по кладбищу
показати весь коментар
02.03.2024 18:12 Відповісти
То він цигарки "стріляє"
показати весь коментар
02.03.2024 18:24 Відповісти
Наверное ещё и забухать хочет с кем-то
показати весь коментар
03.03.2024 04:29 Відповісти
Сарана і її листівки...
показати весь коментар
02.03.2024 18:47 Відповісти
Друк гарний, папір білий, а зміст брудно-брехливий.
показати весь коментар
02.03.2024 17:30 Відповісти
У них інакше не буває. Чи вони у вигляді царської росії, чи ссср чи рашистської росії.
показати весь коментар
02.03.2024 17:33 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2024 17:32 Відповісти
соссиянин без трусов
показати весь коментар
02.03.2024 17:32 Відповісти
Треш і угар.... Там всю країну треба дустом засипати. І не гарантія, що допоможе...
показати весь коментар
02.03.2024 17:33 Відповісти
Тільки напалм...
показати весь коментар
02.03.2024 17:48 Відповісти
Які ж вони брехливі ці кацапи. Брешуть як дишуть. Чому аквафрешна ганчірка не нацистський прапор?
показати весь коментар
02.03.2024 17:35 Відповісти
Нормальні люди не можуть залишатися, жити в Маріуполі, ще й зі своїми дітьми.
показати весь коментар
02.03.2024 17:37 Відповісти
А їх там і немає. Ждуни одні залишилися. Вони з нетерпінням чекали можливості сісти на пляшку. І зараз їхня мрія справилася...
показати весь коментар
02.03.2024 17:41 Відповісти
Хтось вибере СИР безплатний,а хтось здатен мислити...
показати весь коментар
02.03.2024 17:59 Відповісти
Дітлахів вони на відпочинок вивозять? Ну тоді повертайся
показати весь коментар
02.03.2024 18:00 Відповісти
Бісить ото ТЕ.

І де Ви зараз? Я хз звідки й куди Ви виїхали, але звідусіль тільки й про допомогу для ВПО від численних організацій й чутно. Тільки регайтесь. Житло є? Ну спробуйте ще працювати.

Не подобається - їдьде до своєї рашки, отримуйте зомбоящик.
показати весь коментар
02.03.2024 18:01 Відповісти
Якщо в голові, як ви кажете пересічного бідолаги, з'являються такі думки, повернутися в окупацію бо там виплати і безкоштовне ТБ, то хай він їде. І ніколи не повертається. Просто їде н ак уй.
показати весь коментар
02.03.2024 18:02 Відповісти
Угу - все вперлось у телевізор безкоштовний..треш якійсь..соловйова..кісєльова..с@кабєєву..мордана й інших ідіотів за гроші дивитись..
показати весь коментар
02.03.2024 18:06 Відповісти
То адіннарот чи не адіннарот?
показати весь коментар
02.03.2024 17:39 Відповісти
Файно вони себе потролили і навіть напевно не догадуються про це ( але це не факт ) - те шо вони приписують нам вони нам і роблять ( і не тіко нам ).
показати весь коментар
02.03.2024 17:40 Відповісти
Кацапські тварюки набагато гірше за фашистів! Але теріторія падалі ще не понесла жодного покарання за злочини проти людства!
показати весь коментар
02.03.2024 17:50 Відповісти
Ну що до рашиських виродків все зрозуміло ,говорити на чорне біле ,але де наша конпропаганда? хоч в нас так нічого і не зрозуміли ,рашиські вбивці нас називають нацистами влада мовчить, суспільство мовчить, хоч нацистами саме є путінський злочиний режим , рашиський виродок тлумачить вигадану ним псевдоісторію в нас всі мовчать чи може вони не знають української історії так воно і є? , тому немає кому дати відповідь рашиському фашиському режиму ?
показати весь коментар
02.03.2024 17:52 Відповісти
Особливо порадувало про ,,прапор визволителів від нацизму"! Думаю, кацапня прекрасно пам'ятає, що нинішній рашистський прапор-це копія прапору РОА!
показати весь коментар
02.03.2024 17:53 Відповісти
Кацапи історію курять. Вони й гадки не мають чий то прапор та хто оте РОА. І хто був куратором тієї організації.
показати весь коментар
02.03.2024 18:03 Відповісти
Ще б кацапи пояснили українським дітям, що вони роблять в Україні. Заблукали?
показати весь коментар
02.03.2024 17:54 Відповісти
Асвабадітєлі ж..
показати весь коментар
02.03.2024 17:56 Відповісти
Від життя.
показати весь коментар
02.03.2024 17:57 Відповісти
Аслабанітєліблянах...
показати весь коментар
02.03.2024 18:53 Відповісти
Пишаюсь нашими
Вони навіть тут краще за коцапів виглядають
показати весь коментар
02.03.2024 17:59 Відповісти
В кацапській пропагандонській мєтодічкє забули показати сторінку, присвячену антимайдану з пикою зе-лідора та цитатою про "колхоз Україна", про "сєньйор Голодомор", про "Україну-порноактрису", про "********** палочкі" про "Томос-термос" та про інші кацапські антиукраїнські наративи, які зе-лідор все своє жалюгідне життя пропагував зі сцени, в тому числі пропагував й тим, хто на ТОТ у 2014 візжал "путін прійді", "путін ввєді", бо в їхні тупорилі ватні бошкі антиукраїнську пропаганду вкладував не лише путін через кацапське кіно-лайно, а й зеленський своїми так званими "шоу", які працювали, як антиукраїнська москальська інформаційна зброя ще задовго до початку війни з кацапами... Бо підла кацапська антидержавна, антиукраїнська пропаганда у виконанні зеленського та його квартального бидла вражала передусім мізки та душі, і лише після цього кацапи пускали свої танки ...
показати весь коментар
02.03.2024 17:59 Відповісти
кацапы - ну вот реально - конченые, их единственная надежда - это найти среди миллионов притомных Украинцев ключик к сотням упоротых дебилов, и, как правило, это сторонники ОПЗЖ или остатки особоодарённых приколистов "слуг народа"
показати весь коментар
02.03.2024 18:06 Відповісти
Що там казали про Півнчну Корею? Вона просто курить нервово в сторонці.
показати весь коментар
02.03.2024 18:09 Відповісти
"ВАШ ОТЕЦ ДИАВОЛ, И ВЫ ХОТИТЕ ИСПОЛНЯТЬ ПОХОТИ ОТЦА ВАШЕГО;
ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА ОТ НАЧАЛА И НЕ УСТОЯЛ В ИСТИНЕ, ИБО НЕТ В НЕМ ИСТИНЫ; КОГДА ГОВОРИТ ОН ЛОЖЬ, ГОВОРИТ СВОЕ, ИБО ОН ЛЖЕЦ И ОТЕЦ ЛЖИ. А как Я истину говорю, то НЕ ВЕРИТЕ Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот СЛУШАЕТ слова Божии; вы потому не слушаете, что вы не от Бога" (Мф.8;44-47).
показати весь коментар
02.03.2024 18:14 Відповісти
Після перемоги, кожний як цивільний орк так і військовий мають отримувати продукти і медикаменти тільки після пред'явлення сертифікату і здачи екзаменів по денацифікації.
показати весь коментар
02.03.2024 18:17 Відповісти
Все в стилі Орвелла, "Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила"
показати весь коментар
02.03.2024 18:18 Відповісти
Нет такой мерзости и лжи на которую русский неспасобен! Тут главное чтобы семя детей мяхко украинцом быть учил, чтобы ватность невросла в души детей! Как то мы латыши этот русский бред пережили во время окупации
показати весь коментар
02.03.2024 18:26 Відповісти
Шизофренія світового масштабу.
показати весь коментар
02.03.2024 18:30 Відповісти
То не шизофренія. То сатанізм...
показати весь коментар
02.03.2024 18:55 Відповісти
Як же ж вони заіпали з тим "аднім наротам"...
показати весь коментар
02.03.2024 18:31 Відповісти
Різниця між кацапами і Українцями у тому, що орки, це бидло, яке не повинно існувати на землі, а Україна буде жити вічно.
показати весь коментар
02.03.2024 18:42 Відповісти
Ці ублюдки якось взагалі не морочаться із логікою: на одній картинці український прапор нацистський, на другій, аквафреш і українську прапор демонструють «адіннарот». Вже не кажучи, що «адіннарот» не може мати два прапори. Уацап це генетичний ідіот. Вони настільки морально низькі, що просто неможливо зрозуміти як вони можуть існувати.
показати весь коментар
02.03.2024 18:50 Відповісти
От кому це показують? Так, як свій свого в дупу копає, ніякого кацапа не треба. Свій свого обкрадає. Як на мене, там без різниці. Ті самі яйця лише в профіль.
показати весь коментар
02.03.2024 19:00 Відповісти
Там шо? НЕ може бути! Пропаганда нацистської символіки! Заклики до геноциду москалів! Куда смотріт Слєдствєнний камітєт???!!!!!
показати весь коментар
02.03.2024 19:32 Відповісти
Треба було американцям не на Хіросіму та Нагасакі атомні бомби скидати, а на москву з ленінградом.
показати весь коментар
02.03.2024 19:35 Відповісти
В 2014-2015 годах была отличная картинка, показывающая разницу между украинцами и кацапами!
Украинские бойцы прикрывают собой детей, а кацапы прячутся за спинами детей !
Вот и вся разница.....
показати весь коментар
02.03.2024 19:52 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2024 21:19 Відповісти
то у нас є ще дипломати? щоб розбити пику Небензі в ООН цією методичкою !
показати весь коментар
02.03.2024 21:59 Відповісти
РАКОВА П Е Д Е Р А Ц І Я ПОВИННА БУТИ ЗРУЙНОВАНА!!!
показати весь коментар
03.03.2024 05:06 Відповісти
На цьому фоні пропаганда ідола всіх кацапів Гебельса виглядає, як дитячі пустощі. Учні не те, що перевершили свого вчителя, а просто стерли його
показати весь коментар
03.03.2024 08:57 Відповісти
 
 