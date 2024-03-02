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Рютте про безпекову угоду: Нідерланди разом з Україною не тільки в оборонній співпраці. ФОТОрепортаж

Нідерланди стоять пліч-о-пліч з Україною разом із широкою міжнародною коаліцією країн-однодумців.

Про це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Задля безпеки України та майбутньої безпеки Європи Нідерланди підписали з Україною угоду про безпеку на 10 років. Україна тепер має впевненість у нашій постійній підтримці та участі: не лише у всьому спектрі оборонної співпраці, а й у сферах відновлення, санкцій та боротьби за правду та справедливість. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною разом із широкою міжнародною коаліцією країн-однодумців", - написав він.

Марк Рютте та Володимир Зеленський

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Рютте підкреслив, що вже два роки Україна є жертвою нещадної повномасштабної війни Росії.

Він також зазначив, що разом із президентом Володимиром Зеленським відвідав Харків, "місто, яке Путін намагається знищити жорстокими авіаударами. Метою мого візиту було продемонструвати нашу підтримку України".

Марк Рютте у Харкові

За словами прем'єр-міністра Нідерландів, зв'язок між Україною та Нідерландами набув нового виміру 17 липня 2014 року.

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"Того дня 298 невинних людей загинули, коли літак рейсу MH17 був збитий російською ракетою над східною Україною. Разом із президентом Зеленським я розмовляв із людьми, які брали участь у репатріації жертв MH17. Це був емоційний момент, що справив на мене глибоке враження. Мій сьогоднішній візит переконав мене ще більше, що не можна дозволити Путіну виграти цю варварську війну. Україна має перемогти. Людство має перемогти. Світ і справедливість мають перемогти", - наголосив Рютте.

Візит Марка Рютте до Харкова
Візит Марка Рютте до Харкова

Марк Рютте про візит в Україну
Марк Рютте про візит в Україну

Автор: 

безпека (936) угода (676) Рютте Марк (401)


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Колись інститутський викладач живопису видав такий перл:
- Ви, художнікі, должни бить плечом к плечу, как два глаза во лбу!
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02.03.2024 21:06 Відповісти
,,,Цукерка смачна, Тузик сладкій !"
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02.03.2024 21:08 Відповісти
Пан Рютте, а вот тот небритый бомж в зеленом фуфане, косяк клянчил? Недавайте, а то его срочно растащит на гундос.
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02.03.2024 21:20 Відповісти
О, плюс ще один підпис до колекції хрінпіду
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02.03.2024 21:48 Відповісти
 
 