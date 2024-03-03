Рашисти завдали ракетних ударів по Покровську, пошкоджено багатоповерхівки та заклади освіти. ФОТОрепортаж
Ворог продовжує завдавати ударів по житлових будинках у Покровську Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської міської ради.
"Знову Покровськ опинився під ворожим обстрілом. Сьогодні зранку окупанти ракетами обстріляли один з житлових мікрорайонів міста. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 3 приватних домогосподарства та 2 заклади освіти. На щастя, без загиблих", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють всі екстрені служби, які обстежують будинки та допомагають мешканцям.
Станом на 8.00 до контактного центру вже надійшло близько 50 звернень щодо пошкоджень приміщень. Робота триває.
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igor shmatko
показати весь коментар03.03.2024 09:33 Відповісти Мені подобається 2
Самий правий Укр
показати весь коментар03.03.2024 09:36 Відповісти Мені подобається 2
igor shmatko
показати весь коментар03.03.2024 09:50 Відповісти Мені подобається 2
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