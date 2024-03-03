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Рашисти завдали ракетних ударів по Покровську, пошкоджено багатоповерхівки та заклади освіти. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує завдавати ударів по житлових будинках у Покровську Донецької області. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської міської ради.

"Знову Покровськ опинився під ворожим обстрілом. Сьогодні зранку окупанти ракетами обстріляли один з житлових мікрорайонів міста. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 3 приватних домогосподарства та 2 заклади освіти. На щастя, без загиблих", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: Наслідки ракетних ударів військ РФ по Покровську: Зруйновано адмінбудівлі, заклади освіти та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська

На місці працюють всі екстрені служби, які обстежують будинки та допомагають мешканцям.

Станом на 8.00 до контактного центру вже надійшло близько 50 звернень щодо пошкоджень приміщень. Робота триває.

Автор: 

обстріл (28687) Покровськ (639)


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Кляті істоти, коли ви вже настріляєтесь. Що б ви всі виздихали і всі ваші вилупки до 7-го роду! 🤬
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03.03.2024 09:33 Відповісти
Світ від касапії врятує тільки масова їх стерилізація..
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03.03.2024 09:36 Відповісти
Кастрація не допоможе, тільки тотальне знищення, щоб не залишилось жодного кацапа, оркоматки і їх вилупків!
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03.03.2024 09:50 Відповісти
 
 