Рашисти завдали ракетних ударів по Покровську, пошкоджено багатоповерхівки та заклади освіти. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує завдавати ударів по житлових будинках у Покровську Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської міської ради.

"Знову Покровськ опинився під ворожим обстрілом. Сьогодні зранку окупанти ракетами обстріляли один з житлових мікрорайонів міста. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 3 приватних домогосподарства та 2 заклади освіти. На щастя, без загиблих", - йдеться у повідомленні.

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На місці працюють всі екстрені служби, які обстежують будинки та допомагають мешканцям.

Станом на 8.00 до контактного центру вже надійшло близько 50 звернень щодо пошкоджень приміщень. Робота триває.