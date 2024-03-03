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Новини Фото Війна
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Зранку окупанти обстріляли Херсон, щонайменше 5 прямих влучань у будинки. ФОТОрепортаж

Зранку армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів вдарила по Корабельному району Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відомо принаймні про 5 прямих влучань у житлові будинки.

Пошкоджені квартири, дах, МАФи тощо. Інформації про поранених немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсону, пошкоджено будинки

Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону

Автор: 

обстріл (28687) Херсон (3381)


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А що уже можна місця влучань показувати? Чи можна, но не всім?
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03.03.2024 11:17 Відповісти
теж памьятаю - не стійте на балконі, не домомогайте ворогові!
а і правда за яким друшляком там стояти і знімати,
як ви самі все доповісте?
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03.03.2024 11:29 Відповісти
виходимо на кордони 91-го ...
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03.03.2024 12:53 Відповісти
 
 