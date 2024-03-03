Зранку окупанти обстріляли Херсон, щонайменше 5 прямих влучань у будинки. ФОТОрепортаж
Зранку армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів вдарила по Корабельному району Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, відомо принаймні про 5 прямих влучань у житлові будинки.
Пошкоджені квартири, дах, МАФи тощо. Інформації про поранених немає.
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а і правда за яким друшляком там стояти і знімати,
як ви самі все доповісте?