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Доба на Донеччині: ракетні удари по Мирнограду та Покровську, є поранені. ФОТОрепортаж

У ніч на 3 березня 2024 року збройні сили РФ здійснили масовану ракетну атаку на м. Мирноград, зранку вдарили ракетою "Іскандер-М" по Покровську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

 Під вогнем перебували 5 населених пунктів: міста Мирноград та Покровськ, села Берестки, Богоявленка, Новобахмутівка.

"Опівночі росіяни ударили ракетами по Мирнограду - поранили 3 людини, пошкодили 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці та банк. Зранку під вогонь потрапив Покровськ - пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки й 2 заклади освіти", - йдеться в повідомленні.

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У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено сільгосппідприємство. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Колодязях і Закітному. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 будинки; ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.

Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Автор: 

обстріл (28687) Донецька область (8578)


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Рашистам навіть не потрібно обєктивний контроль проводити - повний "отчет" по цілях......
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03.03.2024 11:23 Відповісти
Це та сама Донеччна де за ригів і янека було понад 90%? Вони ж хотіли цього русского духа аж до нестями!
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03.03.2024 13:48 Відповісти
 
 