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Захищаючи Україну, на фронті загинув боєць ССО Назар Соколовський. ФОТОрепортаж

На війні загинув 34-річний Назар Соколовський з Тернопільщини, депутат Саранчуківської сільської ради із фракції "Європейська Солідарність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Як зазначається, Назар народився 27 квітня 1989 року у с. Рибники. Працював директором КП "Благоустрій-сервіс", був громадсько активним та суспільно відповідальним. Любив грати у футбол. Упродовж кількох років захищав кольори бережанського колективу "Хатки", який виступав у чемпіонатах Тернопільської області, Тернопільського та Бережанського районів. У 2021 році одружився.

З початком повномасштабної війни Назар Соколовський пішов добровольцем захищати Україну. Був воїном Сил Спеціальних операцій. Загинув від авіаудару російського противника на Сумщині.

Також читайте: Захищаючи Україну, на фронті загинув партієць "Євросолідарності" з Вінниччини Дмитро Лемець. ФОТО

У Назара залишилися дворічний син, дружина, батьки та брат з сестрою.

Загиблий воїн Назар Соколовський
Загиблий воїн Назар Соколовський
Загиблий воїн Назар Соколовський
Загиблий воїн Назар Соколовський
Загиблий воїн Назар Соколовський

Автор: 

втрати (4413) Європейська Солідарність (1084)


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Топ коментарі
+38
Вічна памʼять Герою Украіни , Назару Соколовському ,
та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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03.03.2024 12:59
+32
А тим часом партійці СН....тіхонько в лєс ходят.
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03.03.2024 12:48
+25
Скорей всего вместе погибли, авиабомба прилетела...

На Сумщині загинув захисник з Тернополя. Про загибель земляка повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
"На превелике горе до Тернопільської громади ангелом повертається Герой Тришкалюк Сергій Ростиславович (18.10.1993 р.н.). Життя воїна обірвалося 1 березня під час виконання бойового завдання у Сумській області. Щиро висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна. Вклоняємося його родині за справжнього, мужнього патріота, який віддано служив Батьківщині. Царство йому небесне! Вічна та світла пам'ять", - повідомив мер у фейсбуці.
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03.03.2024 12:42
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Скорей всего вместе погибли, авиабомба прилетела...

На Сумщині загинув захисник з Тернополя. Про загибель земляка повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
"На превелике горе до Тернопільської громади ангелом повертається Герой Тришкалюк Сергій Ростиславович (18.10.1993 р.н.). Життя воїна обірвалося 1 березня під час виконання бойового завдання у Сумській області. Щиро висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна. Вклоняємося його родині за справжнього, мужнього патріота, який віддано служив Батьківщині. Царство йому небесне! Вічна та світла пам'ять", - повідомив мер у фейсбуці.
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03.03.2024 12:42 Відповісти
на болотах кажуть по радіоперехвату визначили місце! Є інфа якась?
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03.03.2024 13:04 Відповісти
так, у кацапів вихвалялись....
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03.03.2024 14:05 Відповісти
по провалу у 73 центрі на півдні і втратах тут таке відчуття, що потрібно шукати крота....
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03.03.2024 14:08 Відповісти
Зі зміной командування, кротів буде тільки більше і скрізь.
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03.03.2024 14:23 Відповісти
Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос https://tsn.ua/ato/zavdannya-ne-malo-sensu-general-mayor-zapasu-rozpoviv-pro-golovnu-problemu-operaciyi-na-tendrivskiy-kosi-2525770.html вважає , що потреби в операції на Тендрівській косі не було. До того ж в плані операції вочевидь не була передбачена логістика для забезпечення підтримки десанту.
"Це складне питання. І коли читаєш офіційні доповіді хочеться спитати: навіщо ви брешете і навіщо ви послали людей на завдання на Тендрівську косу, виконання якого не мало ніякого ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного сенсу?" - заявив військовий, який був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 2016 по 2019 рік.
За його словами, Тендрівська коса, що являє собою довгий вузький піщаний острів, розташована далеко від українських позицій і не є стратегічно важливою.
"Подивіться просто на мапу і ви зрозумієте, що не було ніякого сенсу утримувати цю косу. І як здійснювати забезпечення тих людей, які б там окопалися? Тож, для чого це все?" - додав Кривонос.
На думку Кривоноса, головна проблема полягає в тому, що Силами спеціальних операцій керують люди, які "абсолютно далекі від реалій".
"Вони не служили на певних посадах, як і не створювали їх, тому вони, знаєте, не бережуть їх, бійці для них не побратими, не рідні, не близькі й не співслужбовці", - підкреслив генерал-майор.
Сергій Кривонос вважає, що необхідно провести ретельне розслідування і покарати тих, хто винен в загибелі бійців ССО. Це дуже важливо, тому що кожен такий безглуздий наказ, що приводить до загибелі бійців, підриває довіру підлеглих до командирів.
"У даний операції, та що була, відповідальність мусить нести командування частини й командування Сил спеціальних операцій", - додав Сергій Кривонос.
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03.03.2024 15:56 Відповісти
Нет, подробностей не знаю. Но учитывая что граница рядом, могли и радиоперехвату отработать. У них там хватает средств РЭР.
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03.03.2024 18:31 Відповісти
Теж молодий: 31 рік
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03.03.2024 13:14 Відповісти
А тим часом партійці СН....тіхонько в лєс ходят.
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03.03.2024 12:48 Відповісти
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03.03.2024 13:13 Відповісти
Це вже маячня. Залужний сам був за відвід військ від Авдіівки.
І питання тут до тих, хто був відповідальним за підготовку лінії оборони за Авдіївкою і якої фактично не існує..
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03.03.2024 13:57 Відповісти
Вічна памʼять Герою Украіни , Назару Соколовському ,
та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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03.03.2024 12:59 Відповісти
Співчуваємо родині Назара. Велике горе для сім*ї. Вічна слава ГЕРОЮ!
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03.03.2024 13:00 Відповісти
Вічна пам'ять герою.
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03.03.2024 13:06 Відповісти
Першою умовою безсмертя є смерть. Вічна пам'ять і вічна слава Герою.
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03.03.2024 13:20 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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03.03.2024 13:41 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Назара до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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03.03.2024 13:55 Відповісти
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03.03.2024 14:07 Відповісти
Усім загиблим кого ніколи не згадали і незгадають і хто загинув невпізнаний Царства Вам Небесного!!!!
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03.03.2024 14:58 Відповісти
 
 