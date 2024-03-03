Захищаючи Україну, на фронті загинув боєць ССО Назар Соколовський. ФОТОрепортаж

На війні загинув 34-річний Назар Соколовський з Тернопільщини, депутат Саранчуківської сільської ради із фракції "Європейська Солідарність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Як зазначається, Назар народився 27 квітня 1989 року у с. Рибники. Працював директором КП "Благоустрій-сервіс", був громадсько активним та суспільно відповідальним. Любив грати у футбол. Упродовж кількох років захищав кольори бережанського колективу "Хатки", який виступав у чемпіонатах Тернопільської області, Тернопільського та Бережанського районів. У 2021 році одружився.

З початком повномасштабної війни Назар Соколовський пішов добровольцем захищати Україну. Був воїном Сил Спеціальних операцій. Загинув від авіаудару російського противника на Сумщині.

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У Назара залишилися дворічний син, дружина, батьки та брат з сестрою.









