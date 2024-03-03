Захищаючи Україну, на фронті загинув боєць ССО Назар Соколовський. ФОТОрепортаж
На війні загинув 34-річний Назар Соколовський з Тернопільщини, депутат Саранчуківської сільської ради із фракції "Європейська Солідарність".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".
Як зазначається, Назар народився 27 квітня 1989 року у с. Рибники. Працював директором КП "Благоустрій-сервіс", був громадсько активним та суспільно відповідальним. Любив грати у футбол. Упродовж кількох років захищав кольори бережанського колективу "Хатки", який виступав у чемпіонатах Тернопільської області, Тернопільського та Бережанського районів. У 2021 році одружився.
З початком повномасштабної війни Назар Соколовський пішов добровольцем захищати Україну. Був воїном Сил Спеціальних операцій. Загинув від авіаудару російського противника на Сумщині.
У Назара залишилися дворічний син, дружина, батьки та брат з сестрою.
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На Сумщині загинув захисник з Тернополя. Про загибель земляка повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
"На превелике горе до Тернопільської громади ангелом повертається Герой Тришкалюк Сергій Ростиславович (18.10.1993 р.н.). Життя воїна обірвалося 1 березня під час виконання бойового завдання у Сумській області. Щиро висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна. Вклоняємося його родині за справжнього, мужнього патріота, який віддано служив Батьківщині. Царство йому небесне! Вічна та світла пам'ять", - повідомив мер у фейсбуці.
"Це складне питання. І коли читаєш офіційні доповіді хочеться спитати: навіщо ви брешете і навіщо ви послали людей на завдання на Тендрівську косу, виконання якого не мало ніякого ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного сенсу?" - заявив військовий, який був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 2016 по 2019 рік.
За його словами, Тендрівська коса, що являє собою довгий вузький піщаний острів, розташована далеко від українських позицій і не є стратегічно важливою.
"Подивіться просто на мапу і ви зрозумієте, що не було ніякого сенсу утримувати цю косу. І як здійснювати забезпечення тих людей, які б там окопалися? Тож, для чого це все?" - додав Кривонос.
На думку Кривоноса, головна проблема полягає в тому, що Силами спеціальних операцій керують люди, які "абсолютно далекі від реалій".
"Вони не служили на певних посадах, як і не створювали їх, тому вони, знаєте, не бережуть їх, бійці для них не побратими, не рідні, не близькі й не співслужбовці", - підкреслив генерал-майор.
Сергій Кривонос вважає, що необхідно провести ретельне розслідування і покарати тих, хто винен в загибелі бійців ССО. Це дуже важливо, тому що кожен такий безглуздий наказ, що приводить до загибелі бійців, підриває довіру підлеглих до командирів.
"У даний операції, та що була, відповідальність мусить нести командування частини й командування Сил спеціальних операцій", - додав Сергій Кривонос.
І питання тут до тих, хто був відповідальним за підготовку лінії оборони за Авдіївкою і якої фактично не існує..
та щирі співчуття його родині 😪😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!