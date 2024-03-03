"Третя весна у пеклі": акція на підтримку полонених захисників Маріуполя відбулася у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 березня, на Львівській площі в Києві відбулася чергова акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі" "Третя весна у пеклі".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організували акцію родичі військовополонених Маріупольського гарнізону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Free Azov: у Києві знову відбулася акція на підтримку українських військовополонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









































































Аналогічні заходи цими вихідними відбулися у низці інших міст нашої країни.

Відео та ФОТО: Олег Богачук