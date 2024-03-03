"Третя весна у пеклі": акція на підтримку полонених захисників Маріуполя відбулася у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 3 березня, на Львівській площі в Києві відбулася чергова акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі" "Третя весна у пеклі".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Організували акцію родичі військовополонених Маріупольського гарнізону.
Аналогічні заходи цими вихідними відбулися у низці інших міст нашої країни.
Відео та ФОТО: Олег Богачук
Топ коментарі
+14 Luk Viktor
показати весь коментар03.03.2024 14:00
+9 Luk Viktor
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+6 Pan Kotskyi
показати весь коментар03.03.2024 14:07
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Шатли
Шашлики
Результат.............
Зделаєм іх іщьо рас!...
Результат ...😡
Бо я не впізнаю місця... ну, це ж не урядовий квартал Києва, не Банкова, не Грушевського...
А де це сталось?
а філіал - десь в 95 кварталі
Він стверджує, що влада України віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців.
"86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста"...
Залишаються два питання:
1. Хто саме з індивідумів, які називають себе "влада України", віддав наказ здатись?
2. Як касапи через 36 годин після початку Великої війни оточили Марік.
Ну є ще і третє питання - хто за все це буде відповідати, Зєля чи Д'єрьмак? Хто буде вісити на шибениці посеред Майдану?
Даю підказку: мітингувати треба в Конча Заспі, тоді хоч якась реакція влади буде!
Те що ватний прокремлівський російськомовний малорос зеленський одразу став патріотом України то скоріше за все диво кремлівських політехнологів.