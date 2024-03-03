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"Третя весна у пеклі": акція на підтримку полонених захисників Маріуполя відбулася у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 березня, на Львівській площі в Києві відбулася чергова акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі" "Третя весна у пеклі".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організували акцію родичі військовополонених Маріупольського гарнізону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Free Azov: у Києві знову відбулася акція на підтримку українських військовополонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі
Акція на підтримку полонених захисників Азовсталі

Аналогічні заходи цими вихідними відбулися у низці інших міст нашої країни.

Відео та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

акція (1456) військовополонені (940) Маріуполь (3236) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+14
Чонгар
Шатли
Шашлики
Результат.............
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03.03.2024 14:00
+9
штаб-квартира партії - в Монако
а філіал - десь в 95 кварталі
показати весь коментар
03.03.2024 14:28
+6
Зделаєм іх вмєстє!...
Зделаєм іх іщьо рас!...
Результат ...😡
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03.03.2024 14:07
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Шашлики
Результат.............
показати весь коментар
03.03.2024 14:00 Відповісти
Зделаєм іх вмєстє!...
Зделаєм іх іщьо рас!...
Результат ...😡
показати весь коментар
03.03.2024 14:07 Відповісти
Підскажіть, будь-ласка, де саме в Києві відбулася ця акція? Кому саме протестувальники нагадують за своїх рідних-полонених?
Бо я не впізнаю місця... ну, це ж не урядовий квартал Києва, не Банкова, не Грушевського...
А де це сталось?
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03.03.2024 14:10 Відповісти
урядовий квартал і Банкова закриті для акцій
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03.03.2024 14:12 Відповісти
Это Львовская площадь, рядом с Домом Художнка и Театральным институтом, там где давно должны были открыть станцию метро «Льві́вська бра́ма». Короче, с таким же успехом, можно митинговать на Троещине власть не заметит...
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03.03.2024 14:22 Відповісти
дякую, зрозуміло... А хоч штаб-квартира партії влади - Слуг уродів - десь там хоч поруч?
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03.03.2024 14:26 Відповісти
штаб-квартира партії - в Монако
а філіал - десь в 95 кварталі
показати весь коментар
03.03.2024 14:28 Відповісти
зеленський не любить згадувати про полонених особливо з Азовсталі та щєй зараз коли він з трусів випригує шоб лишитись при владі до кінця війни
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03.03.2024 15:27 Відповісти
"У телеграм-каналі https://lb.ua/tag/13600_polk_azov окремого загону спеціального призначення "Азов" оприлюднено звернення від командира полку підполковника Дениса Прокопенка.

Він стверджує, що влада України віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців.

"86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста"...

Залишаються два питання:
1. Хто саме з індивідумів, які називають себе "влада України", віддав наказ здатись?
2. Як касапи через 36 годин після початку Великої війни оточили Марік.

Ну є ще і третє питання - хто за все це буде відповідати, Зєля чи Д'єрьмак? Хто буде вісити на шибениці посеред Майдану?
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03.03.2024 15:38 Відповісти
Коло Мерії мітингували, коло Бабиного Яру мітингували, тепер мітингують біля Будинку художників... Реакції влади країни - нуль.
Даю підказку: мітингувати треба в Конча Заспі, тоді хоч якась реакція влади буде!
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03.03.2024 17:28 Відповісти
Можна підійти до урядового кварталу. І там пікітувати.
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04.03.2024 08:43 Відповісти
Впевнений,що більшість цих людей голосували за зеленського, от до його і питання, в чому справа? Вперед на Банкову! Воно ж давало гарантії ,коли віддавав воїнів в лапи звірів! Чи ето другоє?
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04.03.2024 10:23 Відповісти
Зелений клоун здав Азов у полон до кацапів - в цьому мало хто сумнівається.
Те що ватний прокремлівський російськомовний малорос зеленський одразу став патріотом України то скоріше за все диво кремлівських політехнологів.
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07.03.2024 23:35 Відповісти
 
 