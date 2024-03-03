Ворог ударив КАБом по центру Курахового, 16 людей поранено, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Вдень 3 березня російські окупанти завдали удару по Кураховому Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"13 людей поранено у Кураховому - такі попередні наслідки удару по місту. Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу. На щастя, ніхто не зазнав тяжких травм", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід - ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу.

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На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.













"Станом на 16:00 відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані", - згодом додали у Донецькій ОВА.