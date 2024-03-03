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Новини Фото Війна
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Ворог ударив КАБом по центру Курахового, 16 людей поранено, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Вдень 3 березня російські окупанти завдали удару по Кураховому Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"13 людей поранено у Кураховому - такі попередні наслідки удару по місту. Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу. На щастя, ніхто не зазнав тяжких травм", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід - ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожа авіація запускає КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

Наслідки обстрілу Курахового
Наслідки обстрілу Курахового
Наслідки обстрілу Курахового
Наслідки обстрілу Курахового
Наслідки обстрілу Курахового
Наслідки обстрілу Курахового

"Станом на 16:00 відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані", - згодом додали у Донецькій ОВА.

Автор: 

Донецька область (8568) бомбардування (337)


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Топ коментарі
+14
Рашисты просто занимаются террором гражданских. И в ето время засылают по всем ресурсам ботов которые обвиняют в терроре украинскую власть и призывают к переговорам.
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03.03.2024 16:15
+6
Руцький мир прийшов.
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03.03.2024 16:45
+4
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03.03.2024 16:59
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Рашисты просто занимаются террором гражданских. И в ето время засылают по всем ресурсам ботов которые обвиняют в терроре украинскую власть и призывают к переговорам.
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03.03.2024 16:15 Відповісти
Руцький мир прийшов.
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03.03.2024 16:45 Відповісти
еге ж, хутіна звали ?

зустрічайте..... 😕
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03.03.2024 17:28 Відповісти
Наступне місто яке може повторити долю Вугледару Авдіівки і багатьох інших куди полізли кaцaпи
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03.03.2024 16:48 Відповісти
Рашиські виродки свідомо вбивають мирних громадян ,руйнують житло і інфраструктуру це здичавіла орда,тому на терор треба відповідати тим самим ,особливо під час виборів ката українського народу ,що б відчули окупанти в усіх окупованих містах і в самій нациській росії ,думаю нормальні українці на ті вибори не прийдуть .
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03.03.2024 16:57 Відповісти
Ця кацапська орда не здичавіла а досить контрольована і виконує накази )(уйла . Тому всі вони мають бути мертвими.
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03.03.2024 17:13 Відповісти
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03.03.2024 16:59 Відповісти
Винне у всьому вище політичне і військове керівництво України, котре і до війни і уже два роки протягом війни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. Ворог безкарно нищить нашу економіку, інфраструктуру, енергетику, міста і села, убиває наших людей, а ці "керманичі лише знімають відосіки, зачитують самозакохані монологи, їздять по закордонах без толку і користі, бо на них уже ніхто не звертає уваги. Гнати у відставку цей уряд і президента і віддати під суд. Бо інакше вони угроблять Україну і здадуть кацапам під ноги.
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04.03.2024 08:11 Відповісти
І що раніше це буде зроблено, то краще.
І не важливо яким чином: Майдан, військова "хунта", "мосадівське" правосуддя ...
Важливим є кінцевий результат!
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04.03.2024 12:03 Відповісти
 
 