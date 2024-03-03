Нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250 виявлено на території приватного домоволодіння в Торецьку. ФОТО
На Донеччині піротехніки ДСНС вилучили з території приватного домоволодіння авіаційну бомбу КАБ-250, яка не здетонувала.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері до Служби порятунку надійшла інформація про те, що на території приватного домоволодіння у м. Торецьк виявлено вибухонебезпечний предмет.
Рятувальники 22 державного пожежно-рятувального загону оперативно виїхали до місця виклику. В господарчій споруді на території приватного домоволодіння було виявлено нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250, яка впала та не здетонувала під час авіаудару по місту Торецьк", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, співробітники Служби порятунку спільно з Національною поліцією провели побудинковий обхід приватного житлового сектору в зоні можливого ураження для подальшої евакуації населення. Із 10 прилеглих житлових будинків було евакуйовано 14 людей.
Сьогодні піротехніки ДСНС вилучили КАБ-250 та знищили її у встановленому порядку.
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