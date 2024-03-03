Нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250 виявлено на території приватного домоволодіння в Торецьку. ФОТО

На Донеччині піротехніки ДСНС вилучили з території приватного домоволодіння авіаційну бомбу КАБ-250, яка не здетонувала.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері до Служби порятунку надійшла інформація про те, що на території приватного домоволодіння у м. Торецьк виявлено вибухонебезпечний предмет.



Рятувальники 22 державного пожежно-рятувального загону оперативно виїхали до місця виклику. В господарчій споруді на території приватного домоволодіння було виявлено нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250, яка впала та не здетонувала під час авіаудару по місту Торецьк", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Дві КАБ, які окупанти скинули на Куп’янськ, не вибухнули. Їх знешкодили сапери. ВIДЕО

Як зазначається, співробітники Служби порятунку спільно з Національною поліцією провели побудинковий обхід приватного житлового сектору в зоні можливого ураження для подальшої евакуації населення. Із 10 прилеглих житлових будинків було евакуйовано 14 людей.



Сьогодні піротехніки ДСНС вилучили КАБ-250 та знищили її у встановленому порядку.

Також дивіться: На Харківщині сапери ДСНС знищили нерозірвану КАБ-250, яка впала на приватне подвір’я. ФОТО