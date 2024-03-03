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Нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250 виявлено на території приватного домоволодіння в Торецьку. ФОТО

На Донеччині піротехніки ДСНС вилучили з території приватного домоволодіння авіаційну бомбу КАБ-250, яка не здетонувала.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері до Служби порятунку надійшла інформація про те, що на території приватного домоволодіння у м. Торецьк виявлено вибухонебезпечний предмет.

Рятувальники 22 державного пожежно-рятувального загону оперативно виїхали до місця виклику. В господарчій споруді на території приватного домоволодіння було виявлено нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250, яка впала та не здетонувала під час авіаудару по місту Торецьк", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Дві КАБ, які окупанти скинули на Куп’янськ, не вибухнули. Їх знешкодили сапери. ВIДЕО

Нерозірвана бомба КАБ-250

Як зазначається, співробітники Служби порятунку спільно з Національною поліцією провели побудинковий обхід приватного житлового сектору в зоні можливого ураження для подальшої евакуації населення. Із 10 прилеглих житлових будинків було евакуйовано 14 людей.

Сьогодні піротехніки ДСНС вилучили КАБ-250 та знищили її у встановленому порядку.

Також дивіться: На Харківщині сапери ДСНС знищили нерозірвану КАБ-250, яка впала на приватне подвір’я. ФОТО

Автор: 

бомба (235) ДСНС (5122)


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Це ФАБ 250, а не КАБ 250
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03.03.2024 16:41 Відповісти
ОФАБ-250-270. Одна из самых маленьких.
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03.03.2024 16:52 Відповісти
писакам це пофіг, а ще мені подобається як один відкручує з бомби детонатор газовим ключем, а п'ятеро стоять поряд і дивляться
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03.03.2024 17:12 Відповісти
Вже фаб , при ударі банжаж злітпє
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03.03.2024 17:12 Відповісти
Зроблено на раССєї..
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03.03.2024 17:18 Відповісти
ВЗОРВАТЬ ВМЕСТЕ С путином..

ПОСАДИТЬ С ВЕРХУ, ИЛИ В ЗАДНИЦУ

ему ЗАСУНУТЬ, И ПОДОРВАТЬ...
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03.03.2024 17:56 Відповісти
відро холодної води на голову, укр мову освой для початку
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03.03.2024 21:58 Відповісти
Це «привіт» ждунам від прутіна, який убиває Українців.
Дякуємо захисникам України та їх Родинам
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03.03.2024 18:51 Відповісти
 
 