Окупанти минулої доби завдали 177 ударів по населених пунктах на Запоріжжі. ФОТО
Під ворожим вогнем впродовж доби опинилися 6 населених пунктів Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Окупанти вгатили авіаснарядом по Роботиному, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Малинівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також атакували 33 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине", - йдеться в повідомленні
133 артудари прийшлися по території Новоданилівки, Малинівки, Роботиного та інших населених пунктів на лінії вогню.
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