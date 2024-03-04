Окупанти минулої доби завдали 177 ударів по населених пунктах на Запоріжжі. ФОТО

Під ворожим вогнем впродовж доби опинилися 6 населених пунктів Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти вгатили авіаснарядом по Роботиному, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Малинівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також атакували 33 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине", - йдеться в повідомленні

133 артудари прийшлися по території Новоданилівки, Малинівки, Роботиного та інших населених пунктів на лінії вогню.

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