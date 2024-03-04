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Допомагав рашистам виявити радіолокаційні станції ЗСУ, щоб "обійти" українську ППО: СБУ затримала агента РФ у Дніпрі. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі агента воєнної розвідки РФ (ГРУ). Зловмисник розвідував місця базування систем ППО та логістичні маршрути Сил оборони на території регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, насамперед фігурант намагався виявити позиції радіолокаційних комплексів ЗСУ.

Ця інформація потрібна була окупантам для того, щоб спробувати "обійти" українську протиповітряну оборону під час нових повітряних ударів.

Також у разі отримання точних координат загарбники планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по українських станціях радіолокації.

Російський агент затриманий СБУ у Дніпрі

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Ще одним завданням російського агента було вистежити основні траси, якими рухались автоцистерни з паливом у напрямку передової. Співробітники СБУ викрили ворожого поплічника ще на початковому етапі його розвідувальної активності.

Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії та своєчасно затримати агента, а також встановити його російського куратора - кадрового співробітника головного управління Генштабу Збройних сил Росії (відомого як ГРУ).

За даними слідства, він дистанційно завербував мешканця Дніпра у грудні 2023 року.

У поле зору агресора він потрапив як ідеологічний прихильник рашизму, який викладав власні антиукраїнські дописи у Телеграм-каналах прокремлівських блогерів.

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Для виконання ворожих завдань зрадник об’їжджав місцевість на власному авто та приховано фіксував українські об’єкти. Комунікацію з окупантами він підтримував через популярний месенджер.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами його листування з російським ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойовика-рецидивіста, який шпигував за українською ППО, затримано у Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3284) СБУ (12860)


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Топ коментарі
+12
Було би добре в ОПі крис почистити
А не ловити клопів по кущах
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04.03.2024 10:14
+10
Довічне не канає: вони думають, що москаль переможе і вони вийдуть на волю, тому не дуже бояться шпигувати. Тільки розстріл.
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04.03.2024 10:16
+9
і злиті операції по затриманню вагнерівців в білорусі потім план контрнаступу який опинився у кремлі до початку контрнаступу та іньше не дадуть збрехати-но ета другоє...
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04.03.2024 10:22
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Було би добре в ОПі крис почистити
А не ловити клопів по кущах
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04.03.2024 10:14 Відповісти
ОПа це бочка з прокисшими огірками і там по визначенню "свіжих огірків" ну ніяк не може бути. Відповідно цю "бочку" не чистити потрібно, а вивезти на звалище і прикопати, та ще сверху притрусити негашеним вапном.
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04.03.2024 10:30 Відповісти
Довічне не канає: вони думають, що москаль переможе і вони вийдуть на волю, тому не дуже бояться шпигувати. Тільки розстріл.
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04.03.2024 10:16 Відповісти
ввімкнути "високе" РЛС ППО і щоб це ЧМО було поряд 5 -10 хв. "вище горизонту"
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04.03.2024 10:22 Відповісти
такі падлюки в рангі опущених на зонах. Мученія будуть повільними й дієвими
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04.03.2024 10:30 Відповісти
Якщо отримає довічне, він на зоні не буде.
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04.03.2024 10:46 Відповісти
в ОП йдіть, там вся основна агентура сидить.
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04.03.2024 10:18 Відповісти
і злиті операції по затриманню вагнерівців в білорусі потім план контрнаступу який опинився у кремлі до початку контрнаступу та іньше не дадуть збрехати-но ета другоє...
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04.03.2024 10:22 Відповісти
Вішати таких сук. Демонстративно і привселюдно.
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04.03.2024 10:32 Відповісти
Це вже якою мерзотою треба бути, що б наводити ракети на своє місто ? в результаті гинуть мирні люди ,тому ця погань заслуговує тільки на смерть.
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04.03.2024 11:08 Відповісти
Агентів кремля потрібно вішати привселюдно на великих площадях наших міст і після таких дій , остальним зрадникам вся охота відпаде
зраджувати свою краіну 🙁
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04.03.2024 13:23 Відповісти
Кацапи повідомляють про ще два вибухові пристрої, знайдені в районі вибуху мосту під Самарою
Ще два саморобні вибухові пристрої знайшли під залізничною колією в Самарській області, .

За їхніми словами, бомби були на рейках - одна біля села Безенчук, інша біля села Нагірний Чапаєвського району. Зараз з ними працюють вибухотехніки
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04.03.2024 14:47 Відповісти
 
 