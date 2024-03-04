Отримали підозру російські генерали Чайко та Кравченко, які наказали бомбити Бородянку, - СБУ. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом російським генералам, які організували бомбардування житлових будинків в Бородянці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їм повідомлено підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, під час широкомасштабного вторгнення військові підрозділи під назвою "Схід" РФ у лютому 2022 року здійснювали "бліцкриг" для захоплення Києва з білорусії через Чорнобиль, Іванків та Бородянку. Це був один із шляхів російського наступу на столицю.

"Саме командувач Східного військового округу зс рф віддав бойовий наказ на застосування бойової авіації по житловим багатоповерховим будинкам в селищі Бородянка Бучанського району Київської області.

Інший підозрюваний - командувач 11 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони зс рф на виконання злочинного наказу задіяв військовослужбовців 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії впс та ппо зс рф для здійснення авіаційних бомбардувальних ударів по житлових багатоповерхових будинках", - йдеться у повідомленні.

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Після цього 1 та 2 березня 2022 року пілоти фронтових штурмовиків-бомбардувальників типу СУ нанесли бомбардувальні удари важкими 500 кілограмовими фугасними бомбами по багатоповерховим житловим будинкам, в яких були місцеві жителі, з метою завдати максимальних руйнувань.

Виконуючи накази підозрюваних щодо авіаційного бомбардування цивільних багатоповерхових житлових будинків в Бородянці, військові рф зруйнували шість багатоквартирних будинків. Загинуло понад 30 мирних місцевих мешканців.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

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За даними СБУ, в результаті комплексних заходів задокументовано воєнні злочини:

- генерал-полковника Олександра Чайка - командувача Східного військового округу збройних сил Росії;

- генерал-лейтенанта Володимира Кравченка - командувача 11-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони збройних сил РФ.

Під час повномасштабного вторгнення росії фігуранти командували бомбардуванням житлових масивів селища Бородянка на Київщині.

За даними слідства, на початку березня 2022 року Чайко віддав прямий наказ на вогневе ураження багатоквартирних будинків у центрі населеного пункту.

"Для виконання ворожого завдання Кравченко задіяв винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та штурмовики СУ-25 зі складу 303-ї змішаної авіаційної дивізії рф. Під час вильотів ворожі літаки випустили 500-кілограмові фугасні авіабомби на житлові будинки, в яких на той час перебували мирні жителі Бородянки. Унаслідок повітряної атаки рашисти зруйнували шість багатоквартирних будинків, що призвело до загибелі понад 30 місцевих жителів, зокрема – малолітньої дівчинки", - додають у СБУ.

Крім того, частину постраждалих мешканців досі не ідентифіковано, їх вважають зниклими безвісти.

У ході слідства проведено понад 200 експертиз. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом російським генералам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб).











