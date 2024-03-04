​На Сумщині виявлено схрон з боєприпасами російських військових, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у ході оперативних заходів виявили схрон боєприпасів, обладнаний військовими РФ поблизу кордону на Сумщині.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони України під час деокупації території Сумської області", - зазначили в пресслужбі.

У замаскованому в лісосмузі сховищі зберігалось майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометних постріли та два ящики з патронами калібру 14,5 мм.

Зазначено, що після проведення експертизи, вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони та працюватимуть проти ворога.

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