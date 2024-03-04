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​На Сумщині виявлено схрон з боєприпасами російських військових, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у ході оперативних заходів виявили схрон боєприпасів, обладнаний військовими РФ поблизу кордону на Сумщині.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони України під час деокупації території Сумської області", - зазначили в пресслужбі.

У замаскованому в лісосмузі сховищі зберігалось майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометних постріли та два ящики з патронами калібру 14,5 мм.

Зазначено, що після проведення експертизи, вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони та працюватимуть проти ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виявлено 3 схрони зі зброєю окупантів та вибухівкою: серед вилученого – гранатомети ворожих ДРГ на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Схрон з боєприпасами на Сумщині
Схрон з боєприпасами на Сумщині
Схрон з боєприпасами на Сумщині
Схрон з боєприпасами на Сумщині
Схрон з боєприпасами на Сумщині
Схрон з боєприпасами на Сумщині
Схрон з боєприпасами на Сумщині

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Сумська область (3728) сховок (125) ДБР (3511)


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Державне бюро розслідувань - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 правоохоронний орган України, що розслідує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 кримінальні провадження , в яких фігурують правоохоронці, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F судді і найвищі службовці (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 міністрів до начальників ГУ).

взагалі не розгледів, жодного слова про виявлення схронів з ************ російських військових.
чи то, судді з міністрами, зробили схрон?
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04.03.2024 13:16 Відповісти
Ну треба ж хоч чимось виправдовувати зарплати 70+
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04.03.2024 13:19 Відповісти
не факт,що то схрон орків.могли наші фермери на потім сховати,щоб зелених більшовиків гнати на ростов,після війни.
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04.03.2024 13:19 Відповісти
Пригодится.
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04.03.2024 13:19 Відповісти
Противотанковых мин хватило бы. чтобы заминировать приличный участок фронта.
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04.03.2024 13:26 Відповісти
Пригодицця! 😉
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04.03.2024 13:48 Відповісти
ДБР вирішило залишити Український Партизанський Рух без схованок?

Ці дебіли - ДБР - 24.02.2022 масово звалили на захід України.

Очевидно, у випадку повторного заходу кацапів з північного сходу ці клоуни тепер масово ломануться у Сумську область?

І тоді не потрібно буде мисливцям та фермерам Сумщини зупитяти з берданками кацапську бронетехніку?
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04.03.2024 14:36 Відповісти
Судячи з вигляду та "комплектації" - "дядьки з села" настягали і сховали Можливо - рибу глушить А може - просто "шоб було"..... Бо для "ДРГ" зовсім інші речі закладаються у "схрони"
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04.03.2024 16:41 Відповісти
Лишають наше підпілля схрону, мабуть бояться своє населення...

До речі, зараз багато зброї на руках, але немає новин про то що громадяни один одного стріляють як це каже влада, забороняючи мати зброю!
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04.03.2024 17:56 Відповісти
 
 