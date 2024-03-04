На Сумщині виявлено схрон з боєприпасами російських військових, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР у ході оперативних заходів виявили схрон боєприпасів, обладнаний військовими РФ поблизу кордону на Сумщині.
Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони України під час деокупації території Сумської області", - зазначили в пресслужбі.
У замаскованому в лісосмузі сховищі зберігалось майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометних постріли та два ящики з патронами калібру 14,5 мм.
Зазначено, що після проведення експертизи, вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони та працюватимуть проти ворога.
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взагалі не розгледів, жодного слова про виявлення схронів з ************ російських військових.
чи то, судді з міністрами, зробили схрон?
Ці дебіли - ДБР - 24.02.2022 масово звалили на захід України.
Очевидно, у випадку повторного заходу кацапів з північного сходу ці клоуни тепер масово ломануться у Сумську область?
І тоді не потрібно буде мисливцям та фермерам Сумщини зупитяти з берданками кацапську бронетехніку?
До речі, зараз багато зброї на руках, але немає новин про то що громадяни один одного стріляють як це каже влада, забороняючи мати зброю!