30 українських ветеранів вирушили до Лас-Вегасу для участі у змаганнях серед військових. ФОТО

Національна збірна України, яку представляють 30 ветеранів, третього березня вирушила до Сполучених Штатів для участі у міжнародних спортивних змаганнях повітряних сил США у Лас-Вегасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Головна тренерка національної збірної Олена Яновська розповіла, що американські колеги запросили українців продемонструвати, як адаптивні види спорту впливають на відновлення організму.

Українські спортсмени будуть представлені у дев’яти видах спорту, зокрема в наступних: легка атлетика, стрільба з лука, баскетбол на колісних кріслах, волейбол сидячи, плавання, веслування на тренажерах та інших.

"Після повернення ви будете виконувати дуже важливу місію — повертати своїх побратимів до нормального життя. Своїм прикладом ви будете показувати, що життя не закінчується після поранення чи військової служби", - зазначив виконувач обовʼязків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Змагання ветеранів у США

United States Air Force and Marine Corps Trials – це змагання воїнів повітряних сил Сполучених Штатів. Вони проводяться щорічно і в них беруть участь військові, які отримали травми під час несення служби. У цьому році американські колеги запросили до змагань і українських військових. Спортивний захід відбудеться у період з 4 по 16 березня у Лас-Вегасі.

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