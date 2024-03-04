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Ліквідовано ще 3 схеми виїзду ухилянтів за кордон, вартість "послуги" сягала $12 тис., - СБУ. ФОТО

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок.

Серед них - фігурант, який використовував підроблене посвідчення неіснуючого "комітету по боротьбі з корупцією".

"За гроші зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" ділки оцінювали до 12 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості втечі та її способу", - зазначають у СБУ.

Також читайте: Ветеран із 13 пораненнями Роман Сивків служить у ТЦК та закликає поважати представників військкоматів: "Навіть людині з протезом ухилянти скажуть, що не підуть воювати". ВIДЕО

Затримані ухилянти
Затримані ухилянти
Затримані ухилянти

Схема для ухилянтів на Одещині

Так, на Одещині затримано трьох ділків, які організували канал втечі ухилянтів до Євросоюзу. Для пошуку клієнтів фігуранти розміщували "рекламу" в соцмережі TikTok.

Потім ховали втікачів у вантажних відсіках фур та перевозили їх до кордону. Там ухилянтам видавали надувний човен для переправлення до сусідньої країни через прикордонну річку.

Ще один "маршрут" пролягав через заздалегідь підготовлені лісові стежки.

Після перетину кордону втікачів зустрічав один із організаторів "схеми" і за додаткову плату допомагав їм легалізуватися за межами України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волині викрили злочинну групу, яка незаконно переправила через кордон до Польщі майже 170 військовозобов’язаних, - ДБР

Схема для ухилянтів на Буковині

На Буковині нейтралізовано злочинне угруповання, яке організувало ще один канал нелегальної міграції до ЄС.

"Лідером групи був рецидивіст, який вже мав судимість за переправлення нелегалів через кордон. Разом з двома спільниками вони виводили ухилянтів до сусідньої країни через лісові масиви. За даними слідства, один з учасників угруповання використовував підроблене посвідчення громадського "антикорупціонера", - йдеться у повідомленні.

Цю підробку він пред’являв на блокпостах, коли перевозив ухилянтів до "пункту призначення" поблизу кордону.

Схема для ухилянтів на Закарпатті 

На Закарпатті затримано ще трьох мешканців регіону, які намагались переправити через так звану "зеленку" до ЄС декількох потенційних призовників з Рахівського району.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Також читайте: Українець "докупив" третю дитину за 2 тис. доларів, щоб виїхати за кордон

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.

Автор: 

СБУ (12860) ухилянти (935)


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Топ коментарі
+18
Вот читаешь такие новости и впечатление что СБУ все силы бросила на ухилянтов кто решил сбежать. А борьба со шпионами, с коррупционерами на высоких должностях, СБУ интересует лишь эпизодически. ЗЕ-клоуны, осознайте, с человеком которого отловили и принудительно бросили на фронт, никаких успехов быть не может, он не только не будет пытаться сражаться, но и сдастся в плен при первом удобном случае.
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04.03.2024 14:31
+18
Мордовороти і жлоби призовного віку з СБУ, Поліції, та ДПСУ наловили чмобіків призовного віку. Замість себе.
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04.03.2024 14:33
+13
Але СБУ атнічогісінько не знало про про захоплення Криму та Донбасу, про розмінування чонгару та півдня і т.д. Довбана агентура ФСБ
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04.03.2024 14:40
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ПСДУ не забезпечила безпеки України ні по одному пункту із свого Закону, а тут вони героїни!
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04.03.2024 14:30 Відповісти
Ціна послуги зростає - ломанулись в протилежну сторону нуля
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04.03.2024 14:30 Відповісти
Вот читаешь такие новости и впечатление что СБУ все силы бросила на ухилянтов кто решил сбежать. А борьба со шпионами, с коррупционерами на высоких должностях, СБУ интересует лишь эпизодически. ЗЕ-клоуны, осознайте, с человеком которого отловили и принудительно бросили на фронт, никаких успехов быть не может, он не только не будет пытаться сражаться, но и сдастся в плен при первом удобном случае.
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04.03.2024 14:31 Відповісти
Але СБУ атнічогісінько не знало про про захоплення Криму та Донбасу, про розмінування чонгару та півдня і т.д. Довбана агентура ФСБ
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04.03.2024 14:40 Відповісти
Мордовороти і жлоби призовного віку з СБУ, Поліції, та ДПСУ наловили чмобіків призовного віку. Замість себе.
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04.03.2024 14:33 Відповісти
замінуйте кордон і стріляйте на ураження -така собі а-ля північна корея і керманичі назавжди...
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04.03.2024 14:33 Відповісти
Гарно працюють - раніше було усього $4 тис., зараз 12. Корупцію повністю не подолати навіть у найрозвинутішій країні, але можна збільшити посадками посадоців корупційні ризики до того, що такі послуги коштували спочатку дорожчими за квартиру, а потім за квартиру у Києві, а в ідеалі як пентхаус у Нью-Йорку. Звісно сильні світу сього завжди відкупляться, а для захисту потрібна маса народу, яка просто не потягне хабарі фінансово.
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04.03.2024 14:37 Відповісти
Скоро мерзенні покидьки ухилянти почнуть перелітати дронами - виснажать ППО і дронарню....
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04.03.2024 14:40 Відповісти
нахіба? Всі на курси парапланеризму із наступною купівлею у власність.
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04.03.2024 14:59 Відповісти
Де беруться ці схеми? Навіщо ці схеми? Прочитайте ще раз передвиборчу програму президента Зеленського, там один рай і поляки мають бігти до нас, а не навпаки.
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04.03.2024 14:41 Відповісти
до дупи та перевиборча програма президента, в нас зараз війна й на цей випадок він точно нічого не обіцяв....
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04.03.2024 14:44 Відповісти
Він обіцяв її закінчити ,його навіть Лавров хвалив 12.2019 в парижі
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04.03.2024 15:04 Відповісти
Шановна пані, а 3,5 років до 24.02.2022 року чому не сталося раю в Україні? Чому до нас не стояла черга від поляк і інших громадян ЄС? Так пан Зеленський обіцяв за рік закінчити війну, заборонив стріляти і відвів всі наші війська з обладнаних укріплень Донецької і Луганської областей.
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04.03.2024 18:36 Відповісти
Бо за 3 роки дня не було без зашквару, від кринжу на весь світ долоня не відлипала від обличчя, забув коли вмивався.
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05.03.2024 20:57 Відповісти
Що ти звездиш, обіцянка-цяцянка закінчити війну за 2 тижні йшла першим пунктом у його казках для лохів передвиборчій програмі.
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05.03.2024 20:36 Відповісти
А є ще одна схема ухиляння-95кагал. І працює бездоганно. І ніхто її не ліквідовує
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04.03.2024 14:43 Відповісти
Хто втік за 3 косаря зараз підраховує прибутки... ган-дони!
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04.03.2024 14:51 Відповісти
Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год

https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokumen

Может рекрутинг в ВСУ начать с сокращения финансирования дармоедов? Или главклоун боится обидеть своих холуев невзирая на войну.
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04.03.2024 14:57 Відповісти
12к, оце інфляція)
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04.03.2024 15:00 Відповісти
А тарифи ростуть. Починали з 3-4. Перші багато чого виграли. А дехто під егідою сбу, гру - закинуті як спецагенти до Европи, різні океанськи острови, Америка. Цікаво, а оті шо випускають вспіють збігти за кордон.
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04.03.2024 15:07 Відповісти
За 12 тис так пропустять, з почестями.
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04.03.2024 15:24 Відповісти
Бл-дь, беспредел! Нельзя что-ли установить приемлемые государственные расценки!
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04.03.2024 15:28 Відповісти
Цены гляжу растут.
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04.03.2024 15:55 Відповісти
Непонятно!??? Никто ,никак не может получить то ли у самого(с малой буквы)Зеленского,то ли у кого с его приближённых,конкретный вопрос в лоб - Почему не идут на фронт его мордатые кварталовцы. На каких таких основаниях они вдруг стали неприкасаемые для мобилизации? Чем лучше этот "непортреб" слесарей...творцов материальных благ для страны...вопрос должен быть в лоб,как и объяснение..а потом определиться с термином "уколонист"...
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04.03.2024 16:27 Відповісти
СБУ и ДПСУ рьяно следят, чтобы ни один "ухилянтський долар" не прошел мимо кассы! И это правильно все в "казну"((( Все должны платить кому положено, конкуренции в этом очень прибыльном вопросе не место! Монополия. А только мне кажется, что запрет на выезд это просто еще один сверхприбыльный бизнес?
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04.03.2024 16:28 Відповісти
12 штук??? это содержание бойца в среднем на год. 12 лучше через кассу может?
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04.03.2024 16:37 Відповісти
https://www.facebook.com/100064535269083/videos/pcb.806650091496159/430484142875048?locale=uk_UA Порівнюємо з затримкою злодіїв в Києві
"Дістав бойову гранату, висмикнув кільце, та намагався кинути в поліцейських"

потім на відео, без кайданків, спокійним голосом відповідає, що в нього відібрали гранату
а тут без гранат всі заламані, та в "позах"
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04.03.2024 16:46 Відповісти
Розцінки ростуть - гривня падає кожний день.
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04.03.2024 17:00 Відповісти
Ну вот и цена реальная появилась чуть. Ставьте ставку 20 тыс дол. и пусть человек валит. Если через год не вернётся, гражданство автоматом лишать. 10 тыс в казну сразу, а 10 тыс тому кто в военкомат пришёл и сразу тоже как семье помощь. Надо было сразу. Тогда год назад и 10--15 тыч дол было бы нормально. Именно эти деньги с казны на закупку оружия в 3 странах сразу, и деньги против товару, без отсрочки поставки. Схеме 50 лет и более. А чтоб народ поверил, ваЗЕЛин должен переформатировать свой аппарат на 90% уже завтра, фамилии всем известны. И министров перетрусить опять на 50%. Там балласт сплошной.
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04.03.2024 17:13 Відповісти
Уже давно можно вводить платную отсрочку на год за 12 штук баксов )
И на эти бабки оружие и боеприпасы покупать.
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04.03.2024 17:49 Відповісти
Какой дебил будет за отсрочку платить, если дешевле выйдет дома сидеть. Люди именно за выезд платят.
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05.03.2024 20:53 Відповісти
Мне кажется это что-то из рабовладельческого строя. Получается, мы рабы? Может, упростить процедуру лишения гражданства? Чтобы был выбор? Мы же за свободу? Или как? P.S. не "ухилянт" почти год прослужил, сам пришел, сам ушел, по закону, когда понял, что такой я себе штурмовик в 54 ( Старший сын воюет с первых дней, хотя тоже "глупые" вопросы задает о том за что? За Северную Корею почему-то умирать не хочет (((
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04.03.2024 18:09 Відповісти
А бабок в стране полно, надо, просто, перестать п-ть (с) Голобородько, но это фантастика. Поэтому и нет линий обороны, своих снарядов и мин, также дронов. Таким образом, жизнь солдат конвертируется в бабло. И это реальность.... Хотя, наши женщины (в оригинале бабы) столько еще не нарожают или не нам ((((
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04.03.2024 18:17 Відповісти
Видеть тех кого ловят на границе всем. Зачем прятать их лица? Публиковать ихние имена, фамилии, откуда. Что бы вся Украина знала этих предателей. В местных СМИ публиковать фото этих уклонистов. вот тогда подумают стоит ли рисковать смыться.
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06.03.2024 07:52 Відповісти
 
 