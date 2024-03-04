Ліквідовано ще 3 схеми виїзду ухилянтів за кордон, вартість "послуги" сягала $12 тис., - СБУ. ФОТО

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок.

Серед них - фігурант, який використовував підроблене посвідчення неіснуючого "комітету по боротьбі з корупцією".

"За гроші зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" ділки оцінювали до 12 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості втечі та її способу", - зазначають у СБУ.

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Схема для ухилянтів на Одещині

Так, на Одещині затримано трьох ділків, які організували канал втечі ухилянтів до Євросоюзу. Для пошуку клієнтів фігуранти розміщували "рекламу" в соцмережі TikTok.

Потім ховали втікачів у вантажних відсіках фур та перевозили їх до кордону. Там ухилянтам видавали надувний човен для переправлення до сусідньої країни через прикордонну річку.

Ще один "маршрут" пролягав через заздалегідь підготовлені лісові стежки.

Після перетину кордону втікачів зустрічав один із організаторів "схеми" і за додаткову плату допомагав їм легалізуватися за межами України.

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Схема для ухилянтів на Буковині

На Буковині нейтралізовано злочинне угруповання, яке організувало ще один канал нелегальної міграції до ЄС.

"Лідером групи був рецидивіст, який вже мав судимість за переправлення нелегалів через кордон. Разом з двома спільниками вони виводили ухилянтів до сусідньої країни через лісові масиви. За даними слідства, один з учасників угруповання використовував підроблене посвідчення громадського "антикорупціонера", - йдеться у повідомленні.

Цю підробку він пред’являв на блокпостах, коли перевозив ухилянтів до "пункту призначення" поблизу кордону.

Схема для ухилянтів на Закарпатті

На Закарпатті затримано ще трьох мешканців регіону, які намагались переправити через так звану "зеленку" до ЄС декількох потенційних призовників з Рахівського району.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.