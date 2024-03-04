УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5693 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
5 387 10

Захищаючи Україну, воїн 10 ОГШБр Сергій Тригуба загинув у районі Синьківки. ФОТО

Солдат Сергій Тригуба, водій 1-го гірсько-штурмового взводу 10 ОГШБр загинув, виконуючи свій військовий обов’язок із захисту Батьківщини, 29 лютого 2024 року в районі населеного пункту Синьківка Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова міста Полонне (Хмельниччина) Франц Скримський, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув Воїн, Захисник України ТРИГУБА Сергій Валерійович, мешканець міста Полонне, 1991 року народження", - написав він.

Сергій Тригуба загиблий воїн

Також читайте: У боях за Україну загинув художник, який розписував церкви, боєць "Поліських вовків" Олександр Карасевич

Поховають полеглого Героя завтра у рідному місті.

Автор: 

втрати (4415)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
вічна пам"ять тобі хлопче!!!
рідним терпіння та волі до перемоги!
показати весь коментар
04.03.2024 16:20
+10
вічна пам'ять Герою!
показати весь коментар
04.03.2024 17:08
+10
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним.....
показати весь коментар
04.03.2024 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вічна пам"ять тобі хлопче!!!
рідним терпіння та волі до перемоги!
показати весь коментар
04.03.2024 16:20 Відповісти
й тут поруч новина, що якась потвора збирала донати й витрачала їх на онлайн-казино... Люди й лайно, яке виглядає як людина...
показати весь коментар
04.03.2024 16:26 Відповісти
Пам'ятаймо, якою ціною борониться Україна від московії!!
Жодного з привладних, з часів Яценюка Гройсмана Гончарука Шмигаля, так на передовій і не з'явилося !!! На посаді сидіти і лоба «мудрості» морщити перед камерами ЗМ, це вони згодні, за рахунок Українців!! А ось захищати Україну …. Це не для них! У них же, сім'я …
показати весь коментар
04.03.2024 16:59 Відповісти
Годі вже скиглити та брехати!!! Подивись скількі депутатів Європейської Солідарності вже загинуло на фронті з 2014, скільки членів ГО Справа Громад вже загинуло на фронті. Коли ви вже нарешті думати почнете, "мудрий нарід" своїми бошками??? Всіх під одну гребінку лише дурні гребуть... Саме про таких, як ви, влучно сказав Юрій Каракай, Світла йому Пам"ять :
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами. Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та дивовижно недолугий! ІЯ нуковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах, при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини. Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться! Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
показати весь коментар
04.03.2024 18:14 Відповісти
вічна пам'ять Герою!
показати весь коментар
04.03.2024 17:08 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним.....
показати весь коментар
04.03.2024 17:16 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2024 19:32 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Сергія до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
показати весь коментар
04.03.2024 19:49 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Сергія Тригуба 😪😪😪
показати весь коментар
05.03.2024 20:37 Відповісти
 
 