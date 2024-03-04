Захищаючи Україну, воїн 10 ОГШБр Сергій Тригуба загинув у районі Синьківки. ФОТО

Солдат Сергій Тригуба, водій 1-го гірсько-штурмового взводу 10 ОГШБр загинув, виконуючи свій військовий обов’язок із захисту Батьківщини, 29 лютого 2024 року в районі населеного пункту Синьківка Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова міста Полонне (Хмельниччина) Франц Скримський, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув Воїн, Захисник України ТРИГУБА Сергій Валерійович, мешканець міста Полонне, 1991 року народження", - написав він.

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Поховають полеглого Героя завтра у рідному місті.