Двоє рятувальників загинули внаслідок повторного обстрілу під час гасіння пожежі на Донеччині. ФОТО

Рятувальники ДСНС потрапили під повторний обстріл під час гасіння пожежі на Донеччині. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником.

Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога", - ідеться у повідомленні.

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