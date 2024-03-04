УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5693 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
3 818 10

Двоє рятувальників загинули внаслідок повторного обстрілу під час гасіння пожежі на Донеччині. ФОТО

Рятувальники ДСНС потрапили під повторний обстріл під час гасіння пожежі на Донеччині. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Загиблі на Донеччині рятувальники ДСНС

"Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником.

Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога", - ідеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Противник обстрілює рятувальників, ігноруючи міжнародні конвенції. За час вторгнення загинуло 78 працівників служби, - ДСНС

Автор: 

Донецька область (8595) рятувальники (168) втрати (4415) ДСНС (5127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
С.У.М.
показати весь коментар
04.03.2024 20:38
+8
Ні, це звичайні фашисти. У переважній більшості.
показати весь коментар
04.03.2024 20:51
+7
Преступление против человечности набирает обороты. Никаких правил ведения войны они не знают. Это недогосударство с мафией у руля.
показати весь коментар
04.03.2024 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С.У.М.
показати весь коментар
04.03.2024 20:38 Відповісти
Преступление против человечности набирает обороты. Никаких правил ведения войны они не знают. Это недогосударство с мафией у руля.
показати весь коментар
04.03.2024 20:40 Відповісти
Ні, це звичайні фашисти. У переважній більшості.
показати весь коментар
04.03.2024 20:51 Відповісти
це вже їхня тактика- повторний по пристріляній ....- нашим потрібно на це зауважити
показати весь коментар
04.03.2024 20:47 Відповісти
R.I.P. !
Героям Слава !

співчуття загиблим

це треба бути такими курвами, щоб бити по рятувальниках - потвори !
нищити всіх кацапів !
показати весь коментар
04.03.2024 21:36 Відповісти
Скоріш за все там десь був навідник.
показати весь коментар
04.03.2024 21:52 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям. Не забудемо і не пробачимо
показати весь коментар
04.03.2024 22:44 Відповісти
Прийми, Господи, світлі душі рятувальників Олега та Богдана до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
показати весь коментар
05.03.2024 07:53 Відповісти
 
 