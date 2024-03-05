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Новини Фото Війна
10 029 21

Губернатор Гладков повідомив про НП на Бєлгородщині: Після вибуху горить інфраструктурний об’єкт. ФОТО

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про надзвичайну подію на території Губкінського міського округу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються", - зазначив він.

Що стало причиною вибуху - Гладков не уточнив.

Також читайте: Російський ЗРГК "Панцирь-С1" уражено в Бєлгородській області РФ, поранено двох окупантів, - ГУР МО. ВIДЕО

Своєю чергою, російський телеграм-канал 112 повідомляє, що Губкінська нафтобаза була атакована БПЛА у селі Довге у Бєлгородській області.

Місцевий телеграм-канал "Жесть Бєлгород" публікує перше фото з місця НП.

Бєлгород

Згодом телеграм-канал 112 також опублікував фото, на якому зафіксовано масштаб НП.

Нафтобаза Бєлгородщина
 

Автор: 

вибух (4487) пожежа (4342) росія (65442) Бєлгород (510)


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Топ коментарі
+18
Весела була ніч на пєтушиній федерації. Надіюсь це тільки початок
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05.03.2024 09:20
+15
Вся рашка должна гореть ярким пламенем. Рашисты должны прочуствовать отдачу. А то они привыкли что всегда воевали и разрушали чужие страны и им постоянно все сходило с рук.
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05.03.2024 09:24
+13
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05.03.2024 09:24
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Весела була ніч на пєтушиній федерації. Надіюсь це тільки початок
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05.03.2024 09:20 Відповісти
Лінза апять пакуріла там дє іщьо нє куріла...
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05.03.2024 09:23 Відповісти
Вся рашка должна гореть ярким пламенем. Рашисты должны прочуствовать отдачу. А то они привыкли что всегда воевали и разрушали чужие страны и им постоянно все сходило с рук.
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05.03.2024 09:24 Відповісти
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05.03.2024 09:24 Відповісти
Що горить, то не згніє.. не очкуй касап, будеш може жити в пустелі, касапієй "іменуємою"..
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05.03.2024 09:33 Відповісти
Скоро на кацапщині кобила та ішак буде основним засобом транспорту.
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05.03.2024 09:33 Відповісти
коней теж заберемо у якості репарацій, після вилучення автівок!
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05.03.2024 10:40 Відповісти
Гори-гори ясно
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05.03.2024 09:34 Відповісти
Добра новина! Шкода тільки що жертв нема!
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05.03.2024 09:37 Відповісти
Може є але гладков не помітив.
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05.03.2024 09:39 Відповісти
Курская Наротная Риспублика не хочет кормить БєлНР.
От і куячить...
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05.03.2024 09:41 Відповісти
У бєлгородської області відкрили свій власний бермудський трикутник.
Нафтобаза РФ успішно вразила українські дрони.
Внаслідок вибухів "жодна червона лінія не "постраждала".
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05.03.2024 09:52 Відповісти
Гойда, сучі виродки!!
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05.03.2024 09:58 Відповісти
Бел-горюч-город, всем городам отец
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05.03.2024 09:59 Відповісти
Ну, масштаб такий собі...
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05.03.2024 10:03 Відповісти
кацапи пишуть, що горять три резервуара - так що все норм
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05.03.2024 12:40 Відповісти
А скільки там таких бочок?Не найшов.
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05.03.2024 10:41 Відповісти
Атакована нефтебаза в селе Долгое в Белгородской области. Горят три резервуара.

✖️ Потоплен патрульный корабль «Сергей Котов»

✖️ К Воронежу приближаются беспилотники, объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор Александр Гусев.

✖️ Посторонний предмет обнаружен на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области, движение поездов приостановлено, - Куйбышевская ЖД.

Наконец то воронеж
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05.03.2024 12:42 Відповісти
О та так,в селі десяток бочок,шукав в Губкін.
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05.03.2024 13:28 Відповісти
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1764936359322460515 3 ч

С начала года Украина атаковала девять нефтегазовых объектов орков, включая НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы в Брянской, Курской, Волгоградской, Ярославской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. В итоге экспорт бензина за рубеж в январе рухнул на 37%
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05.03.2024 14:26 Відповісти
 
 