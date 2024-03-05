Губернатор Гладков повідомив про НП на Бєлгородщині: Після вибуху горить інфраструктурний об’єкт. ФОТО

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про надзвичайну подію на території Губкінського міського округу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються", - зазначив він.

Що стало причиною вибуху - Гладков не уточнив.

Також читайте: Російський ЗРГК "Панцирь-С1" уражено в Бєлгородській області РФ, поранено двох окупантів, - ГУР МО. ВIДЕО

Своєю чергою, російський телеграм-канал 112 повідомляє, що Губкінська нафтобаза була атакована БПЛА у селі Довге у Бєлгородській області.

Місцевий телеграм-канал "Жесть Бєлгород" публікує перше фото з місця НП.

Згодом телеграм-канал 112 також опублікував фото, на якому зафіксовано масштаб НП.



