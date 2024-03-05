Губернатор Гладков повідомив про НП на Бєлгородщині: Після вибуху горить інфраструктурний об’єкт. ФОТО
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про надзвичайну подію на території Губкінського міського округу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються", - зазначив він.
Що стало причиною вибуху - Гладков не уточнив.
Своєю чергою, російський телеграм-канал 112 повідомляє, що Губкінська нафтобаза була атакована БПЛА у селі Довге у Бєлгородській області.
Місцевий телеграм-канал "Жесть Бєлгород" публікує перше фото з місця НП.
Згодом телеграм-канал 112 також опублікував фото, на якому зафіксовано масштаб НП.
Топ коментарі
+18 zakvova
показати весь коментар05.03.2024 09:20
+15 Alex Nosov #582146
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+13 Виталий #548501
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От і куячить...
Нафтобаза РФ успішно вразила українські дрони.
Внаслідок вибухів "жодна червона лінія не "постраждала".
✖️ Потоплен патрульный корабль «Сергей Котов»
✖️ К Воронежу приближаются беспилотники, объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор Александр Гусев.
✖️ Посторонний предмет обнаружен на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области, движение поездов приостановлено, - Куйбышевская ЖД.
Наконец то воронеж
@VictorKvert2008
·
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1764936359322460515 3 ч
С начала года Украина атаковала девять нефтегазовых объектов орков, включая НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы в Брянской, Курской, Волгоградской, Ярославской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. В итоге экспорт бензина за рубеж в январе рухнул на 37%