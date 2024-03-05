Доба на Донеччині: Рашисти били по 3 районах області, 1 особа загинула, ще одна дістала поранення. ФОТОрепортаж

Російські окупанти протягом доби 17 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинула 1 особа, ще 1 дістала поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район.

У Мар'їнській громаді 1 людина загинула в Олександрополі, обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівській громаді під вогнем Гостре.

Краматорський район.

Костянтинівка зазнала авіаудару — без постраждалих. Обстріляні околиці Лиманської громади.

Бахмутський район.

У Торецькій громаді у Північному 1 людина поранена, пошкоджені 4 багатоповерхівки і адмінбудівля; у Залізному пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 327 осіб, зокрема 71 дитину.

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