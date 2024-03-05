Працівник ВПС США на сайті знайомств розголосив таємну інформацію щодо України. Листування
На сайті знайомств працівник Повітряних сил США поділився секретними даними, котрі стосувалися війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство юстиції Сполучених Штатів.
Його звинуватили у незаконному розголошенні секретної інформації з питань національної оборони особі, яка представлялася жінкою, що проживає в Україні. Чоловік постане перед судом 5 березня.
Згідно з обвинувальним актом, Міністерства юстиції США 63-річний Девід Франклін Слейтер, уродженець штату Небраска, працював у засекреченому приміщенні в USSTRATCOM і мав допуск до державної таємниці з серпня 2021 року до квітня 2022 року, після того як вийшов у відставку у званні підполковника армії США. Стверджується, що Слейтер навмисно, неналежним чином і незаконно передав інформацію з грифом "секретно", яка може бути використана на шкоду Сполученим Штатам або на користь іноземної держави, на іноземній платформі онлайн-знайомств особі, не уповноваженій на отримання такої інформації.
"Як стверджується, Слейтер, цивільний працівник ВПС і підполковник армії США у відставці, свідомо передав секретну інформацію з питань національної оборони іншій особі, грубо знехтувавши безпекою своєї країни та присягою зберігати її таємниці", - заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен з Відділу національної безпеки Міністерства юстиції.
Відповідно до цих документів, Слейтер часто був присутнім на засіданнях (TS//SCI) – це брифінги, присвячені війні України з Росією.
Витяги з листування
- Приблизно 7 березня особа, з якою спілкувався Слейтер, писала: "Американська розвідка заявляє, що вже 100% російських військ на території України. Як ти вважаєш, чи можна довіряти цій інформації?"
- Приблизно 11 березня: "Дорогий, а що показують на екранах у спеціальній кімнаті? Дуже цікаво".
- Приблизно 15 березня: "До речі, ти перший сказав мені, що члени НАТО їздять потягами, і тільки зараз (вже ввечері) про це повідомили в наших новинах. Ти мій таємний інформатор, коханий! Як минули твої зустрічі? Успішно?"
- Приблизно 18 березня: "Любий Дейве, чи є у НАТО і Байдена таємний план, як нам допомогти?"
- Приблизно 23 березня: "Дейве, чудово, що ти першим отримуєш інформацію про (вказану країну). Сподіваюся, ти мені одразу повідомиш? Ти мій секретний агент. З любов'ю".
- 12 квітня або близько того: "Любий Дейве, постачання зброї повністю засекречено, і це чудово!"
- Приблизно 14 квітня: "Любий Дейве, дякую за цінну інформацію, дуже добре, що два чиновники зі США їдуть до Києва".
- Приблизно 19 квітня: "Дейве, сподіваюся, завтра НАТО підготує дуже неприємний "сюрприз" для Путіна! Розкажеш мені?"
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Чим скінчився бурхливий роман?
До нього приїхав наречений шпіон Іванов ?
Сила русні - в наших недоліках.
Ну хоч не єрмак..
З бравим льотчиком!
За 60... з Небрасхи...
Гарантую оральні ласки-
З неповторним почерком...
З сайту знайомств...
у
Але, оскільки воїни - все нормально.
Так думаю, після війни прийдеться з Тарасом поговорити. Вулицю в Києві назвали назвою мого батальйону, а не його підрозділу. І іменем мого комбата назвали купу вулиць в містах по Україні.
Молодці, нормально попрацювали в Бахмуті. Свої ж. На фіга красти чужий бренд?
Це в мене так само к***пи сперли назву компанії. Ну то п***ри, а тут свої ))
https://www.groza-news.info/kerivnyk-karpatskoyi-sichi-taras-deyak-zaperechyv-vidnoshennya-legionera-dzhona-makintajra-do-jogo-**********-video/ "Ми не маємо відношення до "Карпатської Січі" (49-й окремий стрілецький батальйон «Карпатська Січ») покійного Олега Куцина, у якому міг служити цей американець. Ми інший військовий підрозділ, що нині діє у складі ССО і створений на базі Військово-патріотичної організації "Карпатська Січ", яка функціонує на Закарпатті вже 12 років, не міняючи керівника. Ми - невеликий підрозділ, тому до нас не можна потрапити з вулиці: потрібне або тривале особисте знайомство з кимось з наших бійців, або запевнення авторитетних для нас людей…"
Своїх перебіжчиків до армії РФ у нас мабуть за сотню тис. перевалило, з 2014 р.
кто его сдал и как это всплыло?
и что там трамп, хотел помощь в кредит нам давать? не вопрос, когда рассчитаются за наши потери после своих тупых кадров
Але це те, що потрапило у відкритий доступ.