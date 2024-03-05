Працівник ВПС США на сайті знайомств розголосив таємну інформацію щодо України. Листування

На сайті знайомств працівник Повітряних сил США поділився секретними даними, котрі стосувалися війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

Його звинуватили у незаконному розголошенні секретної інформації з питань національної оборони особі, яка представлялася жінкою, що проживає в Україні. Чоловік постане перед судом 5 березня.

Згідно з обвинувальним актом, Міністерства юстиції США 63-річний Девід Франклін Слейтер, уродженець штату Небраска, працював у засекреченому приміщенні в USSTRATCOM і мав допуск до державної таємниці з серпня 2021 року до квітня 2022 року, після того як вийшов у відставку у званні підполковника армії США. Стверджується, що Слейтер навмисно, неналежним чином і незаконно передав інформацію з грифом "секретно", яка може бути використана на шкоду Сполученим Штатам або на користь іноземної держави, на іноземній платформі онлайн-знайомств особі, не уповноваженій на отримання такої інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші результати перевірки через витік секретних документів Пентагону: до дисциплінарної відповідальності притягнуто 15 військовослужбовців

"Як стверджується, Слейтер, цивільний працівник ВПС і підполковник армії США у відставці, свідомо передав секретну інформацію з питань національної оборони іншій особі, грубо знехтувавши безпекою своєї країни та присягою зберігати її таємниці", - заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен з Відділу національної безпеки Міністерства юстиції.

Відповідно до цих документів, Слейтер часто був присутнім на засіданнях (TS//SCI) – це брифінги, присвячені війні України з Росією.

Витяги з листування

Приблизно 7 березня особа, з якою спілкувався Слейтер, писала: "Американська розвідка заявляє, що вже 100% російських військ на території України. Як ти вважаєш, чи можна довіряти цій інформації?"

Приблизно 11 березня: "Дорогий, а що показують на екранах у спеціальній кімнаті? Дуже цікаво".

Приблизно 15 березня: "До речі, ти перший сказав мені, що члени НАТО їздять потягами, і тільки зараз (вже ввечері) про це повідомили в наших новинах. Ти мій таємний інформатор, коханий! Як минули твої зустрічі? Успішно?"

Приблизно 18 березня: "Любий Дейве, чи є у НАТО і Байдена таємний план, як нам допомогти?"

Приблизно 23 березня: "Дейве, чудово, що ти першим отримуєш інформацію про (вказану країну). Сподіваюся, ти мені одразу повідомиш? Ти мій секретний агент. З любов'ю".

12 квітня або близько того: "Любий Дейве, постачання зброї повністю засекречено, і це чудово!"

Приблизно 14 квітня: "Любий Дейве, дякую за цінну інформацію, дуже добре, що два чиновники зі США їдуть до Києва".

Приблизно 19 квітня: "Дейве, сподіваюся, завтра НАТО підготує дуже неприємний "сюрприз" для Путіна! Розкажеш мені?"

Читайте: Не менше 60% розвідданих спецслужби Росії отримують через соцмережі, - Генштаб