УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7364 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
17 444 76

Працівник ВПС США на сайті знайомств розголосив таємну інформацію щодо України. Листування

На сайті знайомств працівник Повітряних сил США поділився секретними даними, котрі стосувалися війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

Його звинуватили у незаконному розголошенні секретної інформації з питань національної оборони особі, яка представлялася жінкою, що проживає в Україні. Чоловік постане перед судом 5 березня.

Згідно з обвинувальним актом, Міністерства юстиції США 63-річний Девід Франклін Слейтер, уродженець штату Небраска, працював у засекреченому приміщенні в USSTRATCOM і мав допуск до державної таємниці з серпня 2021 року до квітня 2022 року, після того як вийшов у відставку у званні підполковника армії США. Стверджується, що Слейтер навмисно, неналежним чином і незаконно передав інформацію з грифом "секретно", яка може бути використана на шкоду Сполученим Штатам або на користь іноземної держави, на іноземній платформі онлайн-знайомств особі, не уповноваженій на отримання такої інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші результати перевірки через витік секретних документів Пентагону: до дисциплінарної відповідальності притягнуто 15 військовослужбовців

"Як стверджується, Слейтер, цивільний працівник ВПС і підполковник армії США у відставці, свідомо передав секретну інформацію з питань національної оборони іншій особі, грубо знехтувавши безпекою своєї країни та присягою зберігати її таємниці", - заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен з Відділу національної безпеки Міністерства юстиції.

Відповідно до цих документів, Слейтер часто був присутнім на засіданнях (TS//SCI) – це брифінги, присвячені війні України з Росією.

Витяги з листування

  • Приблизно 7 березня особа, з якою спілкувався Слейтер, писала: "Американська розвідка заявляє, що вже 100% російських військ на території України. Як ти вважаєш, чи можна довіряти цій інформації?"
  • Приблизно 11 березня: "Дорогий, а що показують на екранах у спеціальній кімнаті? Дуже цікаво".
  • Приблизно 15 березня: "До речі, ти перший сказав мені, що члени НАТО їздять потягами, і тільки зараз (вже ввечері) про це повідомили в наших новинах. Ти мій таємний інформатор, коханий! Як минули твої зустрічі? Успішно?"
  • Приблизно 18 березня: "Любий Дейве, чи є у НАТО і Байдена таємний план, як нам допомогти?"
  • Приблизно 23 березня: "Дейве, чудово, що ти першим отримуєш інформацію про (вказану країну). Сподіваюся, ти мені одразу повідомиш? Ти мій секретний агент. З любов'ю".
  • 12 квітня або близько того: "Любий Дейве, постачання зброї повністю засекречено, і це чудово!"
  • Приблизно 14 квітня: "Любий Дейве, дякую за цінну інформацію, дуже добре, що два чиновники зі США їдуть до Києва".
  • Приблизно 19 квітня: "Дейве, сподіваюся, завтра НАТО підготує дуже неприємний "сюрприз" для Путіна! Розкажеш мені?"

Читайте: Не менше 60% розвідданих спецслужби Росії отримують через соцмережі, - Генштаб

інформація (294) США (23105) витік (72)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+46
Ох і лошара..
показати весь коментар
05.03.2024 11:10
+33
А йому не здалось підозрілим що вони обговорюють не сісі пісі а секретну інформацію?
показати весь коментар
05.03.2024 11:12
+23
Це старий ЛОХ котрого розвели як ліса Аліса Буратіно - лестощами, а молодий ЛОХ ділився секретними даними виключно заради самозадоволення аби похизуватись! Віки різні, але обидва повні телепні. Схильності до лошарства усі віки покірні!
показати весь коментар
05.03.2024 11:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох і лошара..
показати весь коментар
05.03.2024 11:10 Відповісти
Ну наши разглашают тайны и без сайта знакомств!
показати весь коментар
05.03.2024 11:33 Відповісти
А цікаво, про операцію захвату вагнерівців і "зливу контрнаступу", також росяни вичитали на сайті знайомств😁?
показати весь коментар
05.03.2024 11:51 Відповісти
тупі зе-наркомани цю інфу зли )(уйлу через чіпсового бульбофюрера !!!
показати весь коментар
05.03.2024 12:02 Відповісти
типу, поки своїх кротів не вичистимо, не маємо права і пікнути на американців? це так працює?
показати весь коментар
05.03.2024 12:08 Відповісти
Звичайно так ! Хто сплачує той і дівчину танцує!
показати весь коментар
05.03.2024 12:12 Відповісти
Тобто те що в США аналогічні проблеми ми маємо мовчати ?
показати весь коментар
06.03.2024 23:08 Відповісти
про америку?
показати весь коментар
06.03.2024 01:59 Відповісти
Так дід одружився чи ні ?
Чим скінчився бурхливий роман?
До нього приїхав наречений шпіон Іванов ?
показати весь коментар
05.03.2024 12:31 Відповісти
Шо за тупі 3,14..ри!
показати весь коментар
05.03.2024 11:12 Відповісти
Є тарий анекдот. Переповідати не буду. Закінчується словами: "якщо член встає, то мозок лягає." 😊
показати весь коментар
05.03.2024 11:31 Відповісти
точніше, якщо члін твердіє то мозок розм'якає...
показати весь коментар
05.03.2024 11:36 Відповісти
Именно так. Стандартная медовая ловушка для престарелого пердуна. Не он первый - не он и последний.
показати весь коментар
05.03.2024 11:50 Відповісти
Цікаве інше- яка підготовка у 63 річних полковників, якщо їх тек легко ловити на таку банальщину?
показати весь коментар
05.03.2024 11:53 Відповісти
Ты как не готовь, если клепка падает - все бесполезно. Другое, как он прошёл проверку психолога перед зачислением на такую должность и была она вообще?
показати весь коментар
05.03.2024 12:01 Відповісти
А йому не здалось підозрілим що вони обговорюють не сісі пісі а секретну інформацію?
показати весь коментар
05.03.2024 11:12 Відповісти
Ну он то писей думал.
показати весь коментар
05.03.2024 11:12 Відповісти
З 7 по11те,з 18по 23,ітд.обговорювали сісі,а це напевно витяг зі справи.
показати весь коментар
05.03.2024 11:15 Відповісти
Цеи Слеитер з головою дружить?
показати весь коментар
05.03.2024 11:13 Відповісти
Спермотоксикоз вдарив в голову!
показати весь коментар
05.03.2024 11:25 Відповісти
Цілий підполковник, а мозгів як сімнадцятирічного хлопця.
показати весь коментар
05.03.2024 11:16 Відповісти
Ще трохи, і любий Дейв побачив би мир в очку.
показати весь коментар
05.03.2024 11:18 Відповісти
Це старий ЛОХ котрого розвели як ліса Аліса Буратіно - лестощами, а молодий ЛОХ ділився секретними даними виключно заради самозадоволення аби похизуватись! Віки різні, але обидва повні телепні. Схильності до лошарства усі віки покірні!
показати весь коментар
05.03.2024 11:19 Відповісти
Дурень - головний союзник та опора русні. Всюди і завжди.
Сила русні - в наших недоліках.
показати весь коментар
05.03.2024 11:25 Відповісти
А слабкість рашистів у їх КРЖ котрої ми на їх прикладі надивились вдосталь! А стосовно дурості - на Московії теж не пасуть задніх, навіть йдуть випереджаючими темпами. Достатньо подивитись як )(уйло (він же путін) викрив свою брехливість через стурбованість навіть лише ДУМКАМИ про направлення до України ЯКИХОСЬ військових від ДЕЯКИХ країн для навчання українців або контролю використання зброї, хоча з 2014 року ОСОБИСТО співав про "війну з НАТО" в Україні а його посіпаки розповідали казки про "Апачі" та "Абрамси" у ЗСУ знов таки ще з 2014 року!!! Отак страх кремлівського недопалка перед НАТО його ж спалив!
показати весь коментар
05.03.2024 11:32 Відповісти
Для русні нормально "двоємисліє". Ми воюєм с НАТО - отправка любих воєнних НАТО в Украіну будєт фатальной ошібкой. Нічого, уживаються в голові дві протилежні тези.
показати весь коментар
05.03.2024 11:35 Відповісти
Діду пишіть *****, не вийобуйтесь.( уже можна, не зацензурять)
показати весь коментар
05.03.2024 12:08 Відповісти
63 года, рановато для деменции
показати весь коментар
05.03.2024 11:19 Відповісти
Зате самий раз парашу нюхнути.
показати весь коментар
05.03.2024 11:24 Відповісти
Це ніколи не пізно і ніколи не рано якщо є за що!!!
показати весь коментар
05.03.2024 11:33 Відповісти
А ми дивуємося що вони за трампа голосують.🤦
показати весь коментар
05.03.2024 11:20 Відповісти
Так навіщо нам приклад Трампа? У нас свої приклади, "своі любіміє автори"
показати весь коментар
05.03.2024 11:56 Відповісти
Це він падлюка злив лукашенку вагнерів?
Ну хоч не єрмак..
показати весь коментар
05.03.2024 11:21 Відповісти
Познайомлюсь з полковником!
З бравим льотчиком!
За 60... з Небрасхи...
Гарантую оральні ласки-
З неповторним почерком...

З сайту знайомств...
показати весь коментар
05.03.2024 11:22 Відповісти
Коли ми своїх колаборантів засекречених судити будемо?
показати весь коментар
05.03.2024 11:23 Відповісти
Дєрьмак нє вєліт сєбя судіть.
показати весь коментар
05.03.2024 11:26 Відповісти
Не варто плутати дурість цього американця із колабораціонізмом відомих ОПівців!
показати весь коментар
05.03.2024 11:36 Відповісти
А хто і коли їх засекретив? Вони на виду і паскудять відкрито, навіть офіційно, просто наше СБУ, як цей мисливський пес
у
показати весь коментар
05.03.2024 12:01 Відповісти
Майже кожного дня повідомлення про суди і вироки над зрадниками і колоборантами.
показати весь коментар
06.03.2024 10:21 Відповісти
Русня вміє працювати.
показати весь коментар
05.03.2024 11:24 Відповісти
Повна хуцпа, тема сісьок не розкрита) Ні разу не вірю, що в страткомі US, на посадах з таким рівнем доступу тримають озабочених оленів)
показати весь коментар
05.03.2024 11:28 Відповісти
Серед американців теж вистачає уйобків. Погуггли Джон Макінтайр (російською Джон Макинтайр). Ця гнида воювала разом зі мною.
показати весь коментар
05.03.2024 11:32 Відповісти
І де це ви "разом воювали"?!
показати весь коментар
05.03.2024 11:37 Відповісти
КС. Все ходив з дурною посмішкою та соплею під носом. Гоняв його від своєї хати. Тільки потім зрозумів, що цей п***р хотів добратися до мого ноутбука, з якого щоранку відправляю БЧС
показати весь коментар
05.03.2024 11:41 Відповісти
Так це ти таргана домашнього чи кота так назвав?! А чого ж "американський"?! Це що, колорадський, але вони до Колорадо не мають жодного відношення!!!
показати весь коментар
05.03.2024 11:43 Відповісти
"Андрей Стадник" вирішив збрехати, мабуть кремлебот: 19.03.2023 https://www.groza-news.info/kerivnyk-karpatskoyi-sichi-taras-deyak-zaperechyv-vidnoshennya-legionera-dzhona-makintajra-do-jogo-**********-video/ Керівник "Карпатської Січі" Тарас Деяк заперечив відношення легіонера Джона Макінтайра до його підрозділу.
показати весь коментар
05.03.2024 11:42 Відповісти
Віталік, є 49 ОШБ "Карпатська Січ" імені Олега Куцина. А є підрозділ Тараса Деяка. Я не знаю цих хлопців. Бійці, так. До них у нас пред'яв нема. Були б тиловими - напевно б спитали, якого використовують нашу назву.
Але, оскільки воїни - все нормально.
показати весь коментар
05.03.2024 11:46 Відповісти
Дубль: https://www.groza-news.info/kerivnyk-karpatskoyi-sichi-taras-deyak-zaperechyv-vidnoshennya-legionera-dzhona-makintajra-do-jogo-**********-video/ Голова військово-патріотичної організації із Закарпаття "Карпатська Січ" Тарас Деяк у коментарі GroZanews повідомив, що американський легіонер Джон Макінтайр, який нещодавно засвітився у Інтерв'ю "Russia Today" з Красної площі Москви, не має жодного відношення до його підрозділу.
показати весь коментар
05.03.2024 11:50 Відповісти
почитай ту статтю уважно. Ти постиш те, що сам толком не читав.
показати весь коментар
05.03.2024 11:52 Відповісти
Там ще й відео є, та фото. Ти серед них є чи ти з 49-го батальйону?!
показати весь коментар
05.03.2024 11:59 Відповісти
Дубль: До того ж чого перейматись за американця що продався за гроші, Україна ж то не його держава. Але серед нас самих багато подібного лайна ще з 2014-го і серед військових, і робітників СБУ, суддів та інших посадовців, журналістів та політиків котрі зрадили СВОЮ Батьківщину!!!
показати весь коментар
05.03.2024 12:00 Відповісти
49. Є й фотки разом з цією мразотою. Сподіваюся, колись я його дістану.
показати весь коментар
05.03.2024 12:01 Відповісти
Якщо ти кажеш правду про себе, то точно не варто на це втрачати час, бо американці його самі дістануть швидше та публічно, що набагато гірше для нього ніж просто померти!!!
показати весь коментар
05.03.2024 12:04 Відповісти
Хм... Знаєш, друже, я тут годинами втикаю в фотки небесних побратимів. Щось трохи попаяло (отжеж, навчився цьому слову у Сайгона))) )
показати весь коментар
05.03.2024 12:12 Відповісти
*****Ми - невеликий підрозділ, тому до нас не можна потрапити з вулиці: потрібне або тривале особисте знайомство з кимось з наших бійців****

Так думаю, після війни прийдеться з Тарасом поговорити. Вулицю в Києві назвали назвою мого батальйону, а не його підрозділу. І іменем мого комбата назвали купу вулиць в містах по Україні.

Молодці, нормально попрацювали в Бахмуті. Свої ж. На фіга красти чужий бренд?

Це в мене так само к***пи сперли назву компанії. Ну то п***ри, а тут свої ))
показати весь коментар
05.03.2024 19:21 Відповісти
До того ж чого перейматись за американця що продався за гроші, Україна ж то не його держава. Але в нас багато подібного лайна ще з 2014-го і серед військових, і робітників СБУ, суддів та інших посадовців, журналістів та політиків котрі зрадили СВОЮ Батьківщину!!!
показати весь коментар
05.03.2024 11:57 Відповісти
Моніторю через VPN рашистські ресурси - нас в повному складі вже раз десять як знищили )) Причому, в таких місцях - ми навіть таких назв не знаємо.
показати весь коментар
05.03.2024 11:48 Відповісти
Дубль: https://www.groza-news.info/kerivnyk-karpatskoyi-sichi-taras-deyak-zaperechyv-vidnoshennya-legionera-dzhona-makintajra-do-jogo-**********-video/ Тарас Деяк каже, що з появою в ефірі цього "легіонера", "Карпатську Січ" стали засипати повідомленнями про американця-перебіжчика. Відтак відповів:

https://www.groza-news.info/kerivnyk-karpatskoyi-sichi-taras-deyak-zaperechyv-vidnoshennya-legionera-dzhona-makintajra-do-jogo-**********-video/ "Ми не маємо відношення до "Карпатської Січі" (49-й окремий стрілецький батальйон «Карпатська Січ») покійного Олега Куцина, у якому міг служити цей американець. Ми інший військовий підрозділ, що нині діє у складі ССО і створений на базі Військово-патріотичної організації "Карпатська Січ", яка функціонує на Закарпатті вже 12 років, не міняючи керівника. Ми - невеликий підрозділ, тому до нас не можна потрапити з вулиці: потрібне або тривале особисте знайомство з кимось з наших бійців, або запевнення авторитетних для нас людей…"
показати весь коментар
05.03.2024 11:52 Відповісти
Дубль: До того ж чого перейматись за американця що продався за гроші, Україна ж то не його держава. Але серед нас самих багато подібного лайна ще з 2014-го і серед військових, і робітників СБУ, суддів та інших посадовців, журналістів та політиків котрі зрадили СВОЮ Батьківщину!!!
показати весь коментар
05.03.2024 12:01 Відповісти
Любий Дейв в 63 рочки останок життя проведе з афроамериканцями. Хотів бути любим - буде.
показати весь коментар
05.03.2024 11:30 Відповісти
А чому саме із ними, у американських тюрмах виключно афроамериканці сидять?!
показати весь коментар
05.03.2024 11:45 Відповісти
Стандартная медовая ловушка для престарелого пердуна. Не он первый - не он и последний.
показати весь коментар
05.03.2024 11:48 Відповісти
Зрозуміло,що зрада-зрадна...І тепер ще один американець.І зовсім не розглядається версія-"подвійного агента".Напевне в ЦРУ не чули пісні В.Висоцького-"враг не понял,дурачина,что тому все поручил он-был агент,майор разведки и прекрасный семьянин..."
показати весь коментар
06.03.2024 17:49 Відповісти
..лох не мамонт,он не вымрет...
показати весь коментар
05.03.2024 11:48 Відповісти
Если на такую дешёвую подставу на которую клюёт целый сотрудник секретного отдела ввс США , то страшно представить какой поток секретной информации доходит до ху.ла по серьёзным каналам.
показати весь коментар
05.03.2024 11:59 Відповісти
Теперь понятно почему ху.ло ОБНАГЛЕЛО до таких размеров, просто она в курсе секретов
показати весь коментар
05.03.2024 12:01 Відповісти
Баканов, Ермак, Демченко, Подоляк и прочее, прочее, прочее. Пока Залужный не передавал инфу Зеленскому - ***** ничего не знал. Делиться с Зелей Залужный был вынужден уже с осени 2022.
показати весь коментар
05.03.2024 12:05 Відповісти
100% , Добавлю : сдаётся сыркин всётаки агент ху.ла .... не верю что то уроженцам болот. Не хочу даже прогнозировать что вскоре может ждать ЗСУ
показати весь коментар
05.03.2024 14:44 Відповісти
Не нагнітайте.
Своїх перебіжчиків до армії РФ у нас мабуть за сотню тис. перевалило, з 2014 р.
показати весь коментар
06.03.2024 10:27 Відповісти
Цікаво звідки стало відомо що він там писав на іноземній платформі? "Жіночка" злила чи сайт знайомств?
показати весь коментар
05.03.2024 12:09 Відповісти
У нас такого навіть Єрмак, і Буданов не роблять !
показати весь коментар
05.03.2024 12:43 Відповісти
Так це і є оті легендарні і недосяжні для України "стандарти НАТО"?!!
показати весь коментар
05.03.2024 14:13 Відповісти
я знав, шо той тіндер для плядєй та касапских агентів
показати весь коментар
05.03.2024 14:25 Відповісти
у амеров ляп за ляпом. То тейшера, теперь этот герой-любовник...
кто его сдал и как это всплыло?
и что там трамп, хотел помощь в кредит нам давать? не вопрос, когда рассчитаются за наши потери после своих тупых кадров
показати весь коментар
06.03.2024 02:04 Відповісти
Не те щоб так часто. Тейшера засвітився 2 роки назад.
Але це те, що потрапило у відкритий доступ.
показати весь коментар
06.03.2024 10:29 Відповісти
 
 