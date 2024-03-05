Росія "випадково" записала розмову німецьких офіцерів про поставки Україні Taurus, - Пісторіус

Росіяни випадково записали розмову офіцерів німецької армії через те, що вони не дотримались правил безпеки під час розмови про надання Україні ракет Taurus.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він виключає можливість того, що використані IT-технології було зламано, якщо йдеться про зустріч офіцерів бундесверу, яку записала Росія.

Причиною запису стала радше "індивідуальна помилка в застосуванні", заявив міністр, оголошуючи проміжні результати внутрішнього розслідування.

За словами міністра, один із офіцерів не дотримався банальних правил безпеки, саме тому був здійснений витік інформації. Зокрема, йшлося про учасника, який підключився із Сінгапуру. Пісторіус особливо підкреслив, що, всупереч припущенням про протилежне, "жодна стороння особа" не брала участі в телефонній конференції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні бракує боєприпасів, Захід повинен діяти швидко, - Сікорський

Чому так сталось

Військовослужбовець збройних сил Німеччини взяв участь в авіаційній виставці в Сінгапурі. Цей захід, зрозуміло, був "талоном на їжу" для учасників із Росії. Ґрунтуючись на результатах проведеного наразі розслідування, Міністерство оборони припускає, що запис був "випадковим потраплянням у широкомасштабну операцію з прослуховування, що проводиться Росією".

Що далі?

За словами Пісторіуса, тепер усі пристрої будуть піддані криміналістичній експертизі. Також буде з'ясовано, чи варто було обговорювати теми, які обговорювалися тільки на конференції, таким чином. Питання про порушення дисциплінарного провадження поки що відкрите і залежить від подальших результатів розслідування.

Читайте також: Нагнітання щодо Taurus не пришвидшить їхнє передавання Україні, - Ігнат