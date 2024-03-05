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Росія "випадково" записала розмову німецьких офіцерів про поставки Україні Taurus, - Пісторіус

Росіяни випадково записали розмову офіцерів німецької армії через те, що вони не дотримались правил безпеки під час розмови про надання Україні ракет Taurus.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він виключає можливість того, що використані IT-технології було зламано, якщо йдеться про зустріч офіцерів бундесверу, яку записала Росія.

Причиною запису стала радше "індивідуальна помилка в застосуванні", заявив міністр, оголошуючи проміжні результати внутрішнього розслідування.

За словами міністра, один із офіцерів не дотримався банальних правил безпеки, саме тому був здійснений витік інформації. Зокрема, йшлося про учасника, який підключився із Сінгапуру. Пісторіус особливо підкреслив, що, всупереч припущенням про протилежне, "жодна стороння особа" не брала участі в телефонній конференції.

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Чому так сталось

Військовослужбовець збройних сил Німеччини взяв участь в авіаційній виставці в Сінгапурі. Цей захід, зрозуміло, був "талоном на їжу" для учасників із Росії. Ґрунтуючись на результатах проведеного наразі розслідування, Міністерство оборони припускає, що запис був "випадковим потраплянням у широкомасштабну операцію з прослуховування, що проводиться Росією".

Що далі?

За словами Пісторіуса, тепер усі пристрої будуть піддані криміналістичній експертизі. Також буде з'ясовано, чи варто було обговорювати теми, які обговорювалися тільки на конференції, таким чином. Питання про порушення дисциплінарного провадження поки що відкрите і залежить від подальших результатів розслідування.

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боєприпаси (2282) Німеччина (7398)


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Топ коментарі
+15
я підозрюю, що це було навмисно "злито"...
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05.03.2024 14:43
+14
Вирішили Шольцу допомогти і вигадали цю виставу. А то він вже не знає яку причину вигадати, щоб не надавати "тауруси".
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05.03.2024 14:51
+9
Ага, вони кажуть, що возять ракети в Ауді Ку7, хоча та Ауді КОРОТША за ракету та має вантажопідйомність 650 кг, а ракета важить 1500 кг...
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05.03.2024 14:46
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я підозрюю, що це було навмисно "злито"...
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05.03.2024 14:43 Відповісти
Ага, вони кажуть, що возять ракети в Ауді Ку7, хоча та Ауді КОРОТША за ракету та має вантажопідйомність 650 кг, а ракета важить 1500 кг...
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05.03.2024 14:46 Відповісти
Ти пізрюєш, що зміна підходить до кінця і скоро зможеж сосати пиво лежачи на дивані у мухосранську.
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05.03.2024 14:49 Відповісти
Мені здається, що пан Пісторіус часто дивиться виступи наших політиків і вбирає в себе весь їх маразм.
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05.03.2024 15:41 Відповісти
Так нє чесно! Кацапи абєщалі только падглядивать, а оні єщьо і падслушивалі ...
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05.03.2024 14:45 Відповісти
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05.03.2024 14:47 Відповісти
Ага, "випадково" Ну так, "випадково" - вони ж так не хотіли цього робити, так уникали... Ну, майже так "випадково", як і діти народжуються.
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05.03.2024 14:48 Відповісти
ВЕСЬ світ випадково підслуховує ніецьких генералів
росіяни просто випадково оприлюднили
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05.03.2024 15:04 Відповісти
Вирішили Шольцу допомогти і вигадали цю виставу. А то він вже не знає яку причину вигадати, щоб не надавати "тауруси".
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05.03.2024 14:51 Відповісти
і ці люди забороняють нам "копирсатись в носі"? тобто - запускати метеликів в бік парашляндії?...
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05.03.2024 14:52 Відповісти
100 % вся ця розмова погоджена з Шольцем і Пісторіусом і потім передана рашистам щоб в такий спосіб зірвати постачання Таурус в Україну .
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05.03.2024 14:54 Відповісти
Дитсадок.
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05.03.2024 14:58 Відповісти
Ждём слива переговоров о поставках Украине Томагавков с ядерными боеголовками из Бурунди
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05.03.2024 14:59 Відповісти
саме паскудне те, шо Шольцю дали вагому відмазку щоб відбиватися руками та ногами від поставок Таурус Україні. Він й так за кожну малу причину чипляється
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05.03.2024 15:00 Відповісти
Прутів з ФСБ теж, «випадково» зламали пошту та документи меркель!
Мішєбратія … тому і агентури та переселенців, у середовищі Західних Партнерів, навербували московіти достатньо, на нафтодолари!!

Пильнуймо Україну та контролюймо привладних, Оманський лижний сезон в Україні, ще не завершено!!
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05.03.2024 15:02 Відповісти
"випадковим потраплянням у широкомасштабну операцію". Яснапанятна.
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05.03.2024 15:02 Відповісти
Шольц злякався своєї тіні ! Взагалі, його в туалет водять під руки ? Ну, а з сьогодні можна сказати, що історія про моральну відповідальність німців за наслідки Другої світової - це історія для тих, хто чекає НІМЕЦЬКУ ВІДВАГУ, яку вони проявляли під час Другої світової. Від неї нічого не залишилось після " коврових бомбардувань " союзників. Та зґвалтування радянськими військами німецьких жінок. Справжній німець, нарешті чоловік, повинен вимагати помсти, як німці це робили у 1932-33 за наслідки Першої світової. Німці вас гвалтували кацапи на чолі з Жуковим. За згодою сталіна. Що вам ще треба для того, щоб розбудити вашу гідність ???
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05.03.2024 15:03 Відповісти
Від тебе лаптями аж в Америку смердить. Ви, кацапня, свято вірите в те, що дуже хитрі))
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05.03.2024 15:39 Відповісти
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05.03.2024 15:05 Відповісти
Так. Це був випадок. Добре підготовлений випадок.
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05.03.2024 15:05 Відповісти
У тупості з касапами змагаються..
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05.03.2024 15:08 Відповісти
Ганси з бундесверу до початку війни частенько катались в гості до муму та організовували в себе шашлики. Вони браття по байдикуванню.
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05.03.2024 15:10 Відповісти
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05.03.2024 15:10 Відповісти
фрау Ангела Шольц
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05.03.2024 15:18 Відповісти
шольц-ваґенкнехт ))
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05.03.2024 15:21 Відповісти
ага, і це кацапський нарати носитися із Шольцом.
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05.03.2024 15:36 Відповісти
Це - повний Піздоріус!
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05.03.2024 15:10 Відповісти
********!
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05.03.2024 15:39 Відповісти
який же бардак там у військах, одні через тіндер у старичків інфу випитують, інших "випадково" підслуховують
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05.03.2024 15:20 Відповісти
навіть якщо агент петрофф під час засідання федерального уряду, занесе бабінний магнітофон, розставить мікрофони і включить на запис, німці будуть розказувати що їх розмови записали випадково....
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05.03.2024 15:29 Відповісти
Основатель Belingcat Грозев - Петров и Боширов пытались убить в Киеве Зеленского.

https://www.unian.net/war/pokusheniya-na-zelenskogo-kto-pytalsya-ubit-prezidenta-v-nachale-vtorzheniya-12562986.html
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05.03.2024 15:47 Відповісти
Якщо Росія "випадково" записала розмову німецьких офіцерів про поставки Україні Taurus, - тоді Пісторіус в такому випадку "не випадковий" . а прорашистський міністр оборони, котрий свідомо(не випадково" передає інформацію рашистам , через таких самих "невипадкових" офіцерів бундесверу...
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05.03.2024 15:39 Відповісти
Німці працюють проти України разом із рашистами.
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05.03.2024 15:40 Відповісти
та ничего там в разговорах не было. щепетильные немцы обсуждали как не дать ракеты, перестраховаться и как бы чего не вышло. ким, уйло и аятолла просто ржут.
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05.03.2024 15:46 Відповісти
Вчора німці казали що русня зламала їхню систему зв'язку , бо код підключення до їхнього конфіденційного каналу був - 1234 .!!
1234 Карл !!! Такий шифр встановлюють від дітей дошкільного віку . !
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05.03.2024 15:52 Відповісти
А шо " випадково" прослуховувати кого хочеш в Німеччині - це вже норма? Оце міністр бл, яйцекрад аж облизнувся від такого пояснення, це не яйця на кілограми.
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05.03.2024 16:43 Відповісти
 
 