Війська РФ атакували дронами Чугуївщину: влучання у заклад освіти. ФОТОрепортаж
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів ворог завдава по н.п. Кислівка, Митрофанівка.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Харківщини за даними ОВА:
- О 01:32 у с. Мартове Чугуївського району відбулась атака сімома БПЛА, частину - збили сили ППО. Зафіксовані влучання в будівлю закладу освіти. Постраждалих немає.
- О 15:10 окупанти завдали ударів у с. Синельникове Чугуївського району. Інформації щодо потерпілих не надходила.
- 14:46 у с. Першотравневе Ізюмського району ворог здійснив обстріл будівлі закладу освіти. Жертв та постраждалих немає.
- 11:53 ворог обстріляв м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.
- 10:00 у с. Курилівка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл, внаслідок чого загинула 58-річна жінка.
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 17,94 га території, знищили 278 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.
Своєю чергою у Нацполіції показали наслідки обстрілу регіону.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль