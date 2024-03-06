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Війська РФ атакували дронами Чугуївщину: влучання у заклад освіти. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів ворог завдава по н.п. Кислівка, Митрофанівка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Харківщини за даними ОВА:

  • О 01:32 у с. Мартове Чугуївського району відбулась атака сімома БПЛА, частину - збили сили ППО. Зафіксовані влучання в будівлю закладу освіти. Постраждалих немає.
  • О 15:10 окупанти завдали ударів у с. Синельникове Чугуївського району. Інформації щодо потерпілих не надходила.
  • 14:46 у с. Першотравневе Ізюмського району ворог здійснив обстріл будівлі закладу освіти. Жертв та постраждалих немає.
  • 11:53 ворог обстріляв м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.
  • 10:00 у с. Курилівка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл, внаслідок чого загинула 58-річна жінка.

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Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 17,94 га території, знищили 278 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

Своєю чергою у Нацполіції показали наслідки обстрілу регіону.Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

Автор: 

обстріл (28725) Харківщина (6054) Вовчанськ (423)


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