Війська РФ атакували дронами Чугуївщину: влучання у заклад освіти. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів ворог завдава по н.п. Кислівка, Митрофанівка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Харківщини за даними ОВА:

О 01:32 у с. Мартове Чугуївського району відбулась атака сімома БПЛА, частину - збили сили ППО. Зафіксовані влучання в будівлю закладу освіти. Постраждалих немає.

О 15:10 окупанти завдали ударів у с. Синельникове Чугуївського району. Інформації щодо потерпілих не надходила.

14:46 у с. Першотравневе Ізюмського району ворог здійснив обстріл будівлі закладу освіти. Жертв та постраждалих немає.

11:53 ворог обстріляв м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

10:00 у с. Курилівка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл, внаслідок чого загинула 58-річна жінка.

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Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 17,94 га території, знищили 278 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

Своєю чергою у Нацполіції показали наслідки обстрілу регіону.















