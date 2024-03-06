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Новини Фото Війна
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Губернатор Старовойт повідомив про пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів у Курській області. Телеграм-канал пише про влучання в Михайлівський ГЗК. ФОТО

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив про пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів на території регіону після атаки нібито українського безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Старовойта.

"Сьогодні внаслідок атаки українського безпілотника у Залізногірському районі виникла пожежа на складі ПММ. Горить резервуар з паливом, постраждалих немає. На місце виїхали оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

Як своєю чергою інформує телеграм-канал 112, БПЛА атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. Офіційного підтвердження наразі немає.

Курськ наслідки

Також читайте: Губернатор Гладков повідомив про НП на Бєлгородщині: Після вибуху горить інфраструктурний об’єкт. ФОТО

Автор: 

пожежа (4342) росія (65442) нафтопродукти (610) дрони (4776) Курськ (1130)


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То візьміть бензин та загасіть.
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06.03.2024 09:26 Відповісти
В кацапії губерній нема, тому там немає жодних "губернаторів"., а є "смотрящіє".
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06.03.2024 11:00 Відповісти
Канечно пастрадалих нет. Ось тільки на території нафтобази знайшли обуглених мавп, але то таке.
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06.03.2024 09:30 Відповісти
Супер !!! Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!
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06.03.2024 09:33 Відповісти
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06.03.2024 09:53 Відповісти
Це вам за Суми, тварюки!
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06.03.2024 10:15 Відповісти
 
 