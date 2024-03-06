Губернатор Старовойт повідомив про пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів у Курській області. Телеграм-канал пише про влучання в Михайлівський ГЗК. ФОТО

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив про пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів на території регіону після атаки нібито українського безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Старовойта.

"Сьогодні внаслідок атаки українського безпілотника у Залізногірському районі виникла пожежа на складі ПММ. Горить резервуар з паливом, постраждалих немає. На місце виїхали оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

Як своєю чергою інформує телеграм-канал 112, БПЛА атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. Офіційного підтвердження наразі немає.

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