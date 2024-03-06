Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів 3 райони. У Красногорівці загинула 1 особа, у Покровську 1 особу поранено. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська протягом доби 10 разів обстріляли Донеччину. Відомо про 1 загиблу та 1 поранено людину.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район.
У Красногорівці загинула людина, пошкоджено будинок. Желанне Очеретинської громади зазнало ракетного удару - пошкоджені будинки. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому і ще 3 в Іллінці. У Новогродівці пошкоджено 6 будівель. По Покровську росіяни випустили 4 ракети - поранили людину пошкодили 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 3 адмінбудівлі.
Краматорський район.
Пошкоджено будинок у Червоному Костянтинівської громади, обстріляні околиці Лиманської громади. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 7 будинків.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
Протягом доби окупанти 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 207 осіб, зокрема 60 дітей.
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