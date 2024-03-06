Затримано російського шпигуна, який мобілізувався до ЗСУ та "зливав" ворогу дані про позиції Сил оборони поблизу Бахмуту, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки запобігла втечі з України агента РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони на східному фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Після виконання ворожого завдання на Донеччині зловмисник виїхав до Вінницької області, з якої намагався "евакуюватися" до невизнаного Придністров’я.
Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти.
"Затриманим виявився мешканець Дніпропетровщини, який в середині "нульових" закінчив московський державний університет і здобув диплом юриста. За наявними даними, під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після випуску з російського вишу та повернення в Україну він не здійснював розвідувальної активності на користь РФ", - зазначають у СБУ.
Втім, ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення росії. Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ.
Після зарахування до військового з’єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі Бахмуту.
Прибувши на прифронтову територію Донеччини, чоловік почав "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової.
Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки рф.
Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу.
Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя.
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 4 ст. 408 (дезертирство).
Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва органів прокуратури.
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"Після зарахування до військового з'єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі .
Прибувши на прифронтову територію Донеччини, чоловік почав "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової.
Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки рф." Джерело:
А там пряма парафія військової контррозвідки на пару із ВСП (яко допомога), та й відповідальність контррозвідки за діяльність ворожих агентів також пряма
За час повномасштабки є керівники підрозділів СБУ, у тому числі контррозвідки, як дістали покарання за таке (зокрема, звільнення з посад)
Не сваріться, вам не пасує
Поналазите сюди, НЕУКИ - і з бундючними пиками лізете всіх повчать!
Першопричина - про@об контррозвідки та ВСП
"Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки рф."
Джерело:
Після декількох сеансів зв'язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу.
Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров'я і там переховуватися від правосуддя. Джерело:
- як він виявив, що його викрили та встиг намастирити "лижі/лапті" до пмр, змитися з підрозідлу аж до кордону?
- що саме ця падла злила і чому саме цей гандон встиг це зробити? Розібралися, контрики (питання до них, а не до Вас)?
Щодо секретів - мова не про них, а про конкретні результати роботи чи то провал, брали ж агента не на місці його зливів, а вже на кордоні із РМ
Ми не у "совку", дякувати Богові
Пишіть увесь зміст, не обрізайте Основний Закон на власний розсуд
Це буде найкраще покарання!
Купив собі «тепле місце»?
Як тут пишуть - вільна людина, яка нікому нічо не должна...
Це все шо Міша накопав на Залужного? Ой хлопці - за що вам годують, х/з...
Манергейм, Дудаєв.
Згадуючи 2 наших міністрів оборони, голову СБУ і керівн. МВС, громадян РФ і не в таке повіриш
Арахамія - навіть 5 років пост. проживання, пишуть, не добрав
Подоляк - брат
Єрмак - батько
Зеленський - є стійка підозра, що рос. громадянство таки мав
Те що там не було факультету розвідки, не значить, що не могли вербанути.
Так, все це з області припущень, але ймовірність далеко не "0".
Постійні скандали у інфо. середовищі про друге громадянство родичів посадовців. Нинішня влада це ігнорує. Тому таке відношення до таких випадків.
І взагалі, в спецоргани не беруть людей з непевною біографією, а тут лєгко.
2000-2006 годы - учредитель компании «Правис». Позднее известна как «Резников, Власенко и партнёры», далее - https://ru.wikipedia.org/wiki/Magisters Magisters (в результате слияния с юридической фирмой «Магистр и партнёры»). В 2009 и 2010 годах компания стала победителем рейтинга Chambers Europe Awards.2011-2014 годы - главный юрисконсульт Адвокатского бюро «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%8B Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры » (как следствие слияния с юридической фирмой «Магистр и партнёры»). По совместительству - адвокат и партнёр АО «Меджистерс».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1155&v=BxIvqF9noJA&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3D%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2588%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2581%25D0&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo