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Затримано російського шпигуна, який мобілізувався до ЗСУ та "зливав" ворогу дані про позиції Сил оборони поблизу Бахмуту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки запобігла втечі з України агента РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони на східному фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Після виконання ворожого завдання на Донеччині зловмисник виїхав до Вінницької області, з якої намагався "евакуюватися" до невизнаного Придністров’я.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За матеріалами СБУ судитимуть екснардепа Мураєва: слідство завершено, йому загрожує до 15 років тюрми

Шпигун РФ
шпигунство на користь рф
шпигунство на користь рф
шпигунство на користь рф
шпигунство на користь рф

"Затриманим виявився мешканець Дніпропетровщини, який в середині "нульових" закінчив московський державний університет і здобув диплом юриста. За наявними даними, під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після випуску з російського вишу та повернення в Україну він не здійснював розвідувальної активності на користь РФ", - зазначають у СБУ.

Втім, ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення росії. Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ.

Після зарахування до військового з’єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі Бахмуту.

Прибувши на прифронтову територію Донеччини, чоловік почав "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової.

Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки рф.

Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу.

Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя.

Також читайте: Отримали підозру російські генерали Чайко та Кравченко, які наказали бомбити Бородянку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва органів прокуратури.

Автор: 

Придністров’я (474) СБУ (12863) шпигунство (999) Бахмут (1561)


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Топ коментарі
+25
Таких треба лікавдовувати..
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06.03.2024 10:38
+10
І яка ж доля військового контррозвідника (-ків) СБУ, які прої@али діяльність цього кадра на фронті чи то на "прифронтовій"?!
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06.03.2024 10:38
+9
Відправити для "длідчих дій" до хлопців під Бахмут про яких він зливав інформацію та залишити самого....

Це буде найкраще покарання!
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06.03.2024 10:45
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Таких треба лікавдовувати..
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06.03.2024 10:38 Відповісти
Так, згоден на всі 100! І дивно - чому він ще стоїть на своїх двух? Чому йому не відбили чи прострелили "при спробі втечі" коліна?
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06.03.2024 11:32 Відповісти
може й так, спочатку "треба лікавдовувати", а потім вже ліквідувати...
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06.03.2024 12:39 Відповісти
на палю шпигуна
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06.03.2024 12:43 Відповісти
Правильно писати "затримано одного з сотень шпигунів"...
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06.03.2024 13:17 Відповісти
І яка ж доля військового контррозвідника (-ків) СБУ, які прої@али діяльність цього кадра на фронті чи то на "прифронтовій"?!
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06.03.2024 10:38 Відповісти
Цитата:
"Після зарахування до військового з'єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі .
Прибувши на прифронтову територію Донеччини, чоловік почав "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової.

Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки рф." Джерело:

А там пряма парафія військової контррозвідки на пару із ВСП (яко допомога), та й відповідальність контррозвідки за діяльність ворожих агентів також пряма
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06.03.2024 10:47 Відповісти
Як ти на практиці уявляєш роботу контррозвідки в даному випадку? Опиши будь ласка - як ти це бачиш?
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06.03.2024 10:54 Відповісти
https://ssu.gov.ua/kontrrozvidka
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06.03.2024 10:57 Відповісти
Я тебе не про "загальні принципи" питаю - а про "практику роботи" ! Твоя позиція нагадує деяких "суперзнавців правознавства" - які думають що прочитавши Конституцію вони вже розбираються в юриспруденції Я просто знайомий з подібною практичною (оперативною) роботою - тому і не вважаю за потрібне без діла "срать на хвіст" "контрикам"
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06.03.2024 11:06 Відповісти
Проспали "злив", несвоєчасно виявили та знешкодилди ворожого агента - дістали втрати о/с, військової техніки, б/к, майна, пального тощо.
За час повномасштабки є керівники підрозділів СБУ, у тому числі контррозвідки, як дістали покарання за таке (зокрема, звільнення з посад)
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06.03.2024 11:11 Відповісти
.... твою мать!!! Я можна було "вчасно" виявить "злив"? Покажи мені "на пальцях" - як це практично повинні були зробить "контріки"?!
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06.03.2024 11:19 Відповісти
https://t.me/SBUkr/7710 https://t.me/SBUkr/7710


Не сваріться, вам не пасує
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06.03.2024 11:22 Відповісти
Так вы еще и свое протроллить выставил напоказ, своей ухмылкой...
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06.03.2024 11:32 Відповісти
Ви занадто гарної думки про мене. Нажаль, Ви помиляєтеся
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06.03.2024 11:35 Відповісти
Ідіот! А скільки часу його "пасли" - перед тим, як затримать? Ти хоч чув про "розробку фігуранта"? Це коли на людину відкривається оперативно-розшукова справа Відслідковуються його контакти (як з людьми, так і переписки) Фіксується рух коштів на рахунках та їх джерела І багато всього іншого Все це документується І лише потім фігурант затримується
Поналазите сюди, НЕУКИ - і з бундючними пиками лізете всіх повчать!
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06.03.2024 12:07 Відповісти
Останнє речення - чи ви про себе?
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06.03.2024 12:09 Відповісти
Там продолжение, мол пару раз слил и сдрейфил(выпустил шептуна), бо ему показалось, шо запахло жаренным, попытался стать на приднестровские лыжи. Но не тут то было, контрразведка его вцепила.
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06.03.2024 10:57 Відповісти
Ворожий агент зібрав інфу про підрозділи ЗСУ та передав ворогу, як наслідок - втрати ЗСУ.
Першопричина - про@об контррозвідки та ВСП
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06.03.2024 11:00 Відповісти
Тиць, та й розвиднiлось, тот хмырь, не успев слить инфу, тобто, не успев толком засветиться, дезертировал. Шо не ясно?
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06.03.2024 11:04 Відповісти
ЗЫ... Если не ясно, просьба до контррозвiдки, зробити висновки.
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06.03.2024 11:05 Відповісти
Цитата:
"Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки рф."
Джерело:
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06.03.2024 11:07 Відповісти
Продолжение, чьо не договаривать:

Після декількох сеансів зв'язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу.

Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров'я і там переховуватися від правосуддя. Джерело:
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06.03.2024 11:19 Відповісти
Чого ж не "взяли" на момент "зв'язку"? Чого ж ворог отримав цінну військову розвідінфу, а не "сплели" тому кадру "лапті" в момент передачі?!
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06.03.2024 11:24 Відповісти
Нащупывали возможную агентурную сеть, чтобы те не разбежались... Да и мало ли чего , с пользой для дела. Вам разве не понятно, шо за ним следили , не зря же он сбежал.
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06.03.2024 11:26 Відповісти
Згоден з Вами - те, що виявили - молодці. Тільки два питання:
- як він виявив, що його викрили та встиг намастирити "лижі/лапті" до пмр, змитися з підрозідлу аж до кордону?
- що саме ця падла злила і чому саме цей гандон встиг це зробити? Розібралися, контрики (питання до них, а не до Вас)?
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06.03.2024 11:31 Відповісти
Секреты спецслужб хотите намотать на ус? И почему это вы решил мне затулити рота. У вас же просто - маняшка величностi, що до адмiнiстрування Форуму
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06.03.2024 11:36 Відповісти
У нас свобода слова (в межах чинного законодавства), тому нічого Вам затуляти я не маю жодного законного права, Ваші думки та висловлювання - воля Ваша.
Щодо секретів - мова не про них, а про конкретні результати роботи чи то провал, брали ж агента не на місці його зливів, а вже на кордоні із РМ
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06.03.2024 11:40 Відповісти
"Пи*деть - не мешки ворочать..."
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06.03.2024 12:09 Відповісти
100%
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06.03.2024 12:12 Відповісти
Ну так і не "пи*ди"!
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06.03.2024 12:30 Відповісти
Хамство та образи у цивілізованому світі не аргумент
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06.03.2024 12:32 Відповісти
А тупі тільки подібний тон розуміють!
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06.03.2024 12:34 Відповісти
Не ображайте читачів та дописувачів ресурсу, вони нормальне слово розуміють, без хамства.
Ми не у "совку", дякувати Богові
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06.03.2024 12:36 Відповісти
Ти до "нормальних" не маєш ніякого стосунку
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06.03.2024 12:54 Відповісти
Порадував, експерт
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06.03.2024 18:19 Відповісти
Тобі те саме і "шамов" казав!
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06.03.2024 18:25 Відповісти
Так брали ж , знаючи , що вiн агент. У противному випадку i статтi про затриманого агента не було б. Это тот случай, когда говорят мол, тааваристчу говори-не говори - шо об стенку горохом, тока отскакивает, а товариш тим часом тiльки экскрементуе на форумi. Так що, товарише, лабай, жги истчьо, досвидос.
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06.03.2024 12:11 Відповісти
па-па
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06.03.2024 12:13 Відповісти
Стесняюсь спросить, типо, если бы я был контрразведчиком... А чьо вы - обнуленный и у вас нет прихильникiв с октября 2023 г.?
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06.03.2024 11:29 Відповісти
Ст. 63 Конституції України
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06.03.2024 11:32 Відповісти
Продолжение статьи 63 КУ: Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист... ЗЫ... за вами уже вышли... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ... Кто вас тока за изыг тянул так засветиться.
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06.03.2024 11:39 Відповісти
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Пишіть увесь зміст, не обрізайте Основний Закон на власний розсуд
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06.03.2024 11:42 Відповісти
Тобто, вы щось замовчуете... Вы часом не пiд слдством, що так про наболевшее трындеть, чи не понимаете, шо если не под следствием, то не должны спрыгивать с темы.
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06.03.2024 12:06 Відповісти
Одному коментатору на Цензорі Ви нещодавно цілком доречно відповіли за "любопитну варвару, якій щось там відрвали". Цілком підтримую
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06.03.2024 12:10 Відповісти
До речі, тему Ви самі змінили, так шо не треба
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06.03.2024 12:11 Відповісти
Про досвидос читать у
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06.03.2024 12:15 Відповісти
Сказано же , шо на гражданке был кнехтом, а вы к брашпилю прикопались.
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06.03.2024 10:46 Відповісти
Богу- богово, .идору - .идорово.
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06.03.2024 10:41 Відповісти
Відправити для "длідчих дій" до хлопців під Бахмут про яких він зливав інформацію та залишити самого....

Це буде найкраще покарання!
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06.03.2024 10:45 Відповісти
не могли там пристроить? теперь возись с ним
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06.03.2024 10:45 Відповісти
Як це мобілізували і на фронт не потрапив?
Купив собі «тепле місце»?
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06.03.2024 10:47 Відповісти
Потужний агент...що кацап кинув,сам до пемееру добирався....?
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06.03.2024 10:50 Відповісти
Его нужно показательно вздернуть. Чтобы другим не повадно было. И в первую очередь показать что рашка их не защитит если попадутся.
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06.03.2024 10:51 Відповісти
мабуть він з тих кого силою запхнули в бусік і добавили ногою в обличчя..
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06.03.2024 10:52 Відповісти
Гарна історія, але швидше за все то звичайний 500-й ухилянт, який вирішив не просто переплисти Тису, а ще й піднаваритись зливши данні кацапам.
Як тут пишуть - вільна людина, яка нікому нічо не должна...
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06.03.2024 10:54 Відповісти
На хріна, цю мразоту затримувати. Хоча, можна спочатку дізнатися, що воно там оркам попередавало, а потім втопити у річці глибокій. Обміну воно не підлягає, а жерти на зоні буде за обидві щоки. Таких треба прикопувати, щоб не тратити гроші ще й на наші суди.
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06.03.2024 10:57 Відповісти
ну ти і придумав таке! шоп суддів полишити жалованія та персональної пенсії!!! да ви, батєнька, зладєй!
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06.03.2024 11:02 Відповісти
зараз український суд люто покарає зрадника - примусить вивчити гімн та проспівати 'го
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06.03.2024 10:58 Відповісти
А-ха.
Це все шо Міша накопав на Залужного? Ой хлопці - за що вам годують, х/з...
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06.03.2024 11:03 Відповісти
У ворогів теж учиться треба! Арміній - германець Довго служив у римлян А потім розгромив кілька римських легіонів очоливши германські племена Багато варягів служили Константинополю А потім русько-варязькі дружини успішно товкли армії Візантії Хмельницький служив у польській армії - а потім воював проти поляків Продовжувать далі? Чи досить?
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06.03.2024 11:14 Відповісти
Ну і свіжіше.
Манергейм, Дудаєв.
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06.03.2024 12:55 Відповісти
Та я знаю! Довбор-Мусніцький наприклад! Закінчив Академію Генштабу в Росії Генерал
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06.03.2024 13:03 Відповісти
Раніше рація розміром із пачку цигарок і радіусом дії не більше километра та такого ж розміру фотоапарат під мікрофільм на кількадесят кадрів було вершиною шпигунської техніки. Зараз просто ідеальний прилад для шпигунства як смартфон солдати носять у себе у кишені. Просто неможливо проконтролювати кожного із солдат, щоб він не шпигував. Тому треба розглянути обмеження використання смартфонів на фронті та на режимних об'єктах. Звісно це важке і непопулярне рішення, але це питання безпеки країни.
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06.03.2024 11:00 Відповісти
У відповідних спеців є необхідні методи та засоби виявлення, запобігання та знешкодження. Технологічний рівень високий
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06.03.2024 11:04 Відповісти
наївний. У "спеців" штаткна тєхніка ше на лампах працює
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06.03.2024 11:13 Відповісти
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06.03.2024 11:14 Відповісти
мінімум - кнопочні без камери, але і це не 100 % гарантії
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06.03.2024 11:44 Відповісти
сергій маліновський , ждун з Дніпра , вік 45+... то шо він жив і навчався на росії в 00...тцк не засмутило -головне план і премія..
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06.03.2024 11:07 Відповісти
Взагалі то ти брешеш "A San" 1986 році (тобто у часи СРСР коли це було НОРМОЮ) закінчив Московське вище загальновійськове командне училище яке готувало командний склад сухопутних та механізованих військ і НЕ МАЛО НІЯКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ! Йди рот помий від брехні, бо смердить!!!
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06.03.2024 11:44 Відповісти
тобто, слона Ви і не побачив ?? "Московське вище загальновійськове командне училище"

Згадуючи 2 наших міністрів оборони, голову СБУ і керівн. МВС, громадян РФ і не в таке повіриш

Арахамія - навіть 5 років пост. проживання, пишуть, не добрав
Подоляк - брат
Єрмак - батько
Зеленський - є стійка підозра, що рос. громадянство таки мав
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06.03.2024 11:50 Відповісти
Повторюю, у часи СРСР отримання майбутніми офіцерами армії Московії (т.з. "роССії") військової освіти у українських, білоруських, вірменських училищах, і навпаки майбутніми офіцерами ЗСУ у московських (петербурзьких, саратівських і т.д.) було НОРМАЛЬНИМ. І ще повторюсь, у цьму навчальному закладі НЕ БУЛО факультету зовнішньої розвідки як про це написав "A San", тож не треба ані брехати, ані робити з мухи слона котрого хтось "не помітив"!!! Якби Залужний був старшим, то я не здивувався б якби він отримав військову освіту на теренах РСФРР.
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06.03.2024 11:59 Відповісти
Багато букв - ігнор очевидного.
Те що там не було факультету розвідки, не значить, що не могли вербанути.
Так, все це з області припущень, але ймовірність далеко не "0".

Постійні скандали у інфо. середовищі про друге громадянство родичів посадовців. Нинішня влада це ігнорує. Тому таке відношення до таких випадків.

І взагалі, в спецоргани не беруть людей з непевною біографією, а тут лєгко.
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06.03.2024 12:46 Відповісти
Швець казав в одному з випусків
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06.03.2024 13:04 Відповісти
Ще рєзніков

2000-2006 годы - учредитель компании «Правис». Позднее известна как «Резников, Власенко и партнёры», далее - https://ru.wikipedia.org/wiki/Magisters Magisters (в результате слияния с юридической фирмой «Магистр и партнёры»). В 2009 и 2010 годах компания стала победителем рейтинга Chambers Europe Awards.2011-2014 годы - главный юрисконсульт Адвокатского бюро «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%8B Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры » (как следствие слияния с юридической фирмой «Магистр и партнёры»). По совместительству - адвокат и партнёр АО «Меджистерс».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1155&v=BxIvqF9noJA&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3D%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2588%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2581%25D0&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo
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06.03.2024 13:08 Відповісти
Тобто в нас така "чудова" контррозвідка що він спокійно у лавах ЗСУ вів свою діяльність а спійманий був ВИПАДКОВО при намаганні втекти закордон і лише по вилученому смартфону виявили що ця падлюка робила, а якби не намагався втекти то й далі б зливав інформацію ворогу. Просто "чудово", "браво"!!!
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06.03.2024 11:38 Відповісти
Тут не так все було.Він злив,запеленгували,він якось здогадався,дременув на захід,телефон мав при собі.Яка проблему була його знайти і взяти????
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06.03.2024 19:58 Відповісти
 
 