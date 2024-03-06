Затримано російського шпигуна, який мобілізувався до ЗСУ та "зливав" ворогу дані про позиції Сил оборони поблизу Бахмуту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки запобігла втечі з України агента РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони на східному фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Після виконання ворожого завдання на Донеччині зловмисник виїхав до Вінницької області, з якої намагався "евакуюватися" до невизнаного Придністров’я.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти.

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"Затриманим виявився мешканець Дніпропетровщини, який в середині "нульових" закінчив московський державний університет і здобув диплом юриста. За наявними даними, під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після випуску з російського вишу та повернення в Україну він не здійснював розвідувальної активності на користь РФ", - зазначають у СБУ.

Втім, ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення росії. Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ.

Після зарахування до військового з’єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі Бахмуту.

Прибувши на прифронтову територію Донеччини, чоловік почав "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової.

Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки рф.

Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу.

Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя.

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Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва органів прокуратури.