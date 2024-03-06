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Повідомлено про підозру клірику УПЦ МП на Черкащині, який героїзував рашистів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував збройну агресію РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на власній сторінці у фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників. Зокрема, звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу "Азов" "нацистами". Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.

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Клірику УПЦ МП на Черкащині повідомлено про підозру

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Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

На підставі зібраних доказів митрофорному протоієрею УПЦ (МП) повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12863) УПЦ МП (1210) підозра (771) Чернігівська область (915)


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Топ коментарі
+10
на гіляку цього кацапського фсб/кгб попа-3,14дераса !!!
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06.03.2024 12:22
+4
натурально, це клітор парашної церкви )
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06.03.2024 12:24
+2
Сатана і ***********
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06.03.2024 12:29
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на гіляку цього кацапського фсб/кгб попа-3,14дераса !!!
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06.03.2024 12:22 Відповісти
натурально, це клітор парашної церкви )
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06.03.2024 12:24 Відповісти
Треба його до того лугандонського хірурга одправить, щоб кишківника приштопав. Тоді буде ще й штопаний. )
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06.03.2024 12:30 Відповісти
Сатана і ***********
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06.03.2024 12:29 Відповісти
Навіщо витрачати час і гроші на кожного фсбешника у рясі!? Колорадських жуків нищать не поштучно,а всіх гуртом! Так і цю кодлу москальську-всіх дихлофосом причастити!
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06.03.2024 12:36 Відповісти
То може вже оту зелену прокацапську владу пора притиснути щоб вони раз і назавжди заборонили отой кацапський сатанат. А то ''цикаємся'' по одному
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06.03.2024 12:47 Відповісти
Цей патХєрахат ще живий?
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06.03.2024 12:55 Відповісти
громадян не дуже цікавлять підозри - нас цікавлять реальні терміни з конфіскацією майна. крапка.
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06.03.2024 13:15 Відповісти
на кол посадить этого зрадного ******!
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06.03.2024 14:24 Відповісти
Клітору МП?
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06.03.2024 14:35 Відповісти
На обмiн!
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06.03.2024 14:44 Відповісти
 
 